Hayır olmasına rağmen, değil. Sonuçta işlemlerde satır karı yoktur.
Bu komisyoncu ile ticaret yapmıyorum.
Ama önemli değil.
Komisyoncusu eski anlaşmalara basitçe "Kâr" dedi ve hepsi bu.
Benimki isim çağırmaz, sadece siler.
Ne hakkındaydı, temel, komplo yok
içinde)))
Sinyalin normal olarak kopyalanması için sağlayıcının ortalama işlem büyüklüğü ne olmalıdır?
ortalama ticaret büyüklüğü 10 pipten azsa, bu zaten kötü mü?
Ve bu fişler ne anlama geliyor?
dört noktalı mı?
0.1, dört basamaklı bir noktanın 0.1'idir?
Scalping sinyali kopyalanmamalıdır. Robotu hemen hesaba koymak daha kolay.
50 (65'ten daha iyi) piplerden gelen sinyaller, minimum "şerit" değerleriyle çekilir. Ayrıca myfxbook üzerinden bir sinyal gönderebilirsiniz, orada görebilirsiniz.
Bu şeritler yeşil olmalı ve başında (ideal olarak) 0,00 olmalıdır. Ve her enstrüman için. "Komisyoncu" üzerine tıklayın, onlar için değerleri olan "enstrümanlar" içeren bir liste olacak..
Kural şudur: değer ne kadar düşükse o kadar iyidir. - Ne kadar doğru "kopyalarsanız" (sonuç).
PS Rakamlar ne anlama geliyor? İşlemlerinizde "ek komisyon" düşünün...
olumsuzluk. bu dört basamaklı noktalar mı yoksa beş basamaklı noktalar mı?
0.1 nedir? dört hane, anlıyorum.
kayma katkısında bu sayılar nasıl oluşuyor?
bu sinyalin abonelerinin komisyoncularını izleyin ve abonelerin ne gibi kaymaları olduğunu görün?
Ayrıca myfxbook üzerinden bir sinyal gönderebilirsiniz, orada görebilirsiniz.
Bunun gibi? "myfxbook üzerinden çalıştırın"?
Bunun gibi? "myfxbook üzerinden çalıştırın"?
Yazarın orada bir izleme sinyali yoksa, sinyali oraya yüklemesini isteyin.
ne demek istiyorsun?
kayma katkısında bu sayılar nasıl oluşuyor?
bu sinyalin abonelerinin komisyoncularını izleyin ve abonelerin ne gibi kaymaları olduğunu görün?
"Fiyatlandırma" benim için kapalı bir soru. Benim için tüm "nüansları" dikkate alarak nihai sonuca bakmak daha önemlidir.
Tam olarak sonucu istiyorsanız, bu #1924 gibi davranmak ve bunu hesaba katmak daha iyidir: #182
Not "Fiyatlandırma" ile, o zaman bu benim için değil;)