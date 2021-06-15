1200 abone!! - sayfa 192
Evet, devlet insanları okuyamıyor bile
burada.
Bunlar benzer hizmetlerdir. Doldurulmuş tarih.
Ve doldurma sırasında bir arıza varsa (bir miktar kar var gibi görünüyor ama nereden geldiği belli değil), o zaman Kar sembolü olarak yansır.
Mt'de geçmişi doldurabilir misin? gibi? bilmek güzel olurdu
Bu durumda her şeyin açık olduğunu düşünüyorum.
Bir cent hesabımız var.
Broker, geçmişi üç aydan fazla tutmaz, ancak aynı zamanda bir kar tutarı vardır.
Her şey oldukça basit!
hizmet bir tüccara değil sunucuya yüklenir)
Adım adım:
MT4'te sent fiyatının geçmişi sıfırlandı, ardından tüccar hizmetteki sinyali izledi.
Hizmet, geçmişi mt4'ten yükledi. Kar var, işlem geçmişi yok.
Her şey.
mt4'ten bir ekran görüntüsü göremiyorum. Sinyal servisinden bir ekran görüyorum.
işte orijinal ekran görüntüsü
Ve gördüm. Aşağıdaki.
İyi evet. Bu bir kuruş için normaldir. En yaygın şey.
Evet gördüm.
Centovik. Rakamlar eşleşiyor. İşlem geçmişinin bir kısmı basitçe eksik.
En fazla sentlerde.
Hayır olmasına rağmen, değil. Sonuçta işlemlerde satır karı yoktur.
Bu komisyoncu ile ticaret yapmıyorum.
Ama önemli değil.
Komisyoncusu eski anlaşmalara basitçe "Kâr" dedi ve hepsi bu.
Benimki isim çağırmaz, sadece siler.