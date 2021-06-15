1200 abone!! - sayfa 35
Evet, Hizmetle ilgilenmeye başladığımda bir kez kullandım. Ancak devletin yanı sıra daha birçok veri eksik (aboneler, sağlayıcı miktarı, abone miktarı vb.).
Daha yakından bakın: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties - aboneler ve sağlayıcı bakiyeleri var.
Belki gösterge sayısını artıracağız.
Pazarda Sinyallerle çalışmanın iki örneği vardır:
var, ancak bilgileri günde bir kez güncellemek, onlarla çalışmaktan vazgeçirir. En azından eskiden böyleydi, belki şimdi işler değişti.
Göstergeyi girerseniz, mevcut komisyoncuya abone olabilirsiniz/olamazsınız, o zaman sadece mevcut komisyoncu için uygun olanları değil, TÜM sinyalleri gösterebileceksiniz. Yine de, yalnızca aracının hesabına uyan kısımdan ziyade, tüm hizmeti MQL'den incelemek mantıklıdır.
Terminal, cari ticaret hesabıyla uyumluluğa göre filtrelenmiş sinyaller sağlar.
Bu nedenle, hizmetin tamamında sinyal aramak imkansızdır.
Önce ticaret göstergelerinize göre uygun sinyalleri bulmak ve ardından onlar için uygun komisyoncuyu aramak mantıklıdır.
Örneğin, istatistiklere göre, brokerim iyi bir sinyalde iğrenç bir kayma veriyor. Bu nedenle kaymanın istatistiksel olarak daha az olduğu bir hesap açacağım.
Onlar. İlk önce bir sinyal seçimi ve ardından bir komisyoncu var. Ve tersi değil.
Tehdit Özel bir hikaye gibi. TS için hangi ticaret koşullarının gerekli olduğunu anlamak gerekir. Ve ancak o zaman TS için bir komisyoncu aranır. Ve bunun tersi değil, TS için optimal olmaktan uzak bir komisyoncu olduğunda ve ticaret koşulları altında TS'den boşuna bir şey sıkıştırmaya çalışırlar ve reddederler.