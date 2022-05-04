Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 334

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Denge açısından en iyi tablosu:

Ticaret kalitesinde en iyisi:

Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:

En az 50 işlem içeren en eski TS :

En az 50 işlemle en eski araçların tablosu:


Jora, lütfen Forex'te biraz para bırakın, her şeyi almayın.
 
Vladimir Baskakov :
Jora, lütfen Forex'te biraz para bırakın, her şeyi almayın.

Şakayı anlamadım.

Georgiy Merts :

Şakayı anlamadım.

Gerçekten çok fazla mizah anlayışın yok. Demek istediğim, bitirme zamanı. Bütün bunlar aptalca görünüyor
 
Vladimir Baskakov :
Gerçekten çok fazla mizah anlayışın yok. Demek istediğim, bitirme zamanı. Bütün bunlar aptalca görünüyor

Nerede ve ne "aptal" görünüyor??? Bana göre her şey göründüğü gibi.

Bakın, Mashki'nizin "aptal görüneceği" gerçeğini kabul edeceksiniz ...

Georgiy Merts :

Nerede ve ne "aptal" görünüyor??? Bana göre her şey göründüğü gibi.

Bakın, Mashki'nizin "aptal görüneceği" gerçeğini kabul edeceksiniz ...

Sisteminiz aptal görünüyor
 
Vladimir Baskakov :
Sisteminiz aptal görünüyor

Aynen öyle. "Saçmalık" nedir???

Şu ana kadar konuşmalarınız " Mashka aptal görünüyor, çünkü onun yardımıyla kazanabileceğim çok fazla para görmüyorum" gibi görünüyor. Ancak, nasıl kullanılacağını bilmediğiniz için suçlu Mashka mı? Mashki üzerinde çalışan sistemlerin üçte birine sahibim. Ve bunların arasında oldukça çalışan var.

Ama aptal ... aptal değil ... Benim için fark etmez ... bana her şey uyuyor.

Georgiy Merts :

Aynen öyle. "Saçmalık" nedir???

Şu ana kadar konuşmalarınız " Mashka aptal görünüyor, çünkü onun yardımıyla kazanabileceğim çok fazla para görmüyorum" gibi görünüyor. Ancak, onu nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz için suçlanacak Masha mı? Mashki üzerinde çalışan sistemlerin üçte birine sahibim. Ve bunların arasında oldukça çalışan var.

Ama aptal ... aptal değil ... Benim için fark etmez ... bana her şey uyuyor.

Makineler hakkında hiçbir şikayetim yok, ancak sisteminizle ilgili şikayetlerim var.
 
Vladimir Baskakov :
Makineler hakkında hiçbir şikayetim yok, ancak sisteminizle ilgili şikayetlerim var.

Yani diyorum ki, bu garip... Sonuçta, en basit sistemlere sahibim... Onları sevmiyorsanız, Mashki'yi , Price Channel'ı ve Zigzag'ı sevmiyorsunuz demektir...

Georgiy Merts :

Yani diyorum ki, bu garip... Sonuçta, en basit sistemlere sahibim... Onları sevmiyorsanız, Mashki'yi , Price Channel'ı ve Zigzag'ı sevmiyorsunuz demektir...

Sistemleriniz yok, yulaf lapanız var.
Ağır koşullar, TP, SL, TF, bir gösterge ve onun ürettiği bir sinyal olmalıdır. Her enstrüman için aynı. O zaman hala en iyisini veya en kötüsünü bulabilirsiniz. Ve böylece doldurma
