Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 354
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre en iyi araçların tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre en iyi TS tablosu:
En az 50 işlemle en eski TS Ligleri:
İşlem sayısı 50'den az olmayan Ligin en eski TS tablosu:
Tünaydın!
Araştırma sonuçlarınızı periyodik olarak gözlemleyin.
Birkaç soru sormak istiyorum:
Bilanço büyümesinin istikrarını sağlamayı başardınız mı?
Stratejilerin ortalama " ömrü " nedir?
Deneyiminize dayanarak, strateji değişikliği zamanı ile koşullu bir trendden koşullu bir düzlüğe enstrüman geçiş zamanı arasında bir bağlantı var mı?
1. Hayır. Kesinlikle istikrar yok ve bu ana engel. Sistemlerin kararlılığını belirleme olasılığı yüksek. Ne yazık ki, bu hala sezgisel olarak çözülür.
2. "Göze göre" - ortalama kullanım ömrü bir ay ile bir yıl arasında değişmektedir. Ortalama olarak, sanırım, beş ya da altı ay.
3. Bence böyle bir bağlantı yok. Sistemler çoğunlukla düzdür ve zaman zaman rastgele trend alanlarına geçer. Sistem sembole hiç uymuyorsa, o zaman sadece para kazanmaz, sadece onu boşaltır. Sistem sembolle eşleşirse - BAZEN kazanır.
Yazılanların dehşetini anlıyor musunuz ??? :-)
bunun bir çeşit teneke olduğunu...
Bu yaklaşımınızı bir gün umutsuz olarak kabul edeceğiniz bir kriteriniz var mı? Eh, en azından deneyin zaman çerçevesi, zaman içinde durma kaybı gibi. Neyin değiştirilmesi gerektiğine dair bir anlayış yoksa, o zaman yalnızca, aniden mucizevi bir şekilde çalışacağına dair saf umutta başarısız deneyimi tekrarlamak için kalır. Dışarıdan bunun saçma olduğu ve yöntemde değişiklik yapmadan yeni bir sonuç beklemenin imkansız olduğu açıktır, ancak bunu görebiliyor musunuz? Yoksa girişimin başarısı sizin için önemli değil de tüm bu ekonomiyle uğraşmayı mı seviyorsunuz? Eh, bu bir hobi, hareket uğruna hareket.
Herhangi bir korku ya da teneke görmüyorum.
Bana öyle geliyor ki insanlar Birliğin özünü yanlış anlıyor. Önemli olan, bazı iyi sonuçlar gösteren bir dizi test edilmiş sisteme sahip olmaktır. TÜMÜ. Lig'den başka bir "egzoz" yok. Ancak aynı zamanda, herkes sürekli olarak kâseyi, sürekli sürekli büyümeyi, eksikliklerin ve geyiklerin yokluğunu görmek ister. Öyle olmasın! Lig sadece karmaşık bir göstergedir. Bana ilginç geliyor, destekliyorum, ona göre farklı yaklaşımları test ediyorum.
Lig'den "tenekten" bahsetmek, Mashka veya Stokastik hakkında "kalay" demekle aynı şeydir.
Bu yaklaşımınızı bir gün umutsuz olarak kabul edeceğiniz bir kriteriniz var mı? Eh, en azından deneyin zaman çerçevesi, örneğin zaman içinde kaybı durdur. Neyin değiştirilmesi gerektiğine dair bir anlayış yoksa, o zaman yalnızca, aniden mucizevi bir şekilde çalışacağına dair saf umutta başarısız deneyimi tekrarlamak için kalır. Dışarıdan bunun saçma olduğu ve yöntemde değişiklik yapmadan yeni bir sonuç beklemenin imkansız olduğu açıktır, ancak bunu görebiliyor musunuz? Yoksa girişimin başarısı sizin için önemli değil de tüm bu ekonomiyle uğraşmayı mı seviyorsunuz? Eh, bu bir hobi, hareket uğruna hareket.
Hayır, böyle bir kriter yok. Çok basit bir nedenden dolayı - bir seçenek göremiyorum. Yine, siz de (hadi "siz"), Lig'in hiçbir şekilde Kâse olmamasına rağmen, "kaseyi arayın" a basın. Hatta “hobi, hareket uğruna böyle bir harekettir” bile denilebilir.
Görevimin sistemleri SEÇMEK için bir yöntem bulmak olduğunu defalarca söyledim. Ancak 350 sayfanın tamamında bu konuda kelimenin tam anlamıyla birkaç cümle vardı. Hepsi test edildi, çok mütevazı bir sonuç verdi, ancak bazı sonuçları dikkate aldım. Böyle bir yöntem arıyorum. Ligin robotları, hangi sistemlerin en iyi şekilde çalıştığını gösteren demo üzerinde hala çalışıyor.
LİGİ hakkında değil, seçim kriterinin yokluğu hakkında yazdım... ÇOK FAZLA zaman ve aklı başında bir sonuçtan sonra
tesadüfe benziyor...
Bu da beni üzüyor. Ne olmuş ?
Tahmin ediyorum, deniyorum, deniyorum... Sonuç ne yazık ki son derece mütevazı.
Şu anda bir fikrim var, ancak Lig kodunu biraz elden geçirmem gerekiyor. Böylece bulunan tüm optimum ayarlar otomatik olarak veritabanına girilecek ve ardından uzmanlar tarafından oradan yüklenecektir.
Şuan ne yapıyorum.
Veritabanından yükleyeceğim - bu yeni fikir üzerine uzmanlar eklemeye başlayın.
Sistemler çoğunlukla düzdür ve zaman zaman rastgele trend alanlarına geçer. Ve trendleri göz ardı ederek dairenin parametrelerini seçmek olumlu bir görüntü almıyor mu (evet, trendden çok kazanmıyorsunuz ama +'da sabit)?