1200 abone!! - sayfa 94
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yılda 2-3 kez akıttığını mı yazıyor?
Bu tür bilgileri başka kim görebilir?
Bu bilgi, tipik bir pazarlama hilesidir - kafa karıştırıcı bir hile.
Sinyal sızdırıldığında denecek ki: "Yılda 2-3 kez planlı bir tahliye olacağı konusunda uyarmıştık. Birleştirilen sinyalin yerine yenisi açılıyor. Sızdırmadan bir an önce abone olun."
Ayrıca, böyle bir uyarı, bir sızıntı durumunda olumsuzluk dalgasını ortadan kaldırır ve birleştirilmiş abonelerin çoğunluğunu, sadık değilse de şiddetli olmayan öfke içinde bırakır.
Örnek olarak, bugünün incelemelerine bakın:
- arka arkaya üç olumsuz yorum
- ve hemen ardından şu sözlerle olumlu bir eleştiri: "Her zaman bu sinyalde paranızın 1 / 4'ünü kullanmanız gerektiğini söylüyor."
Onlar. "Yılda 2-3 kez tahliye olacak" ilk tezi - aboneyi kendi sonucunu çıkarmaya zorlar: "drenaj normaldir."
Yetkili bir yaklaşımla, abonelerin büyük bir yüzdesi bakiyelerini boşalttıktan sonra aynı aboneliğe bir hatta birkaçına kolayca ikna edilebilir.
Örnek olarak, bugünün incelemelerine bakın:
- arka arkaya üç olumsuz yorum
- ve hemen ardından şu sözlerle olumlu bir eleştiri: "Her zaman bu sinyalde paranızın 1 / 4'ünü kullanmanız gerektiğini söylüyor."
Onlar. "Yılda 2-3 kez tahliye olacak" ilk tezi - aboneyi kendi sonucunu çıkarmaya zorlar: "drenaj normaldir."
Yetkili bir yaklaşımla, abonelerin büyük bir yüzdesi bakiyelerini boşalttıktan sonra aynı aboneliğe bir hatta birkaçına kolayca ikna edilebilir.
En büyük çalışma şeması gözlerimizin önünde gerçekleştiriliyor
Şimdi Berezovsky ve Badri'ye ve onların planlarına bakıyorum. Belki bir dehaya daha tanık olduk...
Ona ne olduğunu anlamıyorum? Amaçlı veya...
Şimdi bana pozisyonu minimum kayıpla kapatma şansı verildi ama kapanmadı. Şimdi ringe devam edecek mi?
tartıştığınız kişiyi tanıtın
Birbirinizi nasıl tanıyacağınızı öğrenmenin zamanı geldi.
bu beni tartışılan kişinin bağlantılarını sormaktan alıkoymaz, kişisel olarak yapabilirsiniz