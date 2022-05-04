Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 357
Konuyu geçenlerde gördüm. Bu danışman kitlesini bir şekilde görmek mümkün müdür?
Hangi sistem çalışmaz - HER ZAMAN bir eksi olacaktır. Katılmıyorum. Nasıl gelişmeler olur, pozitif işlem yüzdesi %100, başka bir soru da hangi zaman diliminde )))))) ve hangi dönemde )))
Ve başka bir soru, hisseleri test etmeyi denediniz mi?
Uzmanlar üç bloktan oluşur:
Blok seçeneklerini birleştiriyoruz ve 24 aracımız var. Üstelik bunlar üç peni kadar basit - hepsi Kodobase'de ücretsiz olarak mevcut.
Lig yaklaşık 40 karakter biliyor. Her araç kendi sembolünde hata ayıklanır ve yalnızca üzerinde çalışır.
Toplam - 960 aracımız var.
Tüm sistemler üç hesapta çalışır (bölümler - alt, orta ve üst), işlemler büyülerde farklılık gösterir. Her Pazartesi en iyi sistemleri üç kesimde yayınlarım. Tablolarda sistemlerin özü doğrudan isimlere yansıtılmıştır.
Belirli işlemlere bakmak isteyen olursa herhangi bir bölümün yatırım şifresini verebilirim ama hemen uyarıyorum istediğiniz sihir için işlemleri "yakalamanız" gerekecek. Bunu komut dosyalarını kullanarak uyguladım ve ardından Excel'e çıktı aldım.
Hisse Senetleri - Sistem eklemek için kaynak yok. Ama bir ihtimal var, sağlanıyor.
Bugünkü sonbaharda ne kadar kazanmayı başardınız?
Evet, pek takip etmiyorum, bugün bir düşüş olduğunu bile bilmiyordum, şimdi kodu yeniden çalışıyorum. Ne kadardı, ne kadar kaldı. Bazıları kazandı, diğerleri zarar etti.
her şey açık thx
haberlere bakın... :-) İnsanlar iki katına çıkmış depalar! :-)
Ve birisi birleşti.
PAMM grafiğimde depozitomu üçe katladığım bir zaman vardı. Benim de ondalık vardı.
VE ?
her şey açık thx
haberlere bakın... :-) İnsanlar iki katına çıkmış depalar! :-)
Haberlerde, marj çağrısı sayısı birçok kez arttı)))) Ve birileri on kat arttı. Ve bilen kişi .... sonunda ....
Haberlerde, marj çağrısı sayısı birçok kez arttı)))) Ve birileri on kat arttı. Ve bilen kişi .... sonunda ....
Apaçık... :-)
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:
En az 50 anlaşmaya sahip en eski TS Ligleri:
İşlem sayısı en az 50 olan Ligin en eski TS tablosu:
Altın kelimeler buldum, sadece bir tüccar ve onun tarafından ticareti yapılan enstrümanlar arasındaki koltuk değneklerini (bir LİG şeklinde) çürütme yaklaşımında (nasıl olduğu önemli değil - robotlar (özel olarak keskinleştirilmiş ve algoritmaya göre GERÇEK üzerinde SÜREKLİ ticaret) ) veya kişisel olarak):
Ana amaç: Giriş olarak kendisine hangi başlangıç verilerinin (DESENLER, BELİRLİ TİCARİ SEMBOLÜN fiyat değişikliği) verildiğinin önemli olduğu bir algoritma oluşturmak. Girdi sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamıyorsa ticaret yapmayacaktır. Dolayısıyla görev, belirli bir pazar için karlı bir algoritma geliştirmek ve fiyatın hangi yöne gideceğini tahmin etmeye çalışmak değildir. Görev, belirli koşullar ve fiyat serisinin istatistiksel özellikleri altında algoritmayı karlı hale getirmektir. Yalnızca bu koşullar yerine getirildiğinde ticaret yapmalıdır. Algoritmanın kâr amacıyla işlem yaptığı koşullar biliniyorsa, bu koşullar sağlanmadığında işlem yapmaya gerek yoktur. Böyle bir algoritma oluşturulduktan sonra algoritmanın etkinliğinin arttırılması için ona piyasa fiyatının oluşum özellikleri hakkında bilgi eklemek gerekir.
BELİRLİ BİR SEMBOL İÇİN TİCARET YAKLAŞIMI TANIMLAMA İŞLEVİ, kararlı tam otomatik çalışma için yeterlidir.
LİGİ'deki fantezi koltuk değneklerinin yanılsamaları ile kendinizi eğlendirin ve hepsi bu.
Karışıklıktan kurtulun - fantezilerden günahkar dünyaya inin ve GERÇEK OLARAK ROBOT TİCARETİNİN ÖZEL ALGORİTMASI için parametre değerlerini seçin - FARKLI SEMBOLLER İÇİN FARKLI PARAMETRE DEĞERLERİ OLACAKTIR!
TÜM IMHO!
Hmm ... Yani bu aynı "belirli bir pazar için algoritmaları" seçmeyi mümkün kılan, kendi TS setine sahip Lig'dir!
Sorun şu ki, durağanlık yok. Hangi sembolü alırsanız alın, davranışını sürekli değiştirir ve dahası rastgele bir yasaya çok yakındır. Lig HER ZAMAN para kazandıran sistemlere sahiptir. Ancak yakın gelecekte hangisinin kazanacağını da tahmin etmeliyiz. Ve işte bir pusu.