MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 45
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
&&'yi || ile değiştirin
not. Koşul DOĞRU.
Çalışmak için değil, test etmek için bir koşul var. Prensip olarak, Print tarafından rapor edilenler. Bu yapılır çünkü Bazen ilgilenenler için bir deneme sürümü verebilirim.
Ve düzenli olarak, giriş parametrelerini değiştirdikçe, önce bir "boşta" çalıştırma var - yani. ticaret yapmıyor, o zaman ikinci lansmandan itibaren her şey yolunda. Neden kötü - genetik algoritmada ilk sonuçlar hemen elimine edilir:
not. Koşul DOĞRU.
Çalışmak için değil, test etmek için bir koşul var. Prensipte, Print tarafından rapor edilenler. Bu yapılır çünkü Bazen ilgilenenler için bir deneme sürümü verebilirim.
Ve düzenli olarak, giriş parametrelerini değiştirdikçe, önce bir "boşta" çalıştırma var - yani. ticaret yapmıyor, o zaman ikinci lansmandan itibaren her şey yolunda. Neden kötü - genetik algoritmada ilk sonuçlar hemen elimine edilir:
Yapı numarası nedir?
2280
not. Ticaretin olmadığı zamanlar yine log burada. Bu nedenle OnInit'te kontrol geçişleri normaldir. OnTimer'da, görünüşe göre hayır, şu anda günlükleri ekleyeceğim. Robot, izin verilmezse ticaret yapmaz, görünüşe göre bir tür koşul tetiklenir.
2280
not. Ticaretin olmadığı zamanlar yine log burada. Bu nedenle OnInit'te kontrol geçişleri normaldir. OnTimer'da, görünüşe göre hayır, şu anda günlükleri ekleyeceğim. Robot, izin verilmezse ticaret yapmaz, görünüşe göre bir tür koşul tetiklenir.
Daha yeni bir yapı mevcut.
Çalışmıyor
Çalışmıyor
MetaQuotes-Demo'dan güncellemeniz gerekiyor
MetaQuotes-Demo'dan güncellemeniz gerekiyor
Teşekkür ederim. 2286'ya güncellendi. Sorun tekrar olursa yazarım.
Genelde canim. ifdef profilleme modunda , bayrakların başlatılmasını kapattım ve rastgele yakaladım (
not. Ayrıca, bazen ArrayResize hafızayı temizledi (görsel modda olduğu gibi) - ve bu hatayı yakalayamadı.
Herkese tekrar merhaba)
Geliştiriciler, size bir soru. Genetik algoritmanın parametrelerini özelleştirmek mümkün müdür? Örneğin, bir durma ve mutasyon kriterlerini belirlemek için mi?
Durmanın uç noktalara varmadan gerçekleştiği gerçeğiyle sık sık karşılaşıyorum.
Ayrıca bir soru. Simüle tavlama gibi başka yöntemler de uygulayacak mısınız?