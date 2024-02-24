Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2076
her şeyle birlikte rastgele bir numaralandırma yazmanız ve bunu öğrenmeniz, öğrendiklerinizi + genetik aramayı kısaltmak için seçmeniz ve bilgisayarı birkaç aylığına bırakmanız gerekir ....
şimdi sadece makalem rastgele örneklemede yayınlanacak, ancak python'da
bu ... idi )
https://www.mql5.com/en/articles/8642
RNN, CNN vb. ile karşılaştırmayı planlıyor. diğer Ama önce catboost üzerinde birkaç değişiklik daha yapın.
Ama bana öyle geliyor ki, kalıptan sonra bir kalıp aramamak, ancak bu kalıpla ilişkili geri tepme fiyatını aramak daha iyi, resmileştirmek çok daha zor, ama bana gelince
Örneğin, belirli bir model için fiyat artışının yüzde kaçının (aritmetik ortalama, ortalama karenin karesi) olduğunu geçmişte hesaplayabilirsiniz.
örneğin 0-1 aralığına kadar kalıbı normalleştirebilir ve ardından bu kalıpla ilgili boşluğu normalleştirebilirsiniz ve hepsi bu kadarne demek istediğimi anladın mı?
anlamadım
İşte şu anki modelim:
Model 'uzun' = X ,
Model 'kısa' = B,
Geçmiş olay = L
Tarihte aynı olduğu zamanları bulabilirim.
daha sonra alanı bu kalıba göre normalleştirin - sabit aralıktaki işlevin türüne göre (veya maksimumun %25 altında, vb.)
anlamadım
Bak her şey daha basit, ben de yıllarca beynimi yıprattım bir kere...
x1 yamamız var
x1 <- rnorm( 40 )
x2 ve x3 olmak üzere iki model daha var, bunlar x1 ile aynı ama farklı bir oynaklığa sahip
ilk 5 noktayı kalıp