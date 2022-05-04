Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 168
Garip. Bu araçta m_uiMaxDirectTPC = 0 vardır, bu da hiçbir kilit veya piramit oluşturmaya izin verilmediği anlamına gelir.
belirsiz.
Eller ulaşırsa - anlamaya çalışacağım. Programda bir bug var gibi görünüyor.
Anlaşma geçmişi snippet'i demosu:
Bu yüzden, burada yalnızca milyonlarca dolar değerindeki hesapların gerçek olarak kabul edildiğini anlıyorum. Ama benim için aylık gelirimden çok daha fazla. Yani benim için bu çok, çok gerçek bir hesap .
Buffett, 70 yılı aşkın süredir kazandığı parayla ticaret yapıyor. Ve bir ayda kazandığın paranın üzerindesin. Sisteminizi ve bunun değerini düşündüğünüzü söylüyor. :D
Bir ayda değil. Pekala, beş yıl içinde. Ve Buffett'a bakıyorsunuz, o beni pek ilgilendirmiyor, ben tamamen farklı bir şekilde yaşıyorum.
Yaşamın sürdürülmesi için gerekli harcamaları unutmazsınız.
Ve "maliyeti" hakkında - sorun değil, bir kereden fazla söyledim, bir sinyal için ayda %1 ödemek oldukça makul. Benim durumumda bu 5 dolar ve bence çok doğru. Araç seçimi için net bir metodoloji geliştirene kadar sistemimin maliyeti bu kadar.
5 yılda 500$ geliriniz var mı? :D Ilık ile yumuşaklığı karıştırabilir misiniz?
Diyebilirim ki, "sisteminiz" hiç kimseyi ilgilendirmez, bedava bile olsa ve siz ona 5 dolar kadar değer veriyor musunuz? xD
Zorunlu ödemelerden sonra - evet. Seni bu kadar şaşırtıyor mu? Sen, dostum, aldığın hamur miktarı için çıldırıyorsun. Ve insanlar farklı yaşıyor.
Sisteme gelince, saçma. En popüler başlıklardan biri olan bu konudaki konuşma sayısına bakılırsa pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Ve "değerlendir" - Yalnızca tekrar edebilirim, bir abonelik için aylık gerçek öz sermayenin %1'inden fazlasını ödemenin hiçbir anlamı yoktur, bu da hesabım için 5 ABD dolarıdır. Senin için net olmayan ne?
Görünüşe göre, sizden bir muhasebeci, algoritmik bir tüccardan çok daha iyi değil. xD
Kurşundan altın madenciliği veya piramide katkı konusu da bir zamanlar çok popülerdi ve tartışıldı. Ancak bu onları etkili olarak nitelendirmez))
Neden %1? Bazı nedenlerden dolayı, sinyal için %2 ödemeniz gerektiğine eminim. Hangimizin haklı olduğunu nasıl anlayacağız? :D
Belli ki sen. Uygun gördüğünüz kadar ödeyin, benim fikrimin sizin için önemli olduğunu düşünebilirsiniz...
Ve burada bu konuyu tartışan kim? Duvarları ve tavanı kaotik sayılar ve işaretlerle kaplı bir psikiyatri hastanesindeki üç hasta gibi üç kişi. Ve onlara yuvarlak bir dansla bakanlar zıplar ve gülümser. xDD
Belli ki sen. Uygun gördüğünüz kadar ödeyin, fikrimin sizin için önemli olduğunu düşünebilirsiniz...
Yani benim görüşüme göre, çoğunluk aynı fikirde olacaktır. Seninki hakkında ne söyleyebilirsin? :D
Ve neyi değiştirir? Sana söyledim, senin fikrin doğru. Başka ne ile ilgileniyorsunuz?