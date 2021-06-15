1200 abone!! - sayfa 189

Yeni yorum
 
Vladimir Baskakov :
Saçma sapan konuşma destekçim

Dediğiniz gibi efendim!

 

Kase bulundu.

En iyi sinyallerden birinde, iyi ticaret ustaları gerçekten "kar" sembolünü rahatsız etmez ve takas etmez.


Servis sinyallerini "Service HUMOR" olarak yeniden adlandırmayı öneriyorum

Orada bir yönetici atayın Petrosyan)))

 
EgorKim :

En iyi sinyallerden birinde, iyi ticaret ustaları “kâr” sembolünü gerçekten önemsemez ve takas etmez.

Ah ah)))))))

neden rahatsız

 
EgorKim :

Kase bulundu.

En iyi sinyallerden birinde, iyi ticaret ustaları gerçekten "kar" sembolünü rahatsız etmez ve takas etmez.


Servis sinyallerini "Service HUMOR" olarak yeniden adlandırmayı öneriyorum

Orada bir yönetici atayın Petrosyan)))

10000000++++++

 
multiplicator :

mutfaklar istediğini çizebilir)))

en karlı ticaretteki enstrümana bakın))))

[Silindi]  
multiplicator :

Eh, çocuklar bir masada nasıl hikaye çizileceğini anlamadılar.
aldılar ve elleriyle kâr ettiler)))

Neden alay, bu miktar
 
Vladimir Baskakov :
Neden alay, bu miktar

bu bir sembol

[Silindi]  
multiplicator :

bu bir sembol

Hayır, kâr miktarı binde
 
Vladimir Baskakov :
Hayır, kâr miktarı binde

Numara. Bu SEMBOL!

İlk karşılaştığınız zaman nedir?

Bu bir izleme hatasıdır.

kusur.

Peki ya da elle çizilmiş ve kar verilerini izlemek için yüklenmiştir.

Bunu burada görmedim ama flybook'ta maymun ağında satılan maymunlarda çok yaygın.

 
Vladimir Baskakov :
Hayır, kâr miktarı bin

Hiç terminal gördün mü?

sembol sütununda sembollerin adları bulunur.

1...182183184185186187188189190191192193194195196...230
Yeni yorum