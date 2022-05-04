Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 359
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre en iyi araçların tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:
En az 50 anlaşmaya sahip en eski TS Ligleri:
İşlem sayısı en az 50 olan Ligin en eski TS tablosu:
Anlamı çarpıtıyorsun. Robot herhangi bir pazarda, herhangi bir enstrümanda KARLI kalıpları tanır ve en kötü seçenekleri YOKSA, o zaman 2 sonuç vardır:
1. Piyasada robotun bildiği kalıplar yoktur ve pozları açmaz. Bu genellikle kalıbı tanımlayan aşırı "katı" bir algoritma ile olur. Model, piyasadaki belirli bir ana veya belirli bir enstrümana "uyarlanmıştır".
2. Model, farklı piyasalarda ve farklı araçlarda aynı durumları tanır ve karlı sinyaller üretir.
Başka seçenek yok :)
karlı??? Çok komik.
En azından böyle bir düdük bulduğunda, en azından dünyadaki tüm parayı nasıl kazandığını göreceğim.
Deneyimlerim bana, yalnızca her zaman değil, en azından çoğu zaman karlı olabilecek bu en "karlı" kalıpların - basitçe var olmadığını kanıtlıyor. Herhangi bir model, yalnızca bir süre için karlı olabilir ve kârsız zamandan çok daha az olabilir. Ve her zaman kârlı olmanın tek yolu, şu anda kârlı olan kalıplar arasında geçiş yapmaktır.
Bunu yapmak için, görebileceğiniz bir göstergeye ihtiyacınız var - bu modeller şimdi karlı, bunlar kârsız. Lig TS - ve böyle bir gösterge var.
Anladığım kadarıyla, aynı zamanda karşılaştığınız soru - bir süre daha karlı olacak kalıpların tanımı.
Evet, evet ... Gerçekten para kazansaydı, kafa derisini kesmeyi ne öğretirdi?
Ve bazen dofiga'yı yükseltebildiğin gerçeği - kim tartışıyor ... Pekala, kendin Pamm'imi gördün - Ben de bir hafta içinde çok şey büyüttüm ... Yani? Her şeyi sızdırdı. Bu bir ticaret değil, bu bir tahmin kumarhanesi. "Haftada düzenli olarak yüzde 1000" diye bir şey yok ve yakın bile değil.
Henüz herhangi bir seçenek göremiyorum. Lig'e scalpers ekleme fikri ve volatilitenin kırıldığına dair bir sinyal var... Daha çok robot olacak, daha karlı olanlar olacak... Ama bu asıl sorunu çözmeyecek - ahır seçimi büyük olasılıkla artı belirli bir süre için takas edecek sistemler .. .
Ve sonra, kahretsin, bir sürü danışman var, ama bu danışmanların konuştuklarının en az yarısını artırdıkları anlaşılmaz ... Bakın, Tarabanov genellikle kızının haftalık olarak topladığı milyonlarca dolardan bahsediyor ... ama , Forbes listesinde göremediğim bir şey...
Evet, evet ... Gerçekten para kazansaydı, kafa derisini kesmeyi ne öğretirdi?
Ve bazen dofiga'yı yükseltebildiğin gerçeği - kim tartışıyor ... Pekala, kendin Pamm'imi gördün - Ben de bir hafta içinde çok şey büyüttüm ... Yani? Her şeyi sızdırdı. Bu bir ticaret değil, bu bir tahmin kumarhanesi. "Haftada düzenli olarak yüzde 1000" diye bir şey yok ve yakın bile değil.
Henüz herhangi bir seçenek göremiyorum. Lig'e scalpers ekleme fikri ve volatilitenin kırıldığına dair bir sinyal var... Daha çok robot olacak, daha karlı olanlar olacak... Ama bu asıl sorunu çözmeyecek - ahır seçimi büyük olasılıkla artı belirli bir süre için takas edecek sistemler .. .
Ve sonra, kahretsin, bir sürü danışman var, ama bu danışmanların konuştuklarının en az yarısını artırdıkları anlaşılmaz ... Bakın, Tarabanov genellikle kızının haftalık olarak topladığı milyonlarca dolardan bahsediyor ... ama , Forbes listesinde göremediğim bir şey...
Düzenli olarak pozitif. %1000 sadece bir rekor.
PAMM'niz ne durumda?
Evet, evet ... Gerçekten para kazansaydı, kafa derisini kesmeyi ne öğretirdi?
