1200 abone!! - sayfa 191
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sinyalinizde, İSTATİSTİK bölümünde benzer bir şey bulun ve ardından saçmalık yazın)))
Sana ne olduğunu Rusça yazdım.
Peki , kolaylık olsun diye bir satır ekledim , tamam
Burada, daha açık hale getirmek için, anından istatistiklere göre hesabımdan ekran.
Bir hata oluştu ve nedense PROFIT sembolüyle manuel olarak bir ticaret ekledim
Eh, sinyallerde böyle bir çizgi yok.
Sinyalinizde, İSTATİSTİK bölümünde benzer bir şey bulun ve ardından saçmalık yazın)))
Sana ne olduğunu Rusça yazdım.
Burada, daha açık hale getirmek için, anından istatistiklere göre hesabımdan ekran.
Bir hata oluştu ve nedense PROFIT sembolüyle manuel olarak bir ticaret ekledim
Ne yazıyorsun? sadece bitmiş çöplükler de öyle. Broker işlemi asla tamamlamayacaktır !!!!!!!!!!!! Tartışmalı durumlarda, ikmalin açıklığa kavuşturulmasıyla bir denge eklerler.
Burada, daha açık hale getirmek için, anından istatistiklere göre hesabımdan ekran.
Bir hata oluştu ve nedense PROFIT sembolüyle manuel olarak bir ticaret ekledim
Eh, vignalah'ın böyle bir çizgisi yok.
Belki takastır
evet hoşgeldin bonusu
Ne yazıyorsun? sadece bitmiş çöplükler de öyle. Broker işlemi asla tamamlamayacaktır !!!!!!!!!!!!
Ve komisyoncu çizimi bitirmedi.
Dostu flybook desteğinden bitirdim.
Peki, bu durumda, tüccarın işlem yaptığı yerde, zaten kendiniz yazdınız! )))
6 karakter bira vardır. Miktarları, eksi kârsız
Pekala, bir hesap makinesi alın ve bu 6 karakteri toplayın.
kârsız olanlar dikkate alınır.
Ve sana söyledim, bu ilk anlaşma.
kişisel istatistiklere bir bağlantı gönderdi .
Ve komisyoncu çizimi bitirmedi.
Dostu flybook desteğinden bitirdim.
Peki, bu durumda, tüccarın işlem yaptığı yerde, zaten kendiniz yazdınız! )))
Her şeyin geçtiği ilk ekranda MT4'ten bir ekran var.
Her şeyin geçtiği ilk ekranda MT4'ten bir ekran var.
Biliyorum. Kişisel örneğimi verdim.
Bunlar benzer hizmetlerdir. Doldurulmuş tarih.
Ve doldurma sırasında bir arıza varsa (bir miktar kar var gibi görünüyor, ancak nereden geldiği belli değil), o zaman Kar sembolü olarak yansır.