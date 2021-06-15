1200 abone!! - sayfa 194
"Fiyatlandırma" benim için kapalı bir soru. Benim için tüm "nüansları" dikkate alarak nihai sonuca bakmak daha önemlidir.
Tam olarak sonucu istiyorsanız, bu #1924 gibi davranmak ve bunu hesaba katmak daha iyidir: #182
PS "Fiyatlandırma" ile, o zaman bu benim için değil;)
ne demek istiyorsun?
Sinyalin normal olarak kopyalanması için sağlayıcının ortalama işlem büyüklüğü ne olmalıdır?
ortalama ticaret büyüklüğü 10 pipten azsa, bu zaten kötü mü?
Orada "işlemin ortalama boyutunu" görebilirsiniz.
Genellikle, yönetici "abone olmak" ve yatırımcıları çekmek için ayarlanmışsa - zaten tüm hizmetleri izliyor - yani, myfxbook'a yükleme isteğiniz kolayca ve soru sormadan "gelmelidir".
En sinyalde, yazara / konseye sorular sormanız gerekir. Kopyalama için tavsiyeler vermelidir. Bu onun "işi" ve onun $$$ ... ;)
fiyatlandırma nedir
Ürün/hizmet sahibi iseniz fiyatı kendiniz belirlersiniz. Fiyata neler dahildir ve neden - soru size ;)
Özellikle sinyallere göre - hizmet sahiplerine "fiyata nelerin dahil" olduğunu sormanız gerekir;)
Mesele fiyatlandırma değildi.
ve " servis sinyallerinin" kaymayı nasıl belirlediği.
Mesele fiyatlandırma değildi.
servis sinyalleri kaymayı nasıl ölçer
Sorunun "fiyatlandırma" kısmı bu.. ;)
Bakınız: Elinizde filtremiz ( #182 ) varsa ve ayrıca "şeritleri" nasıl seçeceğiniz konusunda zaten bir fikriniz varsa - sonuç oldukça iyi olacaktır.
Her durumda, scalpers'a bağlanmak mantıklı değil. Hamster çok güzel anlatmış
Kabul ediyorum. Çok fazla kayma. Para israfı.
Hareket güçlü değil gibi ama tepeler bir şekilde düştü
Kasım ayında %2000'den fazla
Kase bulundu.
En iyi sinyallerden birinde, iyi ticaret ustaları gerçekten "kar" sembolünü rahatsız etmez ve takas etmez.
Servis sinyallerini "Service HUMOR" olarak yeniden adlandırmayı öneriyorum
Orada bir yönetici atayın Petrosyan)))
Bu arada, onun hikayesi şöyleydi
ve şimdi bu
Görünüşe göre, tarih sent madeni paraya çevrildi. Ve% 40'lık bir düşüşten sonra, incelemelerde öfke başladı, ne sahte, ne aldatmaca, tamamen farklı bir şeye abone oldular. Sanki burada bir yalan var.
evet kap..
domuz yılı geldi...
birçok çarpan bir kez daha çöktü ve 2 veya 3 yılın bile bir strateji göstergesi olmadığını kanıtladı..
robot veya el freni ... -
her an hesap bakiyesinin %80 veya %100'ünü kaybederek her şey kesintiye uğrayabilir... eğlence...