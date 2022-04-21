MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 37

Yeni yorum
 
Andrey Khatimlianskii :

2269 oluşturun. \Tester\önbellek\ temizlendi, EA yeniden derlendi.

Optimizasyon, 335 işlemi gösterir, tek test - 32:


Bu Uzman Danışman ile aşağıdaki deneyi gerçekleştirin.

1. Tüm test aracılarını boşaltmak için istemci terminalini kapatın

2. Terminali başlatın .

3. Tek bir test çalıştırın, sonucu kaydedin.

4. Hemen aynı tek testi tekrar çalıştırın, sonuçları karşılaştırın

 
Slava :

Bu Uzman Danışman ile aşağıdaki deneyi gerçekleştirin.

1. Tüm test aracılarını boşaltmak için istemci terminalini kapatın

2. Terminali başlatın .

3. Tek bir test çalıştırın, sonucu kaydedin.

4. Hemen aynı tek testi tekrar çalıştırın, sonuçları karşılaştırın

Evet, tam olarak optimizasyon ile olan fark.

Danışmanla ilgili sorun mu var?

 
Andrey Khatimlianskii :

Evet, tam olarak optimizasyon ile olan fark.

Danışmanla ilgili sorun mu var?

Bir yerde bazı değişkenlerin açık bir şekilde başlatılması yok gibi görünüyor.

Anlaşmaların neye bağlı olduğunu analiz edin.

 
Slava :

Bir yerde bazı değişkenlerin açık bir şekilde başlatılması yok gibi görünüyor.

Anlaşmaların neye bağlı olduğunu analiz edin.

Taze bir şey mi? Son sürümlerde değişti mi?

Başlatmadan değişkenleri bildirme alışkanlığım yok. Hangi yöne kazacağımı bile bilmiyorum.

 
Andrey Khatimlianskii :

Taze bir şey mi? Son sürümlerde değişti mi?

Başlatmadan değişkenleri bildirme alışkanlığım yok. Hangi yöne kazacağımı bile bilmiyorum.

Numara. Ve daha önceydi. Sadece başlatılmamış değişkenler yüzünden.

Tutunacak bir şeyiniz var. Fırsatları analiz edin. Neden bir durumda işlem yapılır ve diğerinde - mevcut değildir. Zaman bilinir, belirli bir zamanda anlaşmanın şartlarını analiz edin, baskıları boşa harcamayın

 
Andrey Khatimlianskii :

Başlatmadan değişkenleri bildirme alışkanlığım yok. Hangi yöne kazacağımı bile bilmiyorum.

Bu şekilde kontrol edebilirsiniz.

 
Slava :

Numara. Ve daha önceydi. Sadece başlatılmamış değişkenler yüzünden.

Tutunacak bir şeyiniz var. Fırsatları analiz edin. Neden bir durumda işlem yapılır ve diğerinde - mevcut değildir. Zaman bilinir, belirli bir zamanda anlaşmanın şartlarını analiz edin, baskıları boşa harcamayın

iTime ile yeniden optimize ettiğiniz bir şey:


M5 üzerinde çalışın:


 
Andrey Khatimlianskii :

iTime ile yeniden optimize ettiğiniz bir şey:


M5 üzerinde çalışın:


Hadi kontrol edelim. teşekkürler
 

2270 Kaba kuvvet önbelleği çalışmayı durdurdu.

Aralığı 1'den 6'ya ayarladım. Çalıştırıyorum. Hesaplanan altı koşu

Sonra aralığı 1'den 7'ye ayarladım. Çalıştırıyorum. Hesaplanan yedi koşu. Ve sadece bir tane olmalıydı (önbellekten altı tane al).

 
fxsaber :

2270 Kaba kuvvet önbelleği çalışmayı durdurdu.

Aralığı 1'den 6'ya ayarladım. Çalıştırıyorum. Hesaplanan altı koşu

Sonra aralığı 1'den 7'ye ayarladım. Çalıştırıyorum. Hesaplanan yedi koşu. Ve sadece bir tane olmalıydı (önbellekten altı tane al).

Aslında, önbellek bir buçuk yıl önce bozuldu.

Оптимизация начинается сначала после изменения диапазона Параметров
Оптимизация начинается сначала после изменения диапазона Параметров
  • 2018.08.27
  • www.mql5.com
До изменения кеша оптимизации можно было подбирать значения параметров...
1...303132333435363738394041424344...84
Yeni yorum