Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2685
Haklısınız, tabii ki. İşe yarayacağına dair bir ipucu bile yoksa neden uğraşalım ki? Denedim, iyi değil.
Hem de çok eski yöntemlerle.
Hangi yollarla?
Eski kitaplarda, örneğin, teknik analiz, her türden martingales, göstergeler üzerine.
Yerleşik matrislerin ve vektörlerin yeni özelliklerine ilişkin belgeler yayınlandı:
Lütfen işlevsellik açıklamalarını gözden geçirin.
Bize yorumlarınızı ve fikirlerinizi iletebilirseniz çok memnun oluruz.
Renat, lütfen bana çok boyutlu matrislerin mevcut olup olmadığını söyleyebilir misin?
Matrisin n boyutlu bir uzayı temsil ettiği yer.
Çok boyutlu bir gösterim güzel olurdu.
matrix matrix_a(4, 8, 3);
Renat, lütfen bana çok boyutlu matrislerin mevcut olup olmadığını söyleyebilir misin?
Matrisin n boyutlu bir uzay olduğu yerde.
Çok boyutlu bir gösterim iyi olurdu.
Her zamanki standart dizileri 4. boyuta kadar veya kendi sınıflarınızı kullanabilirsiniz. Ancak matematiği zaten kendiniz yapmak zorunda kalacaksınız.
Vektörlerin ve matrislerin temel matematiği ile iyi bir iş çıkardık. Geliştiriciler bunları kullanırsa, ihtiyaçların %99'unu karşılayacaktır.
Elbette matematik kümesini daha da genişleteceğiz.
Yenileri de daha iyi değil.
Bu sinyalin alfa olup olmadığını nasıl anlarım?
Dizi değerleri ile başlatmayı bulamadım, döngülerden kurtulmak uygun olurdu.
Örneğin, değerleri gösterge tamponundan bir vektöre veya matrise aktarmanız gerekir.
Şimdiye kadar başka sorum yok gibi görünüyor, her şey iyi açıklanmış
Bir sonraki fonksiyon seti, fiyat verilerinin vektörlere ve matrislere doğrudan alınması da dahil olmak üzere MqlRates, MqlTick vb. arasındaki çeşitli alışverişlerdir.
Detaylı örnekler içeren makale neredeyse hazır.