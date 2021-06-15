1200 abone!! - sayfa 38

Petros Shatakhtsyan :

Ve ucuz bir sinyale (çoğunlukla 20-40 dolar) ne kadar çok abone olunursa, o kadar aptalca ve aptalca sorular soruluyordu. Tüm bunlar, özellikle aktif bir programcıysanız, dengenizi bozar.

Petros, çok huzursuzsun. 100 abonen varken sinyal başına 20 dolar ve ayda 1,6 bin dolar kazanıyorsan, o zaman belki de şairin dediği gibi:

Zayıfsa - hemen tabuta.

Soruları cevaplamak program yazmak değildir. Ayrıca bana yazıyorlar ve sorular soruyorlar ve bunun ne kadar zaman aldığını biliyorum.

Abonelerin özellikle sorularıyla dengemi bozacağı tezini ilk kez ortaya atmıyorsun - o zaman lütfen artık bu konuda endişelenme.

 
Andrey F. Zelinsky :

Üzgünüm, deneyiminize sahip bir programcının ayda 1,6 bin ile tatmin olacağını düşünmedim.
 
Andrey F. Zelinsky :

Aboneleri ilgilendiren şey - bilmiyoruz.

Sadece bu değil - tartışılan sinyalin gösterdiği gibi - sadece "abone sayısı" ile ilgileniyorlar - ya da hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar - aptalca bu sinyali tavsiye ettiler, bu yüzden abone oldular.


Yine 25...sinyalin abonelere kazanç getirmesi sayılmaz... "oh harika" sadece abone sayısı veya reklamla ilgilendiklerini söyledi... - ama kişi "özellikle insan psikolojisinde" her şeyde "uzman" ... oh evet ... "telepatların başkanı" muhtemelen 1330 abonenin kafasına girdi ve bir kalıp gördü - abone olduklarında , sadece "abone sayısı" satırına bakıyorlar - şimdi her şey yer haline geldi ... ve yine de herkes her şey hakkında konuşabilir ve hatta bu sinyali tek taraflı olarak değerlendirebilir - ancak "rol modelinizi" gösterin - ve masallar "ama Bende" forex_grail'in kutsal TS'sine sahibim ve işe yarıyor - ama size göstermeyeceğim, ancak tartışılandan 100 kat daha iyi" - buna inanmak zaten zor ... Stanislavsky'nin dediği gibi: "Ben İNANMAYIN!” - ne yazık ki, böyle bir fikrim var ... tamamen öznel elbette ... sizin gibi ...
 
Örümcek85 :

kalbini kırma.

foruma sırf bu konuya bir şeyler yazmak için üye oldun check-in'den sonra.

bence - Taras Gonchar ve sen - ya bir ya da aynı - ya da bir hangout.

ps Daha önce söyledim ve tekrar edeceğim - kimse Taras'ın sinyaliyle ilgilenmiyor, hiç ilgilenmiyor - herkes sadece bir soruyla ilgileniyor: "sinyalin en üste nasıl konumlandırılır" - işte bu, başka kimsenin umurunda değil herhangi bir şey - eğer biri örnek bir sinyal verirse, bu sadece bir örnektir.

 
Bana Taras diyerek beni pohpohluyorsun, kalbine iyi bak - her şeyi bu kadar yakından alma ... Kendi görüşün var - benim fikrim var, biz farklı insanlarız ve şimdi sadece konuşuyoruz, örneğin, bir diyalog - ve bildiğiniz gibi, "gerçek diyalogda doğar." .. ne eksik ne fazla ... her şey çok basit - "herkesin kendi görüşü var" ...
 
Örümcek85 :
Bana Taras diyerek beni pohpohluyorsun...

Sana küçük bir sır vereceğim - evet, bana derinden kayıtsızsın, Taras gibi, sinyali gibi

gönderilerime yanıt olarak sürekli bir şeyler söylüyorsun - gönderilerinden bana bir itme geliyor, dikkatim dağılıyor

Gönderilerinizi tamamen ve hatta hiç okumuyorum - çünkü (şu anda) şube konusunda sıfır yapıcı taşıyorlar

bu yüzden sana cevap vermeye karar verdim, çünkü. benimle iletişim kurmayı ve gönderilerime cevap vermeyi bırakacağına dair zayıf bir umut var

 
Evet ... belki yeterince dikkatinizi çekmedim ... ve şimdi, sizinle konuştuktan sonra böyle bir umudum var) her durumda - size iyi şanslar!) Artık dikkatimi dağıtmamaya çalışacağım)
 
Alexandr Bryzgalov :

biri bizi düşünerek dünya resmini yok ederdi)

sessiz ol

Ve sonra Che tekrar Izhevsk'teki banyoda??? :-)

Merhaba. kendim sessizim. Kalpten. Roman. Eşine ve çocuğuna sağlık.

 
TAHKİM NASIL YAPILIR? sonuç olarak...
 
Peki biraz daha savaş
