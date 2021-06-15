1200 abone!! - sayfa 36
Bu nedenle, hizmetin tamamında sinyal aramak imkansızdır.
Önce ticaret göstergelerinize göre uygun sinyalleri bulmak ve ardından onlar için uygun brokeri aramak mantıklıdır.
Onlar. İlk önce bir sinyal seçimi ve ardından bir komisyoncu var. Ve tersi değil
Sitede, komisyoncudan bağımsız olarak sinyaller sizin için kullanılabilir. Sorun nedir?
Gerekli koşullar altında uygun bir sinyal aramayı otomatikleştirme olasılığının yokluğunda.
Ayrıştırma yoluyla uyguladığım ilk şey, tüm istatistiklerin kullanılmasıydı. sinyal durumuna uygulandığı gibi kod tabanından komut dosyaları. Bu, bir sinyalin alım satım geçmişinin çeşitli üçüncü şahıs komut dosyalarının bir grafiğe uygulanmasını ve çeşitli sinyal alım satım göstergelerinin üçüncü şahıs komut dosyaları vb. tarafından analizini içerir. Onlar. sinyal, normal bir ticaret geçmişiyle olduğu gibi işlendi. Üçüncü taraf komut dosyaları (eski olanlar bile), yeni MQL özellikleri sayesinde, bir içerme eklenmesiyle çalıştı. Çok yıllı kod tabanının tamamını sinyallere uygulamak çok uygundur.
Ancak, web isteği hala MQL5.com'da oturum açabildiğinde durum ayrıştırmayı başardı. Şimdi bu seçenek kaldırıldı. Bu nedenle, tamamen koltuk değneği yöntemi vardı - tarayıcı üzerinden CSV yükleyin ve ardından ayrıştırma için gönderin.
Hayır, farklı bir anlayışımız var - sizin için uygun olan ortamda sinyallerle çalışmanız gerekiyor.
Terminalden tüm sinyal veritabanına erişim vermek gibi bir görev yoktur.
MQL5'ten alım satım sinyallerini yönetmeyle ilgili bir bölüm var. Sadece sinyallerin geçmişi sorun yaratmaz.
Alım satım sinyallerini yönetmek için tasarlanmış bir grup fonksiyon. Bu işlevler şunları sağlar:
İşlev
Aksiyon
SignalBaseGetDouble
Seçilen sinyal için double type özelliğinin değerini döndürür
SignalBaseGetTamsayı
Seçilen sinyal için bir tamsayı özelliğinin değerini döndürür
SignalBaseGetString
Seçilen sinyal için string türündeki bir özelliğin değerini döndürür
SignalBaseSeç
Terminalde mevcut olan ticaret sinyallerinin veri tabanından işlem için bir sinyal seçer
SinyalTemelToplam
Terminalde mevcut olan toplam sinyal sayısını verir
SignalInfoGetDouble
Bir ticaret sinyalini kopyalamak için ayarlardan çift tipin özellik değerini döndürür
SignalInfoGetInteger
Bir ticaret sinyalini kopyalamak için ayarlardan tamsayı türünün özellik değerini döndürür
SignalInfoGetString
Bir ticaret sinyalini kopyalamak için ayarlardan dize türündeki bir özelliğin değerini döndürür
SignalInfoSetÇift
Bir ticaret sinyalini kopyalamak için ayarlarda çift tipin özellik değerini ayarlar
SinyalBilgi KümesiTamsayı
Bir ticaret sinyalini kopyalamak için ayarlarda tamsayı türü özelliğinin değerini ayarlar
SinyalAbone ol
Bir ticaret sinyalini kopyalamak için bir abonelik üretir
SignalAboneliği iptal et
Alım satım sinyalini kopyalamak için aboneliği iptal eder
Terminal, cari ticaret hesabıyla uyumluluğa göre filtrelenmiş sinyaller sağlar.
Son sınırlama, standart sinyal analizinin yeteneklerini kökten hadım eder. Evet, bu manuel terminal kullanıcıları için yapılmalıdır, ancak programatik analiz için MQL5.com web sitesine gitmeniz gerekir ki bu aslında birçok insanın yaptığı şeydir. Sonuç olarak, Web sunucusuna ek bir yük ve çarpık yazılmış web ayrıştırıcıları şeklinde bisikletler. Aslında, kötü şöhretli "uyumluluk" listeden yalnızca iki işlev için gereklidir: SignalSubcribe SignalUnsubscribe.
Oh, şimdi MQL5 kullanarak sinyalleri kendi kriterlerine göre seçen ve bu sinyallerin kısa bir listesini doğrudan MetaTrader 5'teki çizelge üzerinde oluşturan bir program yazmanın ne kadar harika olacağını hayal ediyordum. Belirli özelliklere sahip alım satım sinyalleri arayan yatırımcılar!
Tek taraflı bir bakış açınız var.
Başkalarını düşünün ve hemen dünya resminiz yere çökecektir. Ve eğer algı seviyesinin daha derinlerine inerseniz, o zaman genel olarak aydınlanırsınız.
MT5'te bazı sinyallerin nasıl zirveye çıktığı sorusuyla da ilgileniyorum.
4. sayfada "A" ve 1. sayfada "B" sinyali veren böyle bir derecelendirme formülünü nasıl üretebildiklerini merak ediyorum.
Açıkla lütfen.
Açıkla lütfen.