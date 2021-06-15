1200 abone!! - sayfa 196
GİBİ. Peki, birkaç yüz aboneyi nasıl bulabilirim ...... peki, anlamıyorum ...
Bunlar normal botlardır.
Yani, bir kişi burada bir sürü hesap açar, hesaplarını yeniler, kendi sinyaline abone olur.
Kişi parasının ~ %30'unu kaybettiğinin farkındadır.
Ancak bu parayı geri almak için insanları bir sinyale çekmeyi umuyor.
Gördüğünüz gibi, MQL'nin her şeyi gören gözü, bu sinsi iddialara taviz vermiyor.
Yönetim harika - daha ne diyebilirim.
Sadece bunu yapacak iyi bir insan yok, tabii ki ben değilim, bana o kadar para vermeyecekler, daha fazlasına ihtiyacım var.
Bashkovets hala çalışıyor mu?
Bu hafta bitti
Yakında güzel bir hikaye ile yeni bir sinyal alacak yolda, bunu kapatmanın zamanı geldi, abonelerinden parasını çekti. En az 3 yıllık ideal bir ticaret geçmişi olan yeni yıldan önce Başkovtsevlerden başka bir güzel sinyal bekliyoruz :-)) mevduat hazırlayın beyler :-))
Başka Bir Kar
Ticaret tarzı değişti, izleme başlamadan önceki geçmiş, istatistiklerin hesaplanmasından hariç tutuldu.
Bunlar bazı sinyallerde görünen şeyler.