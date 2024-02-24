Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2690
Ne demek ciddi değil? Elbette 3 katlı sinir ağları, ancak bunları zaman serileri için kullanmak da ciddi değil. Basit eğitimli modeller kolayca aktarılabilir
Elbette daha spesifik olmanız gerekir. Lojistik regresyon, ahşap modeller vb. gibi basit modeller için muhtemelen mümkündür. Ancak ben hem TC hem de tablo verileri için ciddi modellerden bahsediyorum. Bu iki alan artık çok bölünmüş ve uzmanlaşmış durumda. Çoğunlukla makine öğreniminde kullanılan tablosal veriler için TabNet(makale, uygulamalar (py) 1, 2, 3) çok umut verici. Ve harika sonuçlar veren birçok başka paket. İşte araştırdıklarımın ve kısmen kullandıklarımın bir listesi.
Makine gücü sınırlamaları ve kişisel tercihler nedeniyle hepsi kullanılmıyor. Benim için bir saatten fazla antrenman ve optimizasyon ilginç değil.
Bu modelleri MCL'ye aktarmanın mümkün olacağını sanmıyorum. Ve burada MKL<->Python bağlantısı için altyapı oluşturmadan yapamazsınız.
Bu biraz konudan sapma oldu ama konu benim için önemli.
Ana fikir, tekrar ediyorum: ister serbest çalışan, ister pazarlamacı veya forex / kripto / borsa tüccarı olsun, her geliştiricinin "favori" dili ve ona koltuk değnekleri olan "favori" bisikletleri vardır. Kullanım deneyimlerini paylaşmalıyız, neyin daha iyi olduğunu tartışmamalıyız. Ve özellikle de JA'nın geleceği hakkında konuşmamalıyız.
Ve bu sözleri kişisel bir hakaret olarak algılamayın. Anaokulunda değiliz.
Herkese iyi şanslar.
Tablo verileri != tablo olarak zaman serileri, sonuçta bunlar farklı şeylerdir
Elbette, tablo verileri ve zaman serileri farklı şeylerdir.
Ve bununla tartışamazsınız.
Özellikle sinir ağı basittir gibi yazı dizileri çok komik. MKL'de programlama örneği olarak - iyi, ama pratik için - sıfır. Eh, bu zaten homurdanıyor.
Herkese iyi şanslar
Henüz görmediyseniz okuyun.
sınıflandırıcıların bir sıralaması var
https://www.timeseriesclassification.comHatırladığım kadarıyla, sinir ağları listenin başında değildi
TabNet büyük ölçüde veri setine ve seçilen özelliklere bağlıdır
Bazen diğer sınıflandırıcılarla neredeyse hiç fark yoktur
Bu yüzden bir şeyi uygulamaya zorlarken daha spesifik olmak istiyorum. Bu sınıflandırıcı o kadar üstün mü.
https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf
Yeni veri sentezlemek için benzer mimarileri denedim. Tüm sinir ağları forex zaman serilerinde GMM'den daha kötü performans gösterdi (daha az makul). Basit tablo verilerinde ise iyi çalıştılar. Orada Tabnet var mıydı hatırlamıyorum.Bu yüzden tablo şeklindeki verilerin != zaman serilerinin, sonuçların daha kötü olacağına dair bir açıklama yazdım.
Ne hakkında konuşuyorsunuz? Kripto borsaları (özellikle Binance)...
Ben de burnumu İncillere sokmayı düşündüm ama düşündüm ve zaman için özür dilerim...
Ütülediğinizde, önce kendiniz ne yaptığınıza bakın... ve aslında hiçbir şey, R'de paketleri çevirdiniz.
Başka bir forumda birbirinize paket atabilirsiniz, sanırım ticarette MO'nun gelişimi açısından hiçbir şey değişmeyecek.
R kullanırken ürün o kadar havalı ki satmak ayıp oluyor 😁
Nihai ürünün (mt5 için) herhangi bir entegrasyon olmadan ve (tercihen) ek dosyalar olmadan ex5 dosyasından oluşması gerektiğine tamamen katılıyorum. Bunu elde etmenin geçmişi o kadar önemli değil - asıl önemli olan çalışması (veya satılması).
R kullanmak bir ürünü o kadar havalı yapar ki satmak utanç vericidir 😁
Nihai ürünün (mt5 için) herhangi bir entegrasyon olmadan ve (tercihen) ek dosyalar olmadan ex5 dosyasından oluşması gerektiğine tamamen katılıyorum. Bunu elde etmenin geçmişi o kadar önemli değil - asıl önemli olan çalışması (veya satılması).
Katılıyorum ve bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Her şey exe'nin içinde olmalı, hiçbir şeyi yukarı çekmemeli. Aksi takdirde satış için bir ürün değildir.
Katılıyorum ve bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Her şey exe'nin içinde olmalı, hiçbir şeyi yukarı çekmemeli. Aksi takdirde satış için bir ürün değildir.
Bunu Amazon ve Google'a söyleyin. İşlerini doğru kurmadıklarını ve altyapılarının yanlış olduğunu :-)