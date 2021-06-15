1200 abone!! - sayfa 202
Görünüşe göre Mashkovets and Co. yeniden canlandı. Tekniklerini çok anımsatıyor - süper profesyonel, pazarlarda deneyim - onlarca yıl, MT4'te 3-4 yıllık kazan-kazan istatistikleri ve geçen ay foruma yeni duydum ve kaydoldum. Tek fark, geçen yılın artık karın yüzde 10'u veya daha fazlası değil, çoğunlukla yüzde 10'a kadar olmasıdır. Böylece şebekede %2-5 yaparak ve ortalama alarak daha uzun süre dayanabilir ve yüksek oranlı yeni abonelere mecbur kalmayabilirsiniz.
Bana bir pm gönder lütfen. Görmek ilginç :)
fırlattı
Ben de olabilir miyim?
Mutluluk uzun sürmedi. Güzel bir heykelin üzeri bakır bir leğenle örtülmüştü. )
"Ticaret tarzı değişti, izleme başlamadan önceki geçmiş istatistiklerin hesaplanmasından hariç tutuldu"
Bu mesaja bakılırsa, bu yöneticilerin manuel bir müdahalesi, görünüşe göre biraz daha onay istediler. Diğerleri sadece tarihin hesaplamadan çıkarılmasını gördüler, ancak onlara abone olmak mümkündü.
Evet, kıskançlık insanlara musallat olur
Bu doğru ... 50 gönderi talep etmek için bir dolar değil ...
Bu doğru ... 50 gönderi için talep etmek bir dolar değil ...
Evet, kıskançlık insanlara musallat olur
Her birinin kendi çizgisi vardır. Kıskançlık, başka biri kadar başarılı olma arzusudur. Örneğin, hile, dolandırıcılık veya insanları kandırmanın diğer yollarıyla elde edilen başarıyı kıskanmıyorum. Reytingden atılmayı, hizmeti engellemeyi kıskanmıyorum. Ama burada bir adalet duygusu var. Muhtemelen çoğu normal insan gibi.
Aylardır harika bir hikaye gösteren düzinelerce takipçi ile burada birçok dürüst sinyal var. Aferin çocuklar. Bu başlıkta kimse onları "kıskanmıyor". Birinin ticaretini beğenirsem, gözlemlerim, geçmişi indiririm, analiz ederim. Bu bazen ilginç keşiflere yol açar.
Ama birdenbire, farklı takma adlar altında, sanki bir seçimmiş gibi, yıllarca ticaret geçmişi olan "profesyoneller" ortaya çıkıyor. Birkaç ay içinde, daha önce yüzlerce imzacıyı aldatarak birleşirler, kısıtlanırlar ve sonra tekrar yenisiyle. Kıskanmamak için sadece geçip gitmen gerektiğini mi düşünüyorsun?bunu soracağım. Bu iş parçacığında haksız yere "kıskançlığa uğrayan" bir profesyonel var mıydı, ama o, guru, hepimize, kıskanç insanlara inat, inanılmaz ticaret becerileriyle şaşırtmaya devam ediyor mu?