Ve bazen dofiga'yı yükseltebildiğin gerçeği - kim tartışıyor ... Pekala, kendin Pamm'imi gördün - Ben de bir hafta içinde çok şey büyüttüm ... Yani? Her şeyi sızdırdı. Bu bir ticaret değil, bu bir tahmin kumarhanesi. "Haftada düzenli olarak yüzde 1000" diye bir şey yok ve yakın bile değil.
Henüz herhangi bir seçenek göremiyorum. Lig'e scalpers ekleme fikri ve volatilitenin kırıldığına dair bir sinyal var... Daha çok robot olacak, daha karlı olanlar olacak... Ama bu asıl sorunu çözmeyecek - ahır seçimi büyük olasılıkla artı bir süre için takas edecek sistemler.. .
Ve sonra, kahretsin, bir sürü danışman var, ama bir şey anlaşılmaz ki, bu danışmanlar konuştuklarının en az yarısını artırıyor ... Bakın, Tarabanov genellikle kızının haftalık olarak topladığı milyonlarca dolardan bahsediyor ... ama Forbes listesinde göremediğim bir şey var...
1. Bir süre için kâr ticareti yapacak bir sistem aramıyorsunuz. Sadece kimin daha fazla kazandığını analiz edin ve ona sınırsız yetki verin. Başka bir deyişle, yüksekten alıyorsunuz ve muhtemelen en düşükten satıyorsunuz.
Danışmanların ticaret taktiklerinin karlılığındaki dalgalanmaların bir tür analizini yapın, mutlu olacaksınız.
2. Milyonlarca dolar değil, bir milyon ruble. Şimdi borsada çalışmıyor, riskler tavan yapıyor ve karlı alternatifler var ve orada dönüyor.
1. Bir süre için kâr ticareti yapacak bir sistem aramıyorsunuz. Sadece kimin daha fazla kazandığını analiz edin ve ona sınırsız yetki verin. Başka bir deyişle, yüksekten alıyorsunuz ve muhtemelen en düşükten satıyorsunuz.
1.1. Danışmanların ticaret taktiklerinin karlılığındaki dalgalanmaların bir tür analizini yapın, mutlu olacaksınız.
1. kesinlikle doğru.
1.1. Evet, orada kar yok - çünkü eşekten yetkin bir seçim yok (mutlak bir amip vakası) - bir tahliye var.
Düzenli olarak pozitif. %1000 sadece bir rekor.
PAMM'niz ne durumda?
Hayır diyorum... Keskin dalgalanmalar üzerine birleşti. Orada yükü azaltmak gerekiyordu, ama yapmadım ... Yük çok uzun zamandır onunlaydı ... 2016'dan beri ...
Şimdi santrifüjü açtım.
Ve tüm sistemi, ayarların koda yeniden yazılması gerekmeyecek, özel bir ayar dosyasından alınması için yeniden tasarlıyorum... Optimize ederken, sadece hangi geçişin alınacağını ve ondan ayarları belirtirdim. otomatik olarak bu dosyaya yazılır. Ardından, çalıştırılabilir modül başlatıldığında, bu dosyadan tüm Lig araçlarının ayarları okundu. Bu dosya ile yeni araçlar ekleyebilirim. En azından, oynaklığın dökümü hakkında bir giriş yapmak için uzun süredir devam eden bir fikrim var. Pekala, bu konuda birkaç fikir daha önerildi - bunların da uygulanması gerekiyor.
1. Bir süre için kâr ticareti yapacak bir sistem aramıyorsunuz. Sadece kimin daha fazla kazandığını analiz edin ve ona sınırsız yetki verin. Başka bir deyişle, yüksekten alıyorsunuz ve muhtemelen en düşükten satıyorsunuz.
Danışmanların ticaret taktiklerinin karlılığındaki dalgalanmaların bir tür analizini yapın, mutlu olacaksınız.
2. Milyonlarca dolar değil, bir milyon ruble. Şimdi borsada çalışmıyor, riskler tavan yapıyor ve karlı alternatifler var ve orada dönüyor.
Oh nasıl. Görünüşe göre burada benden daha fazla insan beni tanıyor, kendimden daha fazla... Şey... şey...
Ve milyonlarca dolara gelince - yani, milyonlarca ruble sorunsuz bir şekilde elde edildiğinden - bu, milyonlarca doların uzakta olmadığı anlamına gelir ... Bekliyoruz efendim ...
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:
En az 50 anlaşmaya sahip en eski TS Ligleri:
İşlem sayısı en az 50 olan Ligin en eski TS tablosu: