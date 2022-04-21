MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 33

Yeni yorum
 
Slava :
Önceki önbellekler - genetik?

Evet.

[Silindi]  
Ayrıca her zaman tek geçiş yerine optimizasyon çalıştırırım
 
Maxim Dmitrievsky :
Ayrıca her zaman tek geçiş yerine optimizasyon çalıştırırım
İkna edilmiş.
 
fxsaber :

Evet.

Açık. Hadi düzeltelim.
[Silindi]  

Şimdi yapay keneler eskisinden farklı mı üretiliyor? (simülasyon = tüm onaylar)

Başladıktan sonra, test cihazı uzun bir süre bir şey sayar ve RAM'i tıkar ve ancak o zaman tek bir geçiş başlar.

her şey daha hızlı görünüyor

 
Slava :
Açık. Hadi düzeltelim.

Mevcut fiyattan verilen bekleyen ve SL/TP emirlerini mevcut fiyat üzerinden yürütmek mümkün müdür?

 

Giriş parametrelerinde boş bir değere sahip bir hata üretti.

1. Danışmanın bir araya getirilmesi:

 enum ENUM_TEST
{
        TEST_M = - 1 ,
        TEST_0 = 0 ,
        TEST_1 = 1 ,
};

input int        x = 1 ;
input ENUM_TEST t = TEST_M;

void OnTick ()
{

}

double OnTester ()
{
         double ret=x*t;
         return (ret);
}

2. Her iki parametreyi de herhangi bir şeyde optimize edin:

3. Enam'in işaretini kaldırın ve yalnızca x'i optimize edin:

4. Tek bir çalıştırma başlattığımız sonuçlardan 1. optimizasyon önbelleğini, ardından 2.'yi yüklüyoruz. -1 yerine INT_MAX alırız:


-1 ile başlayan tüm numaralandırmalar için geçerlidir.

 

Görüntüleyiciden her yerde zaman çıktısına milisaniye eklemesini isteyin.

Tik tık modunda hata ayıklamak için kendi bilgi sonuçlarınızı çıkarmanız gerekir.

 

Görselleştiricide yerel saati göstermenin amacı nedir?


 
fxsaber :

Görüntüleyicide yerel saati göstermenin amacı nedir?


Ben de ona hiç bakmıyorum. Ama faydalı bir yer kaplıyor...

1...262728293031323334353637383940...84
Yeni yorum