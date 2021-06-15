1200 abone!! - sayfa 189
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Saçma sapan konuşma destekçim
Dediğiniz gibi efendim!
Kase bulundu.
En iyi sinyallerden birinde, iyi ticaret ustaları gerçekten "kar" sembolünü rahatsız etmez ve takas etmez.
Servis sinyallerini "Service HUMOR" olarak yeniden adlandırmayı öneriyorum
Orada bir yönetici atayın Petrosyan)))
En iyi sinyallerden birinde, iyi ticaret ustaları “kâr” sembolünü gerçekten önemsemez ve takas etmez.
Ah ah)))))))
neden rahatsız
Kase bulundu.
En iyi sinyallerden birinde, iyi ticaret ustaları gerçekten "kar" sembolünü rahatsız etmez ve takas etmez.
Servis sinyallerini "Service HUMOR" olarak yeniden adlandırmayı öneriyorum
Orada bir yönetici atayın Petrosyan)))
10000000++++++
mutfaklar istediğini çizebilir)))
en karlı ticaretteki enstrümana bakın))))
Eh, çocuklar bir masada nasıl hikaye çizileceğini anlamadılar.
aldılar ve elleriyle kâr ettiler)))
Neden alay, bu miktar
bu bir sembol
bu bir sembol
Hayır, kâr miktarı binde
Numara. Bu SEMBOL!
İlk karşılaştığınız zaman nedir?
Bu bir izleme hatasıdır.
kusur.
Peki ya da elle çizilmiş ve kar verilerini izlemek için yüklenmiştir.
Bunu burada görmedim ama flybook'ta maymun ağında satılan maymunlarda çok yaygın.
Hayır, kâr miktarı bin
Hiç terminal gördün mü?
sembol sütununda sembollerin adları bulunur.