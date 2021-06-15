1200 abone!! - sayfa 191

Yeni yorum
[Silindi]  
Boris Gulikov :

Sinyalinizde, İSTATİSTİK bölümünde benzer bir şey bulun ve ardından saçmalık yazın)))

Sana ne olduğunu Rusça yazdım.

Peki , kolaylık olsun diye bir satır ekledim , tamam
 
Vladimir Baskakov :
Peki , kolaylık olsun diye bir satır ekledim , tamam

Burada, daha açık hale getirmek için, anından istatistiklere göre hesabımdan ekran.

Bir hata oluştu ve nedense PROFIT sembolüyle manuel olarak bir ticaret ekledim

Eh, sinyallerde böyle bir çizgi yok.

 
Boris Gulikov :

Sinyalinizde, İSTATİSTİK bölümünde benzer bir şey bulun ve ardından saçmalık yazın)))

Sana ne olduğunu Rusça yazdım.

Burada, daha açık hale getirmek için, anından istatistiklere göre hesabımdan ekran.

Bir hata oluştu ve nedense PROFIT sembolüyle manuel olarak bir ticaret ekledim


Ne yazıyorsun? sadece bitmiş çöplükler de öyle. Broker işlemi asla tamamlamayacaktır !!!!!!!!!!!! Tartışmalı durumlarda, ikmalin açıklığa kavuşturulmasıyla bir denge eklerler.

[Silindi]  
Boris Gulikov :

Burada, daha açık hale getirmek için, anından istatistiklere göre hesabımdan ekran.

Bir hata oluştu ve nedense PROFIT sembolüyle manuel olarak bir ticaret ekledim

Eh, vignalah'ın böyle bir çizgisi yok.

Belki takastır
 
Vladimir Baskakov :
Belki takastır

evet hoşgeldin bonusu

 
Pokers :

Ne yazıyorsun? sadece bitmiş çöplükler de öyle. Broker işlemi asla tamamlamayacaktır !!!!!!!!!!!!

Ve komisyoncu çizimi bitirmedi.

Dostu flybook desteğinden bitirdim.

Peki, bu durumda, tüccarın işlem yaptığı yerde, zaten kendiniz yazdınız! )))

 
Vladimir Baskakov :
6 karakter bira vardır. Miktarları, eksi kârsız

Pekala, bir hesap makinesi alın ve bu 6 karakteri toplayın.

kârsız olanlar dikkate alınır.

Ve sana söyledim, bu ilk anlaşma.

kişisel istatistiklere bir bağlantı gönderdi .

 
Boris Gulikov :

Ve komisyoncu çizimi bitirmedi.

Dostu flybook desteğinden bitirdim.

Peki, bu durumda, tüccarın işlem yaptığı yerde, zaten kendiniz yazdınız! )))

Her şeyin geçtiği ilk ekranda MT4'ten bir ekran var.

[Silindi]  
Evet, devlet insanları okuyamıyor bile
 
Pokers :

Her şeyin geçtiği ilk ekranda MT4'ten bir ekran var.

Biliyorum. Kişisel örneğimi verdim.

Bunlar benzer hizmetlerdir. Doldurulmuş tarih.

Ve doldurma sırasında bir arıza varsa (bir miktar kar var gibi görünüyor, ancak nereden geldiği belli değil), o zaman Kar sembolü olarak yansır.

1...184185186187188189190191192193194195196197198...230
Yeni yorum