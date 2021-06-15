1200 abone!! - sayfa 192

Vladimir Baskakov :
Evet, devlet insanları okuyamıyor bile

burada.

bu, sinyaldeki ilk işlemdir.



 
Boris Gulikov :

Biliyorum. Kişisel örneğimi verdim.

Bunlar benzer hizmetlerdir. Doldurulmuş tarih.

Ve doldurma sırasında bir arıza varsa (bir miktar kar var gibi görünüyor ama nereden geldiği belli değil), o zaman Kar sembolü olarak yansır.

Mt'de geçmişi doldurabilir misin? gibi? bilmek güzel olurdu

 
multiplicator :

Bu durumda her şeyin açık olduğunu düşünüyorum.

Bir cent hesabımız var.

Broker, geçmişi üç aydan fazla tutmaz, ancak aynı zamanda bir kar tutarı vardır.

Her şey oldukça basit!

 
Pokers :

Mt'de geçmişi doldurabilir misin? gibi? bilmek güzel olurdu

hizmet bir tüccara değil sunucuya yüklenir)
 
Boris Gulikov :
yani bir ekran mt4 var. mt'deki hizmet, kelimeden hiçbir şey yükleyemez

 
Pokers :

mt4'ten bir ekran görüntüsü göremiyorum. Sinyal servisinden bir ekran görüyorum.


Adım adım:

MT4'te sent fiyatının geçmişi sıfırlandı, ardından tüccar hizmetteki sinyali izledi.

Hizmet, geçmişi mt4'ten yükledi. Kar var, işlem geçmişi yok.

Her şey.

 
Boris Gulikov :
işte orijinal ekran görüntüsü

Dosyalar:
history_wrong.png  254 kb
 
Boris Gulikov :
Ve gördüm. Aşağıdaki.

İyi evet. Bu bir kuruş için normaldir. En yaygın şey.

 
Pokers :

Evet gördüm.

Centovik. Rakamlar eşleşiyor. İşlem geçmişinin bir kısmı basitçe eksik.

En fazla sentlerde.

 
Boris Gulikov :

Hayır olmasına rağmen, değil. Sonuçta işlemlerde satır karı yoktur.

Bu komisyoncu ile ticaret yapmıyorum.

Ama önemli değil.

Komisyoncusu eski anlaşmalara basitçe "Kâr" dedi ve hepsi bu.

Benimki isim çağırmaz, sadece siler.

