1200 abone!! - sayfa 42
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Taras gerçekten iyi yapılmış, ancak burada Taras'ın sinyali değil, konumu tartışılıyor.
Örneğin, bu tür işlemlerde aynı anda hiçbir anlamı yoktur, sinyal sağlayıcı bir sürü işlemi açarak yönetimi kötüleştirir. Normal tüccarlar reytinge girmezler.
Acı verecek kadar tanıdık bir robot gibi)
Kişisel bir bağlantı Kinte.
Bence öyle, eğer sinyal en üstteyse, sinyalin kendisini analiz etmek için kullanılan özelliklere göre bunu hak ediyor.
Aboneler tarafından sinyallerin yeterli değerlendirilmesi açısından hizmetin iyileştirilmesine gelince, abone sayısı için bir satır oluşturabilirsiniz, örneğin 100+.
Muhtemelen demo hesaplar ücretli bir sinyale abone olmuştur (böylece yapabilirsiniz).
Demo hesap örneğin 6M ve 10M olabilir.
Demek istediğim, bence bu doğru değil ... gerçek bir artışa ihtiyacımız var ...
Sadece terminolojiyi anlamanız gerekiyor.
Sorun şu ki, büyük çoğunluğun "büyüme" kelimesini okurken - "verim"i anlaması [örneğin, burada http://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto ] - ve işte böyle pencerede vurgulanan ve "büyüme" olarak adlandırılan bir göstergeyi yorumlarlar - ve tam olarak göstergenin yanlış yorumlanmasından dolayı anlamada karışıklık elde edilir.
Ancak "artış" ile kastedilen ilk sayfadaki resmi "Sinyaller için Yardım hizmeti" bölümünde açıklanmış ve burada benim tarafımdan özel olarak açıklanmıştır https://www.mql5.com/en/forum/10603/page227#comment_2841979
Bu arada, iyi bilinen bir kaynakta - her iki gösterge de verilmiştir - ve burada bir karışıklık yoktur:
Bu arada, iyi bilinen bir kaynakta - her iki gösterge de verilmiştir - ve burada bir karışıklık yoktur:
Size kesinlikle katılıyorum https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 Yani: Gerçek olmayan "büyüme" sinyallerinin istatistiklerindeki "çıkıntı" ya a) aboneleri yanıltır veya b) iter "mucize beklerken" mantıksız riskler alırlar.
Netlik için mutlak kazanç da mevcut olmalıdır!
Bir şeyi anlamıyorum! 2017 Ocak ayının başından beri bu sinyali izleyen artış %2501, şu anda %2756, cari ayın karı sadece %10,02 ise %255 artış nereden geldi?
2501*1.1002=2751
neredeyse birleşiyor