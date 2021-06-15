1200 abone!! - sayfa 195
Hareket güçlü değil gibi ama tepeler bir şekilde düştü
Kasım ayında %2000'den fazla
teneke
evet kap..
domuz yılı geldi...
birçok çarpan bir kez daha çöktü ve 2 veya 3 yılın bile bir strateji göstergesi olmadığını kanıtladı..
robot veya el freni ... -
her an hesap bakiyesinin %80 veya %100'ünü kaybederek her şey kesintiye uğrayabilir... eğlence...
Hiçbir şey kanıtlanmadı. Ekran görüntüleri, risklerin bir durumda birkaç kez, diğerinde ise bir büyüklük sırasına göre fazla tahmin edildiğini açıkça göstermektedir.
Hikayenin bir kısmı gizli. Hangisinin nasıl elde edildiği bilinmiyor. Oldukça beklenen sonuç.
İlk şeritlerin değişim için yeni bir sinyal hazırladığından eminim.
Sonraki. Aynı hesapta yayınlayacağı gerçeği değil.
Hatta büyük ihtimalle hayır.
Kendisi veya burada ortaya çıkan karısı (kız kardeşi) yerine bir yeğen, erkek kardeş, çöpçatan olacak ...
Birkaç yüz naivnyak yetiştiren başka bir üst podslila.
GİBİ. Peki, birkaç yüz aboneyi nasıl bulabilirim ...... peki, anlamıyorum ...
Sinsi olmak zorundasın. Güvenen insanların paralarını kaybedeceğini önceden bilin. Bilmek ve yine de yapmak herkese verilmez.
Benim düşünceme göre, sinyallerin ve danışmanların satışıyla ilgili tüm bu hikaye, hafifçe söylemek gerekirse, çok iyi kokmuyor. Bir sinyal satıcısının veya danışmanın, diğer insanların parasını sorumlu bir şekilde riske atacak kadar kendi sistemine güvendiğine inanmıyorum, inanmıyorum. Emin olsaydı, muhtemelen iki seçenek vardı: ya sessizce oturdu ve hayattan zevk aldı ya da bedava dağıttı. Daktilosu varken neden 30 bakıra ihtiyacı var?
Göstergeler normal bir konu, finansal işlemler, vaatler ve mucize beklentisi yok. Para için kod yazma konusunda yardım da muhtemelen iyidir. Ve diğer herşey...
Bu, kişisel sitemler olmadan mevcut durum hakkında kişisel bir değer yargısıdır :)
Exorcist: İyi günler. Seni ele geçiren iblisi kovmak için buradayım.
Ben: Seni aramadım.
şeytan: aradım.
2 aylık istatistikle nasıl zirveye çıkıp birkaç yüz müşteri kazandığını merak ediyorum.
Başlangıçta her ay için %200 vardı, ancak daha sonra metakotalar netleştirildi ve bu göstergeler yeniden hesaplandı. Ama o zamana kadar insanlar çoktan kaçmıştı. Yorumlarda, istatistiklerin % değişmesinden nasıl öfkelendiklerini görebilirsiniz.Ve nasıl %200 puan alınacağı şimdiden açıklandı. Birkaç hesap açılır, farklı yönlerde işlem görür. Survivor yayınlandı.
metakotaların bununla hiçbir ilgisi yok - komisyoncu adına, işlemler tek bir bilanço göstergesinde birleştirildi.