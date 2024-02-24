Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2688
Python entegrasyonunu getirmenin mantığı, çok özel bazı vakıfların bazı özel taleplerini karşılamaktı. Daha yakın entegrasyon metaquote iş modeline açıkça uymuyor ve bu nedenle gerçekleşmeyecek ve "onlara işi öğretme" girişimleri her zaman olduğu gibi boşuna ve eğlenceli bir şekilde naif olacak.
Tavsiyelerime uymak size zaman ve sinir kazandıracaktır.
Vurgulanan cümle kulağa komik geliyor.
Ve bana birine bir şey öğretme ya da bir şey isteme arzusu atfetmeyin. Ben sadece düşünüyorum ve değerlendirmemi yapıyorum. Projenin gelişiminin zirvesini çoktan geçtiği gerçeği açıktır. Kripto konusu başarısız oldu, ML konusu yetişme rolünde, normal bir tarayıcı sürümü yok ve öyle görünüyor ki olmayacak.
Webterminal modern burada: https://www.mql5.com/ru/trading
Kripto teması her hafta oyuncular tarafından toplu halde yasal dibe çekiliyor. Bu nedenle, ona dokunmuyoruz. Bu konuyu tartışmıyoruz.
ML konusu ile yetişme değil, konu üzerinde çalışanların ve entegre çözümler sunanların kalitesi arasındayız. Bakalım önümüzdeki 6 ay içinde tutarlı bir şekilde neler geliştireceğiz.
Çok az dilde doğal vektör, matris, kompleks tipleri ve bunlar üzerinde işlemler var. Bunlar olmadan makine öğrenimi oluşturmak zordur.
Tüketicilere Python + Tensorflow (tatlı olarak +CUDA) kullanmalarını önermek intihardır ve emeklerinin meyvelerini koruyamamak ve satamamaktır.
Ancak, ek bir şey koymaya gerek kalmadan ortak bir terminal içinde bir *.ex5 dosyası için çabalıyoruz. Ve OpenCL desteği, CUDA'nın aksine en geniş hızlandırıcı yelpazesini kapsıyor.
Bu paketin yeni https://github.com/Kinzel/mt5R paketinden farkı nedir?
Paket hiçbir şekilde yeni değildir ve görünüşe göre (çoğu gibi) yazar tarafından terk edilmiştir. Son faaliyet 1,5 yıl önceydi. R o kadar çok talep görüyor ki, sadece yutturmaca tarafından yönlendiriliyor
Hızlıca bir göz attım - Kinzel'in paketi dosyalar aracılığıyla veya (projede *.mqh eksikse) soket aracılığıyla veri alışverişini varsayar; Orijinal yaklaşım - tüm kaynak dosyalarını yayınlamamak :-)
Vurgulanan cümle kulağa saçma geliyor.
Katılıyorum, ancak komik olan şey bunun gerçek hikayeyle örtüşmesi.
... Kripto teması başarısız oldu, ML teması yetişme rolünde, normal tarayıcı sürümü yok ve öyle görünüyor ki daha fazla olmayacak.
Ayrıca, döviz enstrümanlarının alım satımıyla ilgili uzun süredir devam eden sorunlar da var (metaquotes'tan brokerlere ve geriye doğru ebedi kaçışla). Ancak perakende forex ile her şey oldukça iyi, bu da bir tür ipucu veriyor.
Her şey orada yayınlanıyor, dikkatli bakmadınız...
Oups...terminal teslimatından değil, ve pakette de yok.
Bunun bir önemi yok. IMHO bu tür şeyler Middle-ware ile çözülmelidir - en azından ara bazlar. Terminal geçmişi ve kotasyonları sağlar, kararları/tahminleri alır ve bunlar üzerinden işlem yapar. Hata ayıklanmış ve test edilmiş araçlar hesaplamaları yapar. Normal "iş bölümü" ve bunun için gerekli altyapı orada. Ücretsiz değil, ama orada :-) Tabii ki terminal hariç. Aksi takdirde, istediğiniz kadar gigabayt ve teraflop kiralayın ve ne isterseniz, nasıl yapacağınızı biliyorsanız hesaplayın.
Bir aşamada mt-R sadece bir terminal çözümüydü - R'yi başlattı ve onunla boru aracılığıyla iletişim kurdu. Muhtemelen hala öyle
Bu paketin yeni paketten farkı nedir https://github.com/Kinzel/mt5R?
Farklı alanlara sahip gibi görünüyorlar - sizin bağlantınızda ticaret ve fiyat teklifi almak, benimkinde ise dizileri değiştirmek ve R'de komutları çalıştırmak.
C#'ta R ile mt-R tarzında çalışabilmeniz de önemli olabilir (biraz taşınabilirlik)