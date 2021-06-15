1200 abone!! - sayfa 37
Sinyal B en azından az sayıda işlem nedeniyle kazandı, bunu MT4 derecelendirmesinde tekrar tekrar gözlemledik, bu da biraz yanlış, çünkü bir tüccar ne kadar çok işlem yaptıysa ve kârdaysa, bu biraz istikrarın bir göstergesidir, ve daha az kâr, rastgeleliğin bir göstergesi veya 11. ve 20. sıralar arasında ilk MT4'te yer alan bir sinyalden örnek olarak tamamen çizilmiş bir tarih.
Bu doğru değil.
Aynı seviyedeki birçok sinyali gösterebilirim, bir sinyal diğerinden 10 kat daha fazla işlem sayısına sahiptir. Hafta sayısını da hesaba katmalıyız.
Formülü bilmeden, özellikle ağırlık katsayıları varsa, "yüzünüz mavi olmadan önce" derecelendirmesinden bahsedebilirsiniz.
MT5 vitrininden yakındaki sinyalleri alabiliyorsanız neden tüm derecelendirmeyi inceleyin:
Eh, ilkinin fiyatı için gerçekten daha iyi, aynı fikirde değil misiniz? Belki de reyting için belirleyici faktörlerden biridir.
Örneğimi sadece formülü bilmeden derecelendirme hakkında konuşmanın faydasız olduğunu göstermek için verdim.
Ayrıca, bir sinyalin nesnel (ticaret) niteliklerinin, sübjektif (abone sayısı, fiyat) niteliklerle derecelendirmede karıştırıldığı ortaya çıktı.
Öznel nitelikler nesnel niteliklerden ağır basıyorsa, derecelendirme hakkında konuşmak daha da yararsızdır.
Gerçek şu ki, aboneler formülle ilgilenmiyor. %90'ı 1. karlılık, 2. maksimum düşüş, 3. hafta sayısı ile ilgileniyor.
Ve en üstte tek bir abonesi olmayan sinyaller varsa, formül yanlıştır. Formülde Rand() işlevi kullanılıyor gibi görünüyor.
Aboneleri ilgilendiren şey - bilmiyoruz.
Sadece bu değil - tartışılan sinyalin gösterdiği gibi - sadece "abone sayısı" ile ilgileniyorlar - ya da hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar - aptalca bu sinyali tavsiye ettiler, bu yüzden abone oldular.
Ancak sinyalin karmaşık bir çok faktörlü formüle göre tahmin edilmesi kesinlikle doğrudur - ve burada MC muazzam bir iş çıkardı, bu tartışılmaz.
MK'nin kalite ve pazarlama göstergelerini birleştirmesi burada o kadar basit değil ve seçenekler var.
Her durumda - derecelendirme formülünü bilmeden - önemli bir tartışma yoktur.
Abonelerin neyle ilgilendiğini belki siz bilmiyorsunuz ama biz biliyoruz. Sinyallere abone olmazlarsa, formül yanlıştır.
Ve 10'lar, hatta yüzlerce abone toplamak için bu bir formül olmadan organize edilebilir.
Abonelerin neyle ilgilendiğini belki siz bilmiyorsunuz ama biz biliyoruz. ...
abonelerin neyle ilgilendiğini biliyorsan neden ilk sıralarda değilsin?
benim sonucum pazarlama yapmadan zirveye çıkamazsınız - üstte sübjektif göstergeler (abone sayısı, fiyat vs) dikkate alındığı sürece - hizmette yapılacak bir şey yok uğrunda aboneler.
Bir zamanlar zirvedeydim ve 4 ay sonra 20'den fazla abonem oldu. Sayıları keskin bir şekilde artmaya başladı.
Ve ucuz bir sinyale (çoğunlukla 20-40 dolar) ne kadar çok abone olunursa, o kadar aptalca ve aptalca sorular soruluyordu. Tüm bunlar, özellikle aktif bir programcıysanız, dengenizi bozar.
Ve size birinin 1200 abonesi varmış gibi geliyorsa ve bu çok iyi, o zaman sanmıyorum.
Böyle bir bedel için bütün gün abonelerle uğraşmak ve böyle bir sorumluluğa sahip olmak buna değmez. Sadece dışarıdan çok iyi.
Tek taraflı bir bakış açınız var.
Başkalarını düşünün ve hemen dünya resminiz yere çökecektir. Ve eğer algı seviyesinin daha derinlerine inerseniz, o zaman genel olarak aydınlanırsınız.
biri bizi düşünerek dünya resmini yok ederdi)
sessiz ol