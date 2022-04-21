MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 41
Ve ticaret başladığında, başka bir enstrüman yüklenecek - EURUSD
Hayır, yüklenmeyecek. Görselleştiriciye baktım, her şey doğru - ticaret sırasında bir sembol.
Özel bir sembol için tüm para birimleri hesap para birimine eşittir. Onlar. mod "pip ile" neredeyse aynıdır, marj hesaplaması vb. için başka semboller bağlamanız gerekmez.
Gerçek tik modunda ( ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge üzerinde çoğaltılan) bir komisyonun olduğu sunucuda, ilk işlem işleminden sonra standart olanlardan ek bir sembol bağlanır. Ve elbette her şey olması gerekenden çok daha yavaş kabul edilir.
Komisyonun olmadığı MQ-Demo'da (ve bu yanlıştır, çünkü komisyon doğruluk testi ana demo sunucusunda yapılamaz), her şey doğru çalışır.
Bu sorun tekrarlanabilir mi?
Bu hata nedeniyle, bir komisyona ihtiyacınız varsa, optimizasyon sırasında güçlü frenler.
Bu kaydırıcıda konum numarasını görüntülemek mümkün müdür?
Kaydırıcıya tıklıyorum ve hızı değiştirmek için SOL/SAĞ klavye tuşlarını kullanıyorum. Bazen sondan bir önceki hıza ihtiyaç duyarsınız. Kaydırıcının şu anda tam olarak hangi konumda olduğu görsel olarak görünmüyor. Ve son hızı seçmek çok kolaydır.
Eh, eğer seçilirse, o zaman bu, Görüntüleyicinin bir kapatmasıdır. Ve tüm sonuçları çöp kutusuna atabilirsiniz. Ekran görüntüsünde olduğu gibi hızlandırmak için dijital yardım kullanışlı olacaktır.
Not Alım satım işlemleri yapmazsanız, Görüntüleyicideki maksimum hızın donmaya neden olmadığı ortaya çıkıyor. Neredeyse ölü bir askıya almanın ticaret operasyonlarıyla ilişkili olduğu ortaya çıktı.
MT5 Tester'ın neden daha önce kullanılan rakip Test Cihazlarından farklı geriye dönük test sonuçları gösterdiğini anlamayan insanlar var.
Aşağıda bunun bir reprodüksiyonu var.
Test Cihazında MQ-Demo, EUR, Hedge'de böyle bir Expert Advisor kuruyoruz ve DLL'yi etkinleştiriyoruz (tarayıcıda HTML raporlarını otomatik olarak açmak için gerekli).
Test Cihazı Ayarları sekmesinde bu satırların CTRL + V'sini yapın
Fırlatıyoruz. Tarayıcıda bir ticaret raporu görünecektir.
Ardından VirtualTester=true ayarını yapıp tarayıcıda başka bir rapor aldıktan sonra tekrar çalıştırıyoruz.
İlk kez normal bir MT5 Test Cihazı ile işlem yaptık, ikinci kez üçüncü taraf bir cihazla işlem yaptık.
Raporları karşılaştırın. İşte bir resimdeler (üstte - normal bir MT5-Test, altta - üçüncü taraf).
Sonuçların oldukça farklı olduğu açıkça görülmektedir. Açılış ve kapanış zaman ve fiyatlar açısından örtüşmemektedir. Genel olarak, herkes hatanın nerede olduğuna kendisi karar verebilir.
Tehdit Bypass çizildi .
MT5 neden sadece 2,6 saniye sonra sınıra ulaştı? Kurulumdan hemen sonra fiyat tersine mi gitti? Yoksa keneler yok muydu?
Sınırı karşılayan bir sonraki tik, böyle bir zamandan sonraydı. Tabii ki, Test Cihazında mevcut fiyattan bir limit emri belirleyebilirsiniz ve bunun gerçekleşmesini sağlayamazsınız. Örneğin, aşırı bir sınır belirleyin.
Ne hakkında konuştuğunuzu belirtin: forex, borsa, rann?
Forexte limit emir yoktur ve olamaz.
Ne hakkında konuştuğunuzu belirtin: forex, borsa, rann?
Tester'la ilgili.
Tester'la ilgili.
Test cihazı, hisse senedi ve forex hesaplarında farklı çalışır.
Herhangi bir karakter üzerinde oynamak için talimatlar mevcuttur. Sorular var - sadece koşun.