MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 36
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Strateji test cihazında önceki testlerin geçmişini nasıl temizleyeceğimi söyle.
Bu neden gerekli? Genel Bakış sekmesine yalnızca önceki Test Kullanıcısı ayarlarını almam gerektiğinde bakarım. Ve uygun. Gerisi - karışmaz.
Üstelik yapılan harika bir arama var. Bu nedenle, yüzlerce ayardan bile doğru olanı bulmak kolaydır.
Tester'ın hızlandırılabileceği yerlerden biri bulundu. Görünüşe göre Test Cihazı iki fiyatı karşılaştırdığında (örneğin, BuyLimit ve Tick.ask), bunu pahalı normalleştirme yoluyla yapar. Bunu yapma!
Tester'a dahil olan fiyatlar önceden normalleştirilirse Optimizasyon yüzde onlarca daha hızlı ilerleyecektir.
Aslında bu, Test Cihazının performansını önemli ölçüde artırmanın ücretsiz bir yoludur. Sanal, büyük ölçüde bu nedenle, tırtıl modunda bile normal Test Cihazını atlar.
Yalnızca NormalizeDouble aracılığıyla orijinal fiyatları normalleştirmeniz gerekir (diğer normalleştirme işlevlerini uygulamayın).
Yanlış klasörü temizlemiş olabilirsiniz.
İstemci terminalinde, ana menüden Dosya - Veri klasörünü aç'ı seçin. Daha ileri gidin - MQL5\Profiles\Tester - ve orada ne olduğunu görün
İki terminalde kontrol edildi. Taşınabilir ve Düzenli.
Taşınabilir dosya bulundu ve silindi. resim değişmedi.
Sıradan. Orada yol dikenli "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075************************ ****** ******\Tester\günlükler veya önbellek"
Oradaki her şeyi sil. resim değişmedi.
İki terminalde kontrol edildi. Taşınabilir ve Düzenli.
Taşınabilir dosya bulundu ve silindi. resim değişmedi.
Sıradan. Orada yol dikenli "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075************************ ****** ******\Test\günlükler veya önbellek"
Oradaki her şeyi sil. resim değişmedi.
C:\Kullanıcılar\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075*********************************** ** \MQL5\Profiller\Test Edici
C:\Kullanıcılar\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075*********************************** ** \MQL5\Profiller\Test Edici
Duyarlılık için teşekkür ederiz. Ve doğru yolda rehberlik üzerinde çalışır.
Her şeyi buldum. Her şey yolunda gitti. Teşekkürler.
İkna edilmiş.
2269 - çalışıyor, teşekkürler.
Açık. Hadi düzeltelim.
2269 şimdi harika. Teşekkür ederim.
Genetikçilerin önüne sadece bir Ajan bırakılırsa, Optimizasyon başlatıldığında 512 görevlik bir paket ona gider.
Bu toplu işin hesaplanması sırasında başka Aracılar dahil edilirse, bunlar, ilk Aracı, kümesinin görevlerini hesaplamayı bitirene kadar kullanılmayacaktır.
6 görev, 3 ajan. Her alınan 2.
3'ü de birer sonuç ürettiğinde, "Sonuçlar" sekmesine gittim ve onlara baktım (0, 2 ve 4'ü geçer). Ondan sonra günlüğe geçtim ve optimizasyon bittiğinde sonuçlar sekmesi otomatik olarak açıldı.
Ancak geçiş numarasına göre sıralama bozuldu:
2269 oluşturun. \Tester\önbellek\ temizlendi, EA yeniden derlendi.
Optimizasyon, 335 işlemi gösterir, tek test - 32: