MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 37
2269 oluşturun. \Tester\önbellek\ temizlendi, EA yeniden derlendi.
Optimizasyon, 335 işlemi gösterir, tek test - 32:
Bu Uzman Danışman ile aşağıdaki deneyi gerçekleştirin.
1. Tüm test aracılarını boşaltmak için istemci terminalini kapatın
2. Terminali başlatın .
3. Tek bir test çalıştırın, sonucu kaydedin.
4. Hemen aynı tek testi tekrar çalıştırın, sonuçları karşılaştırın
Evet, tam olarak optimizasyon ile olan fark.
Danışmanla ilgili sorun mu var?
Bir yerde bazı değişkenlerin açık bir şekilde başlatılması yok gibi görünüyor.
Anlaşmaların neye bağlı olduğunu analiz edin.
Taze bir şey mi? Son sürümlerde değişti mi?
Başlatmadan değişkenleri bildirme alışkanlığım yok. Hangi yöne kazacağımı bile bilmiyorum.
Numara. Ve daha önceydi. Sadece başlatılmamış değişkenler yüzünden.
Tutunacak bir şeyiniz var. Fırsatları analiz edin. Neden bir durumda işlem yapılır ve diğerinde - mevcut değildir. Zaman bilinir, belirli bir zamanda anlaşmanın şartlarını analiz edin, baskıları boşa harcamayın
Bu şekilde kontrol edebilirsiniz.
iTime ile yeniden optimize ettiğiniz bir şey:
M5 üzerinde çalışın:
2270 Kaba kuvvet önbelleği çalışmayı durdurdu.
Aralığı 1'den 6'ya ayarladım. Çalıştırıyorum. Hesaplanan altı koşu
Sonra aralığı 1'den 7'ye ayarladım. Çalıştırıyorum. Hesaplanan yedi koşu. Ve sadece bir tane olmalıydı (önbellekten altı tane al).
Aslında, önbellek bir buçuk yıl önce bozuldu.