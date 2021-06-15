1200 abone!! - sayfa 209
Bir örnek ekte yer almaktadır. İlk 2 ekran görüntüsüne bakın, bir yazardan yaklaşık 30 sinyal var. Bu birkaç ay önceydi. Ve şu anda sahip olduğu 3. ekrana bakın, özellikle de düşüş. Tam olarak, bunların "karşıt işlemlerde hayatta kalan hesaplar" planına göre çılgınca bir ilgi uyandırabilmesi ve daha sonra onlara aboneleri yakalaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. İşte aldatma.
daha önce sinyaller eklenmeden önce bile "pişirildi".
ve şimdi serviste "pişiriyorlar"
biri hayatta kalana kadar bekleyin ve ardından aktif olarak teşvik edin.
ve bununla nasıl başa çıkılır?
Servise eklemeden önce tarihe bakmanıza gerek yok dedim.
ve burada hizmette bu planlar çamurluysa, bununla ne yapmalı?
Eh, MT5 için platformun reklamı başarısız oldu))))) Tüm sinyallerinde eski zirve sızdırıldı
ve bu planlar hizmette karıştırılıyorsa, bununla ne yapmalı?
Başka bir iyi seçenek bulabilirsiniz:
sinyalini ver, abone ol ve sevin)
MT4'teki İngiliz lider gidiyor. Sonuçlar, düşen saçmalıklardan bile daha iyi, aboneler çarçabuk büyüyor
Eh, MT5 için platformun reklamı başarısız oldu))))) Tüm sinyallerinde eski zirve sızdırıldı
Güzel gidiyor, ancak tek bir çıkarma değil de bir tamamlama olması utanç verici, düşüş %50'nin üzerine çıkıyor.
Ve böylece her şey yolunda))
Saçmalık sinyali alım satım araçlarının adlarına yakından bakarsanız, tüm döviz çiftlerinin adlarında bir nokta olduğunu fark ederiz - bu bir mikro hesabın işaretidir. İnsanlar 50 kuruş hesabından başladı))). İşte "1 dolarla milyoner olmak mümkün mü?" sorusunun cevabı...
Burada sana katılmıyorum. Dolar hesaplarında noktalara, öneklere vb. sahip olabilen DC'ler vardır.
Hiçbir şey yapılmazsa, fabrikaya gitmek daha iyidir. Ne maaş damlamaz.
Ama bu doğru çözüm. ++
Burada sana katılmıyorum. Dolar hesaplarında noktalara, öneklere vb. sahip olabilen DC'ler vardır.
Örnek alabilir miyim? hangi saygın DC'lerin cent hesapları için ayrı bir sunucu sağlayamayacağı ve tüm hesapların tek bir sunucuda tutulduğu. Döviz çiftinin adındaki noktanın fiyat (mikro) hesabında olmadığı bir DC örneğine bakın.
Örnek alabilir miyim? hangi saygın DC'lerin cent hesapları için ayrı bir sunucu sağlayamayacağı ve tüm hesapların tek bir sunucuda tutulduğu. Döviz çiftinin adındaki noktanın fiyat (mikro) hesabında olmadığı bir DC örneğine bakın.
Büyüklerin kim olduğunu bilmiyorum. Bana göre hepsi eşittir.
Farklı amaçlar için, ihtiyaçları için noktalar, alt çizgiler ve diğer saçmalıklar kullanılır.
Ama bu bir dolar faturası.
Endeks değil, döviz çiftinin sonunda nokta bulunan bir dolar hesabı örneği istedim . Farklı DC'lerin dizinleri olduğunun farkındayım. Bir kuruş hesabının göstergesi olarak bir döviz çiftinin sonundaki bir NOKTA'dan bahsediyoruz . Noktalı tam teşekküllü dolar faturaları örnekleri var mı?