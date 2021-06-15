1200 abone!! - sayfa 205
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Baktım kimsenin 1200 abonesi yok mu? MT4'te bir sinyalin yalnızca 354 abonesi var, diğerlerinin hepsinde daha az abone var. Aboneleri nasıl bulacağınızı veya hangi temelde eklendiklerini size kim söyleyecek? 8 aydır ticaret yapıyorum en az biri gelirdi.
Genel olarak başarılı :)
"Ad, yazar, komisyoncu ile ara" alanında Signals -> MT4 -> seçeneğine gidin "IceF" yazın (eksik ad, ancak bu yeterlidir) -> aramaya basın.
Bir grup sinyal verecektir. Sağlam kazancı olan sinyalleri arayın (kabaca %100'ün üzerinde).
MT5'te Singapurlu platform için en iyi reklamı yapıyor
Singapurlunun Singapur doları banknotunun para birimi olduğunu doğru anlıyorum - bu:
ve bu ŞEKER nasıl bulunur?
Singapurlunun Singapur doları banknotunun para birimi olduğunu doğru anlıyorum - bu:
ve bu ŞEKER nasıl bulunur?
Sadece. Aboneler tarafından ilk etapta beşinci sinyaller.
Singapurlunun Singapur doları banknotunun para birimi olduğunu doğru anlıyorum - bu:
Evet!
ve bu ŞEKER nasıl bulunur?
Sugar, mt4 sinyallerinde en iyi abonelerden biridir. "Sahar" biraz ortadoğulu bir isim...yoksa bir isim mi...Gerçekten anlamıyorum...
Periyodik olarak üstlere girer.
Bu arada, bir merkezci, abonelerin MT4 sinyallerine göre zirveye çıktı. Komisyoncu - FXO... Real2. Araç adlarında bir nokta var. Yorumlardan biri, aboneler binlerce risk aldığında sinyal sağlayıcının 100 dolarını emdiğini belirtti.
Sanki birileri düzenli dayaklarla onları riske atıyor.. garip ikiyüzlüler.