MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 45

Yeni yorum
 
Slava :
&&'yi || ile değiştirin

not. Koşul DOĞRU.
Çalışmak için değil, test etmek için bir koşul var. Prensip olarak, Print tarafından rapor edilenler. Bu yapılır çünkü Bazen ilgilenenler için bir deneme sürümü verebilirim.

Ve düzenli olarak, giriş parametrelerini değiştirdikçe, önce bir "boşta" çalıştırma var - yani. ticaret yapmıyor, o zaman ikinci lansmandan itibaren her şey yolunda. Neden kötü - genetik algoritmada ilk sonuçlar hemen elimine edilir:


 
Andrey Pogoreltsev :

not. Koşul DOĞRU.
Çalışmak için değil, test etmek için bir koşul var. Prensipte, Print tarafından rapor edilenler. Bu yapılır çünkü Bazen ilgilenenler için bir deneme sürümü verebilirim.

Ve düzenli olarak, giriş parametrelerini değiştirdikçe, önce bir "boşta" çalıştırma var - yani. ticaret yapmıyor, o zaman ikinci lansmandan itibaren her şey yolunda. Neden kötü - genetik algoritmada ilk sonuçlar hemen elimine edilir:


Yapı numarası nedir?
 
Slava :
Yapı numarası nedir?

2280

not. Ticaretin olmadığı zamanlar yine log burada. Bu nedenle OnInit'te kontrol geçişleri normaldir. OnTimer'da, görünüşe göre hayır, şu anda günlükleri ekleyeceğim. Robot, izin verilmezse ticaret yapmaz, görünüşe göre bir tür koşul tetiklenir. 

NL       0        21 : 15 : 27.195     Server  MetaTester 5 stopped
IE       0        22 : 14 : 37.946     Startup MetaTester 5 x64 build 2280 ( 13 Dec 2019 )
FQ       0        22 : 14 : 37.976     Server  MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3011
QJ       0        22 : 14 : 37.977     Startup initialization finished
DQ       0        22 : 14 : 38.125      127.0 . 0.1        login (build 2280 )
IG       0        22 : 14 : 38.145     Network 4372 bytes of account info loaded
CP       0        22 : 14 : 38.145     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
CG       0        22 : 14 : 38.145     Network 6332 bytes of input parameters loaded
GM       0        22 : 14 : 38.145     Network 386 bytes of symbols list loaded
CJ       0        22 : 14 : 38.146     Tester  expert file added: Experts\Advisors\ 4 x.ex5. 1044587 bytes loaded
DR       0        22 : 14 : 38.148     Tester   6413 Mb available, 80 blocks set for ticks generating
HG       0        22 : 14 : 38.148     Tester  initial deposit 1000000.00 USD, leverage 1 : 500
LM       0        22 : 14 : 38.152     Tester  successfully initialized
IJ       0        22 : 14 : 38.152     Network 1018 Kb of total initialization data received
QS       0        22 : 14 : 38.152     Tester  AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor , 32704 MB
LL       0        22 : 14 : 38.163     Symbols AUDCAD.m: symbol to be synchronized
MG       0        22 : 14 : 38.164     Symbols AUDCAD.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
PM       0        22 : 14 : 38.486     History AUDCAD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.001
KK       0        22 : 14 : 38.486     History AUDCAD.m: history synchronized from 2016.01 . 04 to 2019.12 . 27
ME       0        22 : 14 : 38.488     Ticks   AUDCAD.m: ticks synchronization started
MS       0        22 : 14 : 38.489     Ticks   AUDCAD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000
QF       0        22 : 14 : 38.489     Ticks   AUDCAD.m: history ticks synchronized from 2017.01 . 02 to 2019.12 . 27
OJ       0        22 : 14 : 38.601     History AUDCAD.m,M1: history cache allocated for 742101 bars and contains 369587 bars from 2018.01 . 02 10 : 00 to 2018.12 . 31 20 : 00
MK       0        22 : 14 : 38.601     History AUDCAD.m,M1: history begins from 2018.01 . 02 10 : 00
QR       0        22 : 14 : 38.624     Tester  AUDCAD.m,M1 (RoboForex-MetaTrader 5 ): generating based on real ticks
NS       0        22 : 14 : 38.624     Tester  AUDCAD.m,M1: testing of Experts\Advisors\ 4 x.ex5 from 2019.01 . 01 00 : 00 to 2019.12 . 29 00 : 00 started with inputs:
HM       0        22 : 14 : 38.624     Tester    LotsMultiplier= 1 e- 06
CH       0        22 : 14 : 38.624     Tester    SymbolPostfix=.m
DG       0        22 : 14 : 38.624     Tester    DefaultSet= 1
QO       0        22 : 14 : 38.624     Tester    MaxTrades= 40
FK       0        22 : 14 : 38.624     Tester    Deviation= 7
RG       0        22 : 14 : 38.624     Tester    ProfitDigger= false
KM       0        22 : 14 : 38.624     Tester    RandomShuffler= false
GI       0        22 : 14 : 38.624     Tester    PeriodSec= 60
NK       0        22 : 14 : 38.624     Tester    Booster= 1.4
GS       0        22 : 14 : 38.624     Tester    TakeProfit= 9
ND       0        22 : 14 : 38.624     Tester    PipStarter= 46
KH       0        22 : 14 : 38.624     Tester    Symbols=EURGBP
KM       0        22 : 14 : 38.647     Symbols EURGBP.m: symbol to be synchronized
KF       0        22 : 14 : 38.648     Symbols EURGBP.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
EN       0        22 : 14 : 39.139     History EURGBP.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.227
QR       0        22 : 14 : 39.139     History EURGBP.m: history synchronized from 2016.01 . 04 to 2019.12 . 27
OI       0        22 : 14 : 39.141     Ticks   EURGBP.m: ticks synchronization started
QS       0        22 : 14 : 40.239     Ticks   EURGBP.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 01.094
IO       0        22 : 14 : 40.239     Ticks   EURGBP.m: history ticks synchronized from 2017.01 . 02 to 2019.12 . 27
GH       0        22 : 14 : 40.268     Symbols GBPUSD.m: symbol to be synchronized
JN       0        22 : 14 : 40.269     Symbols GBPUSD.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
QP       0        22 : 14 : 40.865     History GBPUSD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.313
MD       0        22 : 14 : 40.865     History GBPUSD.m: history synchronized from 2016.01 . 04 to 2019.12 . 27
FG       0        22 : 14 : 40.867     Ticks   GBPUSD.m: ticks synchronization started
JM       0        22 : 14 : 41.962     Ticks   GBPUSD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 01.093
KF       0        22 : 14 : 41.962     Ticks   GBPUSD.m: history ticks synchronized from 2017.01 . 02 to 2019.12 . 27
HP       0        22 : 14 : 45.633     Ticks   AUDCAD.m : real ticks begin from 2017.01 . 02 00 : 00 : 00
FN       0        22 : 14 : 48.989     Ticks   EURGBP.m : real ticks begin from 2017.01 . 02 00 : 00 : 00
LE       0        22 : 14 : 53.730     Ticks   GBPUSD.m : real ticks begin from 2017.01 . 02 00 : 00 : 00
MO       0        22 : 15 : 11.576     Tester  final balance 1000000.00 USD
QF       0        22 : 15 : 11.576     Tester  OnTester result 0
DQ       0        22 : 15 : 11.638     Tester  AUDCAD.m,M1: 25591590 ticks, 366283 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.029 . Test passed in 0 : 00 : 33.483 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 11.735 ).
FJ       0        22 : 15 : 11.638     Tester  AUDCAD.m,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 33.512 (including 0 : 00 : 02.762 for history data synchronization)
FI       0        22 : 15 : 11.638     Tester   84417924 total ticks for all symbols
LS       0        22 : 15 : 11.638     Tester  AUDCAD.m: generate 25591590 ticks in 0 : 00 : 03.625 , passed to tester 25591591 ticks
GP       0        22 : 15 : 11.638     Tester  EURGBP.m: generate 23575704 ticks in 0 : 00 : 03.360 , passed to tester 23575705 ticks
OF       0        22 : 15 : 11.638     Tester  GBPUSD.m: generate 35250630 ticks in 0 : 00 : 04.750 , passed to tester 35250631 ticks
CG       0        22 : 15 : 11.638     Tester   2119 Mb memory used including 42 Mb of history data, 1728 Mb of tick data
RK       0        22 : 15 : 11.638     Tester  log file "E:\Metatrader\Tester\Agent-127.0.0.1-3011\logs\20200101.log" written
GR       0        22 : 15 : 11.639             test Experts\Advisors\ 4 x.ex5 on AUDCAD.m,M1 thread finished
LH       0        22 : 15 : 11.654      127.0 . 0.1        prepare for shutdown
KO       0        22 : 20 : 39.558     Server  MetaTester 5 stopped
 
