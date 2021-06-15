1200 abone!! - sayfa 98
Top ne dün ne de bugün bir tür Brexit ve 150p ile ilgili bir şeye atıfta bulunarak riske girmedi. Her ne kadar bir poundda bile kar elde edebilse de.
Doğru olanı yaptım. Bu "bir tür Brexit", son iki yılda zaten tek bir kafa derisi sızdırdı.
Dün, oylamadan önce, kârın %7'sinden fazlasını kazandım, ona daha yakın ve tüm kârdan sonra birleştirdim. Yani sıfırlarla, ortaya çıkan orgazmı saymıyorum))
hayır, ürün gösteri için, bir düzine bedava olan bir düzine var ve sıfır anlamı var) kimse gerçek bir pulluk satmayacak)
Kiraya verilebilir. Depozito için hamur kazandı ve kirayı karşıladı. Genel olarak, para kazanmanın birçok yolu vardır, bu sitede ışık bir kama gibi birleşmemiştir.
Bu bir utanç. Ama hiçbir şey kaybolmaz! )
Haber çıktıktan sonra bir pound aldım. %1 aldı. Bir miktar. Ve kalemler. Botov, gece için herkesi tehlikeden uzaklaştırdı.
Alexey Volchanskiy :
... sıfırlarla, ortaya çıkan orgazmı saymıyorum))
Bu yüzden ticarete değerdi.
şimdi öyle ürünler satıyorlar ki oturup düşünüyorum:
Destek, güzellik, kod optimizasyonu için çok fazla sinir harcıyorum (algoritma değişmiyor),
ve burada her gün 10 yeni uzman var "tyap blooper, işte SİZ +100600 milyon Test Kontrol Noktalarında, 200-10000 dolara alın.Ahlak : Sen vicdanı düşünürken başkaları düşünmez...
Yani vicdan ya oradadır ya da değildir - bu verilen orijinaldir, burada öğütler yardımcı olmayacaktır.
Ve üçüncü seçenek, bir vicdanın olduğu, ancak çocukluktan beri bunu kullanmaları öğretilmediği zamandır.
Anna için kök salmaya başlıyorum, Gonchar'ın rekoru hala yarı yolda
