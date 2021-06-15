1200 abone!! - sayfa 196

Yeni yorum
 
Vladislav Andruschenko :
GİBİ. Peki, birkaç yüz aboneyi nasıl bulabilirim ...... peki, anlamıyorum ...

Bunlar normal botlardır.

Yani, bir kişi burada bir sürü hesap açar, hesaplarını yeniler, kendi sinyaline abone olur.

Kişi parasının ~ %30'unu kaybettiğinin farkındadır.

Ancak bu parayı geri almak için insanları bir sinyale çekmeyi umuyor.

Gördüğünüz gibi, MQL'nin her şeyi gören gözü, bu sinsi iddialara taviz vermiyor.

Yönetim harika - daha ne diyebilirim.

 
EgorKim :

Bunlar normal botlardır.

Yani, bir kişi burada bir sürü hesap açar, hesaplarını yeniler, kendi sinyaline abone olur.

Kişi parasının ~ %30'unu kaybettiğinin farkındadır.

Ancak bu parayı geri almak için insanları bir sinyale çekmeyi umuyor.

Gördüğünüz gibi, MQL'nin her şeyi gören gözü, bu sinsi iddialara taviz vermiyor.

Yönetim harika - daha ne diyebilirim.

Sadece bunu yapacak iyi bir insan yok, tabii ki ben değilim, bana o kadar para vermeyecekler, daha fazlasına ihtiyacım var.

[Silindi]  
Bashkovets hala çalışıyor mu?
 
Vladimir Baskakov :
Bashkovets hala çalışıyor mu?

Bu hafta bitti


[Silindi]  
Vasiliy Pushkaryov :

Bu hafta bitti


Çok güzel. Ve sözde komisyoncu yardım etmedi
 
Yakında güzel bir hikaye ile yeni bir sinyal alacak yolda, bunu kapatmanın zamanı geldi, abonelerinden parasını çekti. En az 3 yıllık ideal bir ticaret geçmişi olan yeni yıldan önce Başkovtsevlerden başka bir güzel sinyal bekliyoruz :-)) mevduat hazırlayın beyler :-))
[Silindi]  
Maksim Korotkiy :
Yakında güzel bir hikaye ile yeni bir sinyal alacak yolda, bunu kapatmanın zamanı geldi, abonelerinden parasını çekti. En az 3 yıllık ideal bir ticaret geçmişi olan yeni yıldan önce Başkovtsevlerden başka bir güzel sinyal bekliyoruz :-)) mevduat hazırlayın beyler :-))
Evet, PM'de hikayeyi nasıl temizlediğini sordum, sessiz
 
Maksim Korotkiy :
Yakında güzel bir hikaye ile yeni bir sinyal alacak yolda, bunu kapatmanın zamanı geldi, abonelerinden parasını çekti. En az 3 yıllık ideal bir ticaret geçmişi olan yeni yıldan önce Başkovtsevlerden başka bir güzel sinyal bekliyoruz :-)) mevduat hazırlayın beyler :-))
Dört gözle beklemek. Neyin geldiğini görmek çok ilginç.
 

Başka Bir Kar


 

Ticaret tarzı değişti, izleme başlamadan önceki geçmiş, istatistiklerin hesaplanmasından hariç tutuldu.

Bunlar bazı sinyallerde görünen şeyler.

1...189190191192193194195196197198199200201202203...230
Yeni yorum