1200 abone!! - sayfa 86

Rashid Umarov :

Ve tekne ? Ve helikopter ? incitmek için çabalamak

rahatsız etmeyin, sadece her şeyi doğru yapmanız ve doğru yazmanız gerekir) ve bazen birçok insan yetkili referansları anlamıyor, resme hemen bakmak veya özellikle müstehcen olduğunda konuşmayı anlamak çok daha kolay.

 
Vladimir Tkach :

Bir grafikte sinyallerin geçmişini görüntüleyen bir komut dosyası yazdım. Bu sinyal çökmeye yakın anların olduğunu gösteriyor.



Pekala, beni de sayın bakalım ne olacak, lütfen. MT4 üzerinde olan sinyal.

1$'ı ePayments aracılığıyla transfer edeceğim :)

 
Anatolii Zainchkovskii :

yüzudovo!!! Destekliyorum, bu tür ekran görüntüleri sistemin sağlamlığını göstermek için. Ne tür bir ticaret olduğunu hemen görebilirsiniz.

Ayrıca yerleşik özellikler de vardır - ilgilenilen sinyalin işlemlerini terminal aracılığıyla görselleştirin


 
Peki aboneler neye akın ediyor? Tanıtım için? yoksa bilançonun agresif büyümesi mi?
 
Anatolii Zainchkovskii :
Bu faktörlerin ikisi bir araya geldi.

 
Vasiliy Kolesov :

Belli ki hayal kuramazsın...

 
Vasiliy Pushkaryov :

Aynen öyle! Bana bu işlevi hatırlattığın için teşekkür ederim, bunun var olduğunu çoktan unutmuşum)))

 
Rashid Umarov :

Mobil versiyonda imlecin alıntının içine düşmediğinden emin olun, o zaman belki pozisyonumu yumuşatırım.
 
Petros Shatakhtsyan :


sen de sertsin


 

Beklendiği gibi, gizli bileşen, gizli bir bileşenin olmamasıdır.

M5'te (40; 80) RSI-7'de aptal açılış, gece, kısa dur ve al. Zamanında kapanış. Senin sıran. Tüm domatesler için arayın. 1.06.2018-17.12.2018


