1200 abone!! - sayfa 201

Yeni yorum
 
Nikolai Konstantinov :

O halde "normal" ızgara nedir?

Hiçbir şeyi yakalayamayan
 
Yevhenii Levchenko :
Hiç bir şey! MT5'te harika bir sinyal belirdi! Normalde sürükleniyor... o kadar çok abone muhtemelen mt5 sinyallerinde hiç bulunmadı :)

Her zamanki resim. Çoğu zaman geçer. Fazla kalmalar, ortalamalar.


 
Vladimir Tkach :

Her zamanki resim. Çoğu zaman geçer. Fazla kalmalar, ortalamalar.


Şimdi Eurodolar'da hala bir yıllık bir daire var. Ortalamalar için altına hücum

 
Ivan Butko :

Şimdi Eurodolar'da hala bir yıllık bir daire var. Ortalamalar için altına hücum

Evet, artık normal botlar %4-5 düşüşle indiriliyor. 2008'den beri devam edenlerden bahsediyorum)

 
Ivan Butko :

Şimdi Eurodolar'da hala bir yıllık bir daire var. Ortalamalar için altına hücum

Ve orada 6 çift koşu takımı var ... üstelik euro birincide değil, ikincide bile değil)
 
Yevhenii Levchenko :
Ve orada 6 çift koşu takımı var ... üstelik euro birincide değil, ikincide bile değil)

İnsanlar büyüyor. MT4'ü zaten atladı

İyi reklam MT5 xD)))
 

Görünüşe göre Mashkovets and Co. yeniden canlandı. Tekniklerini çok anımsatıyor - süper profesyonel, pazarlarda deneyim - onlarca yıl, MT4'te 3-4 yıllık kazan-kazan istatistikleri ve geçen ay foruma yeni duydum ve kaydoldum. Tek fark, geçen yılın artık karın yüzde 10'u veya daha fazlası değil, çoğunlukla yüzde 10'a kadar olmasıdır. Böylece şebekede %2-5 yaparak ve ortalama alarak daha uzun süre dayanabilir ve yüksek oranlı yeni abonelere mecbur kalmayabilirsiniz.

 
Vasiliy Pushkaryov :

Görünüşe göre Mashkovets and Co. yeniden canlandı. Tekniklerini çok anımsatıyor - süper profesyonel, pazarlarda deneyim - onlarca yıl, MT4'te 3-4 yıllık kazan-kazan istatistikleri ve geçen ay foruma yeni duydum ve kaydoldum. Tek fark, geçen yılın artık karın yüzde 10'u veya daha fazlası değil, çoğunlukla yüzde 10'a kadar olmasıdır. Böylece şebekede %2-5 yaparak ve ortalama alarak daha uzun süre dayanabilir ve yüksek oranlı yeni abonelere mecbur kalmayabilirsiniz.

ve her zaman hikaye tam olarak yılın başında başlar.

nifiga açık kahverengi değil)))

 
Yayından sonra ticaretin nasıl değişeceğini görelim.
 

Mutluluk uzun sürmedi. Güzel bir heykelin üzeri bakır bir leğenle örtülmüştü. )

"Ticaret tarzı değişti, izleme başlamadan önceki geçmiş istatistiklerin hesaplanmasından hariç tutuldu"

1...194195196197198199200201202203204205206207208...230
Yeni yorum