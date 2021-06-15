1200 abone!! - sayfa 197

Boris Gulikov :

O'nun nesi var? Tipik bir dolandırıcının tipik kuruş faturaları.

aboneleri birleştirirken, uzun süre tek bir şubeye alay etti

 
Fast235 :

Boris Gulikov :
işte burada, muhtemelen tatilde) 211

Eminim kendisi de abonedir - %99,9'u başka türlü açıklanamaz

Eh, genel olarak, tüm hesaplarını kestiler, binlercesi vardı ama 211 ekranda biraz fazla

 
Fast235 :

Yüzde binlerce yapılabilir.. Ve ekranda doğaüstü hiçbir şey olmaması gerçeği.. Her şey ilk depozitoya ve ticaretin kendisine bağlıdır.. Ben kendim agresif bir şekilde ticaret yapmayı seviyorum ve günde veya ayda% büyük norm. Bir günde 11.000% kazandım.. Ancak agresif ticaret gerçeği, yükü hafifletmezseniz hesabın uzun sürmeyeceğini gösteriyor.. Ve büyük% sadece mevduat üzerindeki büyük bir yük tarafından verilir.
 
Muhafazakarların seçimlerdeki zaferinden sonra, sterlinin güçlenmesi için iyi bir atış vardı, eğer İngilizler yakında Brexit üzerinde anlaşabilirse, bu büyük olasılıkla sterlinin daha da büyümesini ve güçlenmesini tetikleyecektir ve şimdiden yapabileceğiniz sinyallerde şimdiden kenara gelmiş ve her an çökebilecek birkaç zirveye bakın, 2.5 lyamalık sermayenin biriktiği "Kara Dalga"yı izliyorum, sterlin dönmezse patlama şansı var
 
Vasiliy Pushkaryov :

Bu hafta bitti


Az önce fark ettim ... insanlar için yine bir felaket
 
Yevhenii Levchenko :
Vasiliy Pushkaryov :

Bu Arapların kaç hesabı var? Beyler sinyallere hakim... :)
 
Vladimir Baskakov :
Normal ticaret yapıyorlar, bu yüzden herkes onları kazdı
O yüzden kimse normal değil demiyor. İyi! İstatistikler gerçektir, soru yok... :)
