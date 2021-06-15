1200 abone!! - sayfa 205

Sergey Zaitsev :
Baktım kimsenin 1200 abonesi yok mu? MT4'te bir sinyalin yalnızca 354 abonesi var, diğerlerinin hepsinde daha az abone var. Aboneleri nasıl bulacağınızı veya hangi temelde eklendiklerini size kim söyleyecek? 8 aydır ticaret yapıyorum en az biri gelirdi.
Konu oluşturulduğunda 1200 idi. Birkaç ay sonra 3000'e çıktı. Sonra sinyal yavaşça birleşti.

Kapets Şeker birikiyor! Aboneler çarçabuk büyüyor. Bal için sinek gibi uçarlar!

Garip sinyaller...

"Ad, yazar, komisyoncu ile ara" alanında Signals -> MT4 -> seçeneğine gidin "IceF" yazın (eksik ad, ancak bu yeterlidir) -> aramaya basın.

Bir grup sinyal verecektir. Sağlam kazancı olan sinyalleri arayın (kabaca %100'ün üzerinde).
 
MT5'te Singapurlu platform için en iyi reklamı yapıyor
 
Singapurlunun Singapur doları banknotunun para birimi olduğunu doğru anlıyorum - bu:


Singapurlu mu?


ve bu ŞEKER nasıl bulunur?

 
ve bu ŞEKER nasıl bulunur?

Sadece. Aboneler tarafından ilk etapta beşinci sinyaller.

 
Evet!

Sugar, mt4 sinyallerinde en iyi abonelerden biridir. "Sahar" biraz ortadoğulu bir isim...yoksa bir isim mi...Gerçekten anlamıyorum...

Periyodik olarak üstlere girer.

 
Bu arada, bir merkezci, abonelerin MT4 sinyallerine göre zirveye çıktı. Komisyoncu - FXO... Real2. Araç adlarında bir nokta var. Yorumlardan biri, aboneler binlerce risk aldığında sinyal sağlayıcının 100 dolarını emdiğini belirtti.
Sanki birileri düzenli dayaklarla onları riske atıyor.. garip ikiyüzlüler.

