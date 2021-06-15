1200 abone!! - sayfa 220
Ve Mart'tan Mayıs'a kadar büyümenin kesildiğini görüyorum. Ama komplolardan bahsetmeye devam ediyorsun, tabii ki
Evet, olduğu gibi, komplo değil, farklı. Peki, kendin yargıla.
Depo 10$
17 Mart, 0.01 lotluk 5 sipariş açar. tp=20 pp ve sl=100 pp koyar. Stopajın 18-19 puanda geleceği açık olmasına rağmen. Tüm pirzola için risk, dedikleri gibi, ama şanslı.
Şimdi 20 dolar depolayın. ve %100 büyüme.
Birkaç dakika içinde, 0,03 lotluk 3 sipariş. tp=20 pp ve sl=100 pp koyar. Her ne kadar stopout 21-23 puanda gelecek. Bütün pirzola için risk, yine şanslı.
Toplam 0,09 lot neden 0,10 değil? Çünkü sistemin anında %300 rötuş yapacağını biliyor, aksi takdirde bu ay için %280'lik bir artış yeterli olacaktır.
1 Nisan toplam 0.15 lot ile açılıyor. Asıl risk, mevduatı 25 puandan sonra birleştirmektir - ancak 20 puan kazandı ve ayda %80'lik bir artış
2 Nisan toplam 0.18 lot ile açılıyor. Gerçek risk, 37 puandan sonra birleşmek, ancak bir ayda 30 puan ve% 220'lik bir artış elde etmektir.
Ayrıca, küçük işlemler zaten daha küçük bir partidedir, bu nedenle tarihte açıkça görülmezler, yalnızca ana kârın olduğu bu pozisyonlar.
Mayıs başında ve Haziran başında, aynı şema, ardından izleme.
"Bütün pirzola için" bu tür risklerden daha fazlası izlenmez, bu da sinyalin tarama yoluyla oluşturulduğu fikrine yol açar.
Ve düzenli olarak görünen bu tür sinyallere sahip
Dolar karşı trendi
Umut son ölür D))
Düzeltme))
1,2,3. Bu zaten sabit bir daire.)
Vova, heykel yapmak güzeldir ;) sen de benim baleye karşı tavrım aynı. Mavi iç, senindir
Bulmisch sopayı yeni tepeye devretti. İnanılmaz sorunsuz gidiyor.
potansiyel :)
Bulmisch sopayı yeni tepeye devretti. İnanılmaz sorunsuz gidiyor.
Orada, muhtemelen, zararı durdurmanın meydana geldiği günler danışmana kaydedilir. Ve danışmanın bu günlerde ticaret yapması yasak. Bu yüzden tarih üzerinde çok iyi test edilmiştir.
Ve son 1.5 ayın çevrimiçi olarak iyi ticaret yapması sadece bir tesadüf.
Bulmisch sopayı yeni tepeye devretti. İnanılmaz sorunsuz gidiyor.
şanslı fazlalık