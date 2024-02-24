Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2685

mytarmailS
Haklısınız, tabii ki. İşe yarayacağına dair bir ipucu bile yoksa neden uğraşalım ki? Denedim, iyi değil.
Forex'te bu normaldir. İnsanlar her zaman algoritmalarla uğraşır, bazen şansları yaver gider.
 
Maxim Dmitrievsky
Hem de çok eski yöntemlerle.
Hangi yollarla?
mytarmailS
Hangi yollarla?
Teknik analiz, her türden martingales, göstergeler gibi eski kitaplarla.
Eğer bir trend yakalarsanız, para kazanırsınız ya da tam tersi.
 
Maxim Dmitrievsky
Eski kitaplarda, örneğin, teknik analiz, her türden martingales, göstergeler üzerine.
Bir trendi tutturursanız para kazanırsınız ya da tam tersi.
Yeniler daha iyi değil.
 
Renat Fatkhullin

Yerleşik matrislerin ve vektörlerin yeni özelliklerine ilişkin belgeler yayınlandı:

Lütfen işlevsellik açıklamalarını gözden geçirin.

Bize yorumlarınızı ve fikirlerinizi iletebilirseniz çok memnun oluruz.

Renat, lütfen bana çok boyutlu matrislerin mevcut olup olmadığını söyleyebilir misin?
Matrisin n boyutlu bir uzayı temsil ettiği yer.

Çok boyutlu bir gösterim güzel olurdu. 

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

nm

 
Roman

Renat, lütfen bana çok boyutlu matrislerin mevcut olup olmadığını söyleyebilir misin?
Matrisin n boyutlu bir uzay olduğu yerde.

Çok boyutlu bir gösterim iyi olurdu.

Her zamanki standart dizileri 4. boyuta kadar veya kendi sınıflarınızı kullanabilirsiniz. Ancak matematiği zaten kendiniz yapmak zorunda kalacaksınız.

Vektörlerin ve matrislerin temel matematiği ile iyi bir iş çıkardık. Geliştiriciler bunları kullanırsa, ihtiyaçların %99'unu karşılayacaktır.

Elbette matematik kümesini daha da genişleteceğiz.

mytarmailS
Yenileri de daha iyi değil.
quantum'u geçmek için hangi programa ihtiyacınız olduğunu okuyun, bulun. Elbette kendi test cihazınızı yazın 😁, regresyon ve korelasyon analizi, risk değerlendirmesi, bonus makine öğrenimi.
DSP hakkında yine tek kelime yok. Daha iyi ya da daha iyi değil... bu artık fiili temeldir, en azından bir bakış açısına sahip olmak için, daha sonra raporları doldurmak için genç işe alınabilir.
 

Bu sinyalin alfa olup olmadığını nasıl anlarım?


Renat Fatkhullin

Yerleşik matrislerin ve vektörlerin yeni özelliklerine ilişkin belgeler yayınlandı:

Lütfen işlevsellik açıklamalarını gözden geçirin.

Bize yorumlarınızı ve fikirlerinizi iletebilirseniz çok memnun oluruz.

Dizi değerleri ile başlatmayı bulamadım, döngülerden kurtulmak uygun olurdu.

Örneğin, değerleri gösterge tamponundan bir vektöre veya matrise aktarmanız gerekir.

Şimdiye kadar başka sorum yok gibi görünüyor, her şey iyi açıklanmış

 
Maxim Dmitrievsky

Dizi değerleri ile başlatmayı bulamadım, döngülerden kurtulmak için uygun olurdu.

Örneğin, değerleri gösterge tamponundan bir vektöre veya matrise aktarmanız gerekir

Şu ana kadar başka sorum yok gibi görünüyor, her şey iyi açıklanmış

Bir sonraki fonksiyon seti, fiyat verilerinin vektörlere ve matrislere doğrudan alınması da dahil olmak üzere MqlRates, MqlTick vb. arasındaki çeşitli alışverişlerdir.

Detaylı örnekler içeren makale neredeyse hazır.

