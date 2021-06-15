1200 abone!! - sayfa 199
İzlemeden önce her zaman kârda çalışır, izlemeden sonra bunu yapamaz. Bu olmaz. Bu bir aldatmacadır, dürüst değildir. Bu konuda defalarca yazıldı.
Ah, görünüşe göre kaçırmışım.
Ancak şimdi Sinyaller hizmeti, daha sık izlemeden önce geçmişi karartmaya ve genel büyümenin dışında bırakmaya başladı. Görüyorum ki birçok insanda şöyle bir yazı var:
Umarız bu adama da böyle olur.
(MQ) açısından, kişisel sinyal modunda izlenen her şeyi genel olarak halktan hariç tutmak mantıklı olacaktır. Çünkü gri renklerle rötuşlanmış bu hikaye kamuya açık olarak izlenmedi ve halka açık olarak gösterilmesine de gerek yok. Belki de er ya da geç bu noktaya gelecek.
Kişisel sinyal modundaki her şey gerçek bir hikaye ... Bununla ilgili hiçbir soru olmamalı ...
Ancak şimdi bazıları, hayatta kalan kişisel sinyallerden birini, hiçbir soru ve birleşme olmaması gereken bir hikaye ile yayınlar ve bu gerçek hikayeye sorular hala görünür)ZY: PAMM'lerde, tüm bu komisyonlar çoktan geçti ve önlemler alındı, eski bir PAMM hesapları arşivi var ve biri aktarmaya başlamaya karar verirse, onu çabucak çimdikler, eğer halka açık olmayan bir PAMM yaptıysa, o zaman onu halka aktarmak vb. mümkün olmayacak, dolandırıcılara karşı mekanizmalar genellikle basittir ve uzun zamandır bilinmektedir.
A'daki komisyoncu, pamm hesaplarından oluşan bir arşive sahip. Abone, sağlayıcının işlem geçmişini önceden değerlendirebilir. Meta alıntıların hesapları geçmişten kaldırmasına izin verilmemelidir. Sağlayıcı bir grup insan olsa da, her yeni hesabı başka bir kişi için kaydedebileceklerdir.
Arşivdeki hesaplardan birinin 270 birleştirilmiş pamm hesabı var ve hala tam bir yatırımcı odası var)
İyi bir önlem, ancak kısmi.
Buna katlanmak zorunda kalacaksın, insanlar bilinçli olarak risk alıyor. Belki de boşalmadan önce kazanmak için zamana sahip olmayı umarak.
Zirve abonelerini kaybetti ve yavaş yavaş herkesle birleşiyor. En üst pozisyon boşalır. Tepenin gelişini bekliyoruz. Şu anki ortalama bir ladindi, önceki bir Hamster'dı, ondan önce bile seviyelerden alım satım yaparak fxglow öldü. Hafızamın bittiği yer burası, bir önceki parlak göz alıcı kimdi hatırlamıyorum.
İyi bir hafızan var)))) sonuncusunu bile hatırlamıyorum)))