Andrey Pogoreltsev :

2280

not. Ticaretin olmadığı zamanlar yine log burada. Bu nedenle OnInit'te kontrol geçişleri normaldir. OnTimer'da, görünüşe göre hayır, şu anda günlükleri ekleyeceğim. Robot, izin verilmezse ticaret yapmaz, görünüşe göre bir tür koşul tetiklenir.

Daha yeni bir yapı mevcut.
 
Slava :
Daha yeni bir yapı mevcut.

Çalışmıyor

 
Andrey Pogoreltsev :

Çalışmıyor

MetaQuotes-Demo'dan güncellemeniz gerekiyor

 
Artyom Trishkin :

MetaQuotes-Demo'dan güncellemeniz gerekiyor

Teşekkür ederim. 2286'ya güncellendi. Sorun tekrar olursa yazarım.

 

Genelde canim. ifdef profilleme modunda , bayrakların başlatılmasını kapattım ve rastgele yakaladım (

not. Ayrıca, bazen ArrayResize hafızayı temizledi (görsel modda olduğu gibi) - ve bu hatayı yakalayamadı.

 

Herkese tekrar merhaba)


Geliştiriciler, size bir soru. Genetik algoritmanın parametrelerini özelleştirmek mümkün müdür? Örneğin, bir durma ve mutasyon kriterlerini belirlemek için mi?

Durmanın uç noktalara varmadan gerçekleştiği gerçeğiyle sık sık karşılaşıyorum.

Ayrıca bir soru. Simüle tavlama gibi başka yöntemler de uygulayacak mısınız?

 
2280 oluşturun, ancak önceki sürümlerdeydi. Hata ayıklama için bir komut dosyası veya bir Uzman Danışman çalıştırırsanız, 1H zaman diliminde Piyasa İzleme'deki ilk sembolün yeni bir penceresi açılır. Ve ilk karakterde veya başka bir TF'de hata ayıklamam gerekirse? Bunu şamanizm olmadan yapmanın, doğru olanın ilk olması için tüm karakterleri kaldırmak gibi bir yolu var mı?
1...383940414243444546474849505152...84
Yeni yorum