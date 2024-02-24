Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2690

Maxim Dmitrievsky #:
Ne demek ciddi değil? Elbette 3 katlı sinir ağları, ancak bunları zaman serileri için kullanmak da ciddi değil. Basit eğitimli modeller kolayca aktarılabilir

Elbette daha spesifik olmanız gerekir. Lojistik regresyon, ahşap modeller vb. gibi basit modeller için muhtemelen mümkündür. Ancak ben hem TC hem de tablo verileri için ciddi modellerden bahsediyorum. Bu iki alan artık çok bölünmüş ve uzmanlaşmış durumda. Çoğunlukla makine öğreniminde kullanılan tablosal veriler için TabNet(makale, uygulamalar (py) 1, 2, 3) çok umut verici. Ve harika sonuçlar veren birçok başka paket. İşte araştırdıklarımın ve kısmen kullandıklarımın bir listesi.

conda environments:
#
 base                  *  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1
PressPurtEnv             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\PressPurtEnv
aif360                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\aif360
autogluon                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autogluon
autokeras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autokeras
autopt                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autopt
darts                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\darts
deap                     C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deap
deepxf                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deepxf
evalml                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\evalml
fastai                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fastai
fedot                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fedot
flash                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\flash
gluon                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\gluon
ludwig                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\ludwig
mindsdb                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mindsdb
mlbox                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlbox
mlr3keras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlr3keras
mlsauce                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlsauce
nni                      C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\nni
poutyne                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\poutyne
pycaret                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret
pycaret-ts               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret-ts
pymc_env                 C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pymc_env
r-gluonts                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts
r-gluonts1               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts1
r-reticulate             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-reticulate
r-torch                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-torch
reservoir                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\reservoir
skorch                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\skorch
sktime-dl                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\sktime-dl
terchmeta                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\terchmeta

Makine gücü sınırlamaları ve kişisel tercihler nedeniyle hepsi kullanılmıyor. Benim için bir saatten fazla antrenman ve optimizasyon ilginç değil.

Bu modelleri MCL'ye aktarmanın mümkün olacağını sanmıyorum. Ve burada MKL<->Python bağlantısı için altyapı oluşturmadan yapamazsınız.

Bu biraz konudan sapma oldu ama konu benim için önemli.

Ana fikir, tekrar ediyorum: ister serbest çalışan, ister pazarlamacı veya forex / kripto / borsa tüccarı olsun, her geliştiricinin "favori" dili ve ona koltuk değnekleri olan "favori" bisikletleri vardır. Kullanım deneyimlerini paylaşmalıyız, neyin daha iyi olduğunu tartışmamalıyız. Ve özellikle de JA'nın geleceği hakkında konuşmamalıyız.

Ve bu sözleri kişisel bir hakaret olarak algılamayın. Anaokulunda değiliz.

Herkese iyi şanslar.

Vladimir Perervenko #:

Elbette bunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Lojistik regresyon, ağaç modelleri vb. gibi basit modeller için muhtemelen mümkündür. Ancak ben hem TC hem de tablo verileri için ciddi modellerden bahsediyorum. Bu iki alan artık çok bölünmüş ve uzmanlaşmış durumda. Çoğunlukla makine öğreniminde kullanılan tablo verileri için TabNet(makale, uygulamalar (py) 1, 2, 3) çok umut verici. Ve harika sonuçlar veren birçok başka paket. İşte araştırdıklarımın ve kısmen kullandıklarımın bir listesi.

Makine gücü sınırlamaları ve kişisel tercihler nedeniyle bunların hepsi kullanılmıyor. Benim için bir saatten fazla antrenman ve optimizasyon ilgi çekici değil.

Bu modelleri MCL'ye aktarmanın mümkün olacağını sanmıyorum. Ve burada MKL<->Python bağlantısı için altyapı oluşturmadan yapamayız.

Bu biraz konudan sapma olacak ama konu benim için önemli.

Ana fikir, tekrar ediyorum: ister serbest çalışan, ister pazarlamacı veya forex/kripto/hisse senedi tüccarı olsun, her geliştiricinin "favori" dili ve ona koltuk değnekleri olan "favori" bisikletleri vardır. Kullanım deneyimlerini paylaşmalıyız, neyin daha iyi olduğunu tartışmamalıyız. Ve daha da fazlası API'nin geleceği hakkında konuşmamalıyız.

Herkese iyi şanslar.

Tablo şeklindeki veriler != tablo şeklindeki zaman serileri, sonuçta bunlar farklı şeylerdir

Bu alınganlıkla ilgili değil, farklı TC'ler yazma deneyimiyle ilgili. Bazen 500 katmandan oluşan bir ağın bir alıntı tablosuna eklendiğinde okumak komik oluyor
 
Maxim Dmitrievsky #:
Tablo verileri != tablo olarak zaman serileri, sonuçta bunlar farklı şeylerdir

Bu alınganlıkla ilgili değil, farklı TS yazma deneyimiyle ilgili. Bazen bir alıntı grafiğine 500 katmanlı bir ağ eklendiğinde okumak komik oluyor

Elbette, tablo verileri ve zaman serileri farklı şeylerdir.

