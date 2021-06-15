1200 abone!! - sayfa 198
Mayıs'ta seviniriz, Haziran'da saçlarımızı yolarız (resmi drenaj ile kaydetmedim)
Ağustos ayında 100 abone izleme anından itibaren sevinirler, Eylül ayında saçlarını yırtarlar
Bunların hepsi bir yazar, şimdi yine birçok insanı mutlu etmeye hazır.
pusu nedir? Sağlayıcı her ay %100-200 üretti ve her ay kazanılan babloları geri çekerseniz, boşaltma sırasında abonenin depoya en az + %300'ü olacaktır.
Amaç para kazanmak mı yoksa grafikleri güzelleştirmek mi?
eğer :D
Evet, garip iddialar.
Bana göre şikayet yok. Arşivci az önce bir adamın tarihini arşivlerden çıkardı...
Çok tembel değildim, sinyalin kendisini buldum, yol boyunca, bu birkaç aylık karlı olanlar geçtiğinde hesap zaten orada izleniyor ve geçmişte kar çekmenin yanı sıra geçmişte sinyale abone olmayacaksınız. iş, yani evet - "eğer"))
Belki. Ama Araplar dürüsttür. Ve iyi çalışıyorlar. Ayrıca haklısın - akıllıca yaklaşırsan, kazanabilirsin
Gerçek şu ki, sağlayıcı sinyali izlemeye ve özel olarak ticarete bağlar , ancak onu doğal ve beklenen tahliyeye daha yakın hale getirir ve abone (büyük olasılıkla) para kazanamaz. Onu alenen izlemekten alıkoyan şey, başlangıçta tahmin ediyorum (muhtemelen pr hangi hesabın çıkacağı hakkında hiçbir fikri yok ..).
ZY: Bu sağlayıcıyla ilgili ilk sonuçlarımı aceleyle söyledim, üzgünüm
ZY: ama işe akıllı bir yaklaşım hala aynı, burada her şey değişmedi
Tahmin ve spekülasyon
halka açık olana güvenirim
ve kamuoyunda kayıtlı bir geçmişi olan izlenen bir hesap var, ancak dünden önceki gün kamuya açıldı, gerçekler ve başka bir şey değil
Ve bundan dün çıkan sonuç ne?
Yukarıda yazdım ama bu konuda birçok görüş olabilir
pusu nedir? Sağlayıcı her ay %100-200 üretti ve her ay kazanılan babloları geri çekerseniz, boşaltma sırasında abonenin depoya en az + %300'ü olacaktır.
Amaç para kazanmak mı yoksa grafikleri güzelleştirmek mi?
İzlemeden önce her zaman kârda çalışır, izlemeden sonra bunu yapamaz. Bu olmaz. Bu bir aldatmacadır, dürüst değildir. Bu konuda defalarca yazıldı.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
1200 abone!!
Vasily Pushkaryev , 2019.09.14 20:56
Basit. Vicdanınız anlık kazanç uğruna başkalarını aldatmanıza izin veriyorsa. Örneğin, ekranı yüksek olan bir kişinin, Kozmin Yoldaş diyelim, bir komisyoncu ile anlaşması olduğu açık. Çünkü bu komisyoncunun sitesine gittiğimde en az 200$'lık gerçek hesapları olduğunu görüyorum. Ancak Kozmin'in ticareti 5 dolarlık bir bakiye ile başlıyor. Yabancı.
Ayrıca bazıları sent hesapları olan bu sunucunun komisyoncusunun burada normal dolar hesabı olarak tanımlandığını yazdı.
Bu nedenle, şartlı olarak 48 hesap alıyoruz, her birini 5 sentle yeniliyoruz. Burada 5 dolar olarak gösterilecekler. Ardından, 24 hesabı satışa ve 24'ü satın almaya ayırdık. Doğal olarak 24 hesap hayatta kalacak. İkinci ayda, onları 1$ ile dolduruyoruz ve 12'sini satışa, 12'sini ise satın almaya ayırıyoruz. İkinci ayda, bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Üçüncü aya kadar 3-4 hesabımız kaldı, onları yaklaşık 100 dolar dolduruyoruz. Ve ters yönlerde işlem açıyoruz, bu hesaplardan birinin öz sermayesi %250'ye ulaştığında hesabı izliyoruz. Çünkü hizmete bağlandıktan sonra hesaptaki aktivite başladıktan sonra derecelendirmeye izin verilecek. Ardından, izlemeye bağlandıktan sonra, fiyat geri gelene kadar birkaç saat içinde anlaşmaları kapatıyoruz. Böylece, bakiyemiz her ay %300 artarak 10 binin üzerinde ve reytingde zaten listeleniyoruz - ilk bakışta her şey çok sağlam. Şimdi saf ve vatandaşı analiz edemeyenleri bekliyoruz. Tüm bunlar, işlem geçmişinin ilk iki sayfasında görülebilir, kalan yedi sayfa, hesabın aktif olduğunu göstermek için taklit ticarettir.Buradaki birçok kişi bu şemayı kullanıyor. Bir yılı aşkın süredir bunu yazıyoruz ama nedense yönetim sadece noktasal önlemler alıyor. İzlemeden veya ayrı bir sekmeye yerleştirmeden önce ticaretin geçmişini hesaba katmamak ve genel artışa eklememekle birlikte, muhtemelen bu sorunu kökten çözecektir. Elbette hizmetin çalışmasında resmin tamamını görmüyorum ve bir şeyi yanlış anlayabiliyorum.