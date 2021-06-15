1200 abone!! - sayfa 209

Vasiliy Pushkaryov :

Bir örnek ekte yer almaktadır. İlk 2 ekran görüntüsüne bakın, bir yazardan yaklaşık 30 sinyal var. Bu birkaç ay önceydi. Ve şu anda sahip olduğu 3. ekrana bakın, özellikle de düşüş. Tam olarak, bunların "karşıt işlemlerde hayatta kalan hesaplar" planına göre çılgınca bir ilgi uyandırabilmesi ve daha sonra onlara aboneleri yakalaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. İşte aldatma.

daha önce sinyaller eklenmeden önce bile "pişirildi".
ve şimdi serviste "pişiriyorlar"

biri hayatta kalana kadar bekleyin ve ardından aktif olarak teşvik edin.

ve bununla nasıl başa çıkılır?


Servise eklemeden önce tarihe bakmanıza gerek yok dedim.

ve burada hizmette bu planlar çamurluysa, bununla ne yapmalı?
 
MT4'teki İngiliz lider gidiyor. Sonuçlar, düşmüş saçmalıklardan bile daha iyi, aboneler hızla artıyor

Eh, MT5 için platformun reklamı başarısız oldu))))) Tüm sinyallerinde eski zirve sızdırıldı
 
Saçmalık sinyali alım satım araçlarının adlarına yakından bakarsanız, tüm döviz çiftlerinin adlarında bir nokta olduğunu fark ederiz - bu bir mikro hesabın işaretidir. İnsanlar 50 kuruş hesabından başladı))). İşte "1 dolarla milyoner olmak mümkün mü?" sorusunun cevabı...
multiplicator :

ve bu planlar hizmette karıştırılıyorsa, bununla ne yapmalı?

ya hizmetten vazgeçin ya da çok zaman harcayın ve birçok nedenden dolayı oldukça sorunlu olan herkesi ve her şeyi takip edin

Yine de, bana göründüğü gibi gol atmak çok daha kolay ve ucuz

Aleksandr Volotko :

ya hizmetten vazgeçin ya da çok zaman harcayın ve birçok nedenden dolayı oldukça sorunlu olan herkesi ve her şeyi takip edin

Yine de gol atmak bana göre çok daha kolay ve ucuz

Başka bir iyi seçenek bulabilirsiniz:

sinyalini ver, abone ol ve sevin)

 
Ivan Butko :
MT4'teki İngiliz lider gidiyor. Sonuçlar, düşen saçmalıklardan bile daha iyi, aboneler çarçabuk büyüyor

Eh, MT5 için platformun reklamı başarısız oldu))))) Tüm sinyallerinde eski zirve sızdırıldı

Güzel gidiyor, ancak tek bir çıkarma değil de bir tamamlama olması utanç verici, düşüş %50'nin üzerine çıkıyor.

Ve böylece her şey yolunda))

Maxim Korotkiy :
Saçmalık sinyali alım satım araçlarının adlarına yakından bakarsanız, tüm döviz çiftlerinin adlarında bir nokta olduğunu fark ederiz - bu bir mikro hesabın işaretidir. İnsanlar 50 kuruş hesabından başladı))). İşte "1 dolarla milyoner olmak mümkün mü?" sorusunun cevabı...

Burada sana katılmıyorum. Dolar hesaplarında noktalara, öneklere vb. sahip olabilen DC'ler vardır.

Aleksandr Volotko :

ya hizmetten vazgeçin ya da çok zaman harcayın ve birçok nedenden dolayı oldukça sorunlu olan herkesi ve her şeyi takip edin

Yine de, bana göründüğü gibi gol atmak çok daha kolay ve ucuz

Hiçbir şey yapılmazsa, fabrikaya gitmek daha iyidir. Ne maaş damlamaz.

ondolarusd :

Başka bir iyi seçenek bulabilirsiniz:

sinyalini ver, abone ol ve sevin)

Ama bu doğru çözüm. ++

 
Uladzimir Izerski :

Burada sana katılmıyorum. Dolar hesaplarında noktalara, öneklere vb. sahip olabilen DC'ler vardır.

Örnek alabilir miyim? hangi saygın DC'lerin cent hesapları için ayrı bir sunucu sağlayamayacağı ve tüm hesapların tek bir sunucuda tutulduğu. Döviz çiftinin adındaki noktanın fiyat (mikro) hesabında olmadığı bir DC örneğine bakın.

 
Maksim Korotkiy :

Örnek alabilir miyim? hangi saygın DC'lerin cent hesapları için ayrı bir sunucu sağlayamayacağı ve tüm hesapların tek bir sunucuda tutulduğu. Döviz çiftinin adındaki noktanın fiyat (mikro) hesabında olmadığı bir DC örneğine bakın.

Büyüklerin kim olduğunu bilmiyorum. Bana göre hepsi eşittir.

Farklı amaçlar için, ihtiyaçları için noktalar, alt çizgiler ve diğer saçmalıklar kullanılır.

Ama bu bir dolar faturası.

EURUSD_iM5

 
Uladzimir Izerski :

Büyüklerin kim olduğunu bilmiyorum. Bana göre hepsi eşittir.

Farklı amaçlarla, ihtiyaçları için noktalar, alt çizgiler ve diğer saçmalıklar kullanılır.

Ama bu bir dolar faturası.


Endeks değil, döviz çiftinin sonunda nokta bulunan bir dolar hesabı örneği istedim . Farklı DC'lerin dizinleri olduğunun farkındayım. Bir kuruş hesabının göstergesi olarak bir döviz çiftinin sonundaki bir NOKTA'dan bahsediyoruz . Noktalı tam teşekküllü dolar faturaları örnekleri var mı?

İlgi uğruna Elena'ya gittim, tek bir sinyal değil