Ve bununla tartışamazsınız.

Özellikle sinir ağı basittir gibi yazı dizileri çok komik. MKL'de programlama örneği olarak - iyi, ama pratik için - sıfır. Eh, bu zaten homurdanıyor.

Herkese iyi şanslar

Vladimir Perervenko #:

Elbette tablo verileri ve zaman serileri farklı şeylerdir.

Buna itiraz edemezsiniz.

Özellikle sinir ağı basittir gibi yazı dizileri çok komik. MKL'de programlama örneği olarak - iyi, ancak uygulama için - sıfır. Bu zaten bir homurdanma.

Herkese iyi şanslar

Henüz görmediyseniz okuyun.

sınıflandırıcıların bir sıralaması var

https://www.timeseriesclassification.com

Hatırladığım kadarıyla, sinir ağları listenin başında değildi
TabNet büyük ölçüde veri setine ve seçilen özelliklere bağlıdır

Bazen diğer sınıflandırıcılarla neredeyse hiç fark yoktur

Bu yüzden bir şeyi uygulamaya zorlarken daha spesifik olmak istiyorum. Bu sınıflandırıcı o kadar üstün mü.

https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf

Yeni veri sentezlemek için benzer mimarileri denedim. Tüm sinir ağları forex zaman serilerinde GMM'den daha kötü performans gösterdi (daha az makul). Basit tablo verilerinde ise iyi çalıştılar. Orada Tabnet var mıydı hatırlamıyorum.

Bu yüzden tablo şeklindeki verilerin != zaman serilerinin, sonuçların daha kötü olacağına dair bir açıklama yazdım.
 
Vladimir Perervenko #:

Ne hakkında konuşuyorsunuz? Kripto borsaları (özellikle Binance)...

Ben de İncil'e burnumu sokmayı düşündüm, ama düşündüm ve zaman için üzüldüm....

Herkes R ile yazarken bir pythoncu için zor))))
Nasıl yani? Python en üstte, nasıl yani? )))))) en üstte değil, neyin daha iyi olduğuna karar veriyor?
mytarmailS #:
Ben de burnumu İncillere sokmayı düşündüm ama düşündüm ve zaman için özür dilerim...

Herkes bir dalda R yazarken bir pythoncu için zor)))
Nasıl olur? Python en üstte, nasıl olur? )))))) en üstte değil, neyin daha iyi olduğuna karar verir?
SDK yok, sadece solcu İnciller var. Sadece Java ve python için resmi api. Hepsi tekrar gitti.

Ne yazıyorsun oraya? En azından bana bir çözüm göster. Pisuns. O zaman yazdıklarına burnunu sok.

En azından bir tane normal entegre çözüm nerede var? Acı ve duygu gözyaşları olmadan kullanılabilecek bir çözüm 😀

Alexey catbust ile normal bir çözüm yaptı, terminal versiyonu. Ben python ile bir analog önerdim. Her şey terminalde çalışıyor.

LGBM için de aynı durum söz konusudur
ZY çözümlerim piyasada geliştiriciler tarafından kullanılıyor, bu da entegre olduklarına dair bir ipucu veriyor. Ve 2 tıklamayla.


Ütülediğinizde, önce kendiniz ne yaptığınıza bakın... ve aslında hiçbir şey, R'de paketleri çevirdiniz.

Başka bir forumda birbirinize paket atabilirsiniz, sanırım ticarette MO'nun gelişimi açısından hiçbir şey değişmeyecek.

 

R kullanırken ürün o kadar havalı ki satmak ayıp oluyor 😁

Nihai ürünün (mt5 için) herhangi bir entegrasyon olmadan ve (tercihen) ek dosyalar olmadan ex5 dosyasından oluşması gerektiğine tamamen katılıyorum. Bunu elde etmenin geçmişi o kadar önemli değil - asıl önemli olan çalışması (veya satılması).

 
Aleksey Nikolayev #:

R kullanmak bir ürünü o kadar havalı yapar ki satmak utanç vericidir 😁

Nihai ürünün (mt5 için) herhangi bir entegrasyon olmadan ve (tercihen) ek dosyalar olmadan ex5 dosyasından oluşması gerektiğine tamamen katılıyorum. Bunu elde etmenin geçmişi o kadar önemli değil - asıl önemli olan çalışması (veya satılması).

Katılıyorum ve bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Her şey exe'nin içinde olmalı, hiçbir şeyi yukarı çekmemeli. Aksi takdirde satış için bir ürün değildir.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Katılıyorum ve bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Her şey exe'nin içinde olmalı, hiçbir şeyi yukarı çekmemeli. Aksi takdirde satış için bir ürün değildir.

Bunu Amazon ve Google'a söyleyin. İşlerini doğru kurmadıklarını ve altyapılarının yanlış olduğunu :-)

