Nikolai Krylov :

Yılda 2-3 kez akıttığını mı yazıyor?

Bu tür bilgileri başka kim görebilir?

Bu bilgi, tipik bir pazarlama hilesidir - kafa karıştırıcı bir hile.

Sinyal sızdırıldığında denecek ki: "Yılda 2-3 kez planlı bir tahliye olacağı konusunda uyarmıştık. Birleştirilen sinyalin yerine yenisi açılıyor. Sızdırmadan bir an önce abone olun."

Ayrıca, böyle bir uyarı, bir sızıntı durumunda olumsuzluk dalgasını ortadan kaldırır ve birleştirilmiş abonelerin çoğunluğunu, sadık değilse de şiddetli olmayan öfke içinde bırakır.

 

Örnek olarak, bugünün incelemelerine bakın:

- arka arkaya üç olumsuz yorum

- ve hemen ardından şu sözlerle olumlu bir eleştiri: "Her zaman bu sinyalde paranızın 1 / 4'ünü kullanmanız gerektiğini söylüyor."

Onlar. "Yılda 2-3 kez tahliye olacak" ilk tezi - aboneyi kendi sonucunu çıkarmaya zorlar: "drenaj normaldir."

Yetkili bir yaklaşımla, abonelerin büyük bir yüzdesi bakiyelerini boşalttıktan sonra aynı aboneliğe bir hatta birkaçına kolayca ikna edilebilir.

 
Andrey F. Zelinsky :

En büyük çalışma şeması gözlerimizin önünde uygulanıyor
 
Ivan Butko :
En büyük çalışma şeması gözlerimizin önünde gerçekleştiriliyor

Şimdi Berezovsky ve Badri'ye ve onların planlarına bakıyorum. Belki bir dehaya daha tanık olduk...

dahi

 

Ona ne olduğunu anlamıyorum? Amaçlı veya...

Şimdi bana pozisyonu minimum kayıpla kapatma şansı verildi ama kapanmadı. Şimdi ringe devam edecek mi?

 
Kampanyanın her sinyal için yeni bir sekme oluşturması gerekiyor. sinyalin çevrimiçi olarak tartışılması.)
 
tartıştığınız kişiyi tanıtın
 
Mickey Moose :
tartıştığınız kişiyi tanıtın
Birbirinizi nasıl tanıyacağınızı öğrenmenin zamanı geldi.
 
ve bıyıklı hamsterlarla tanışın
 
Alexandr Saprykin :
Birbirinizi nasıl tanıyacağınızı öğrenmenin zamanı geldi.

bu beni tartışılan kişinin bağlantılarını sormaktan alıkoymaz, kişisel olarak yapabilirsiniz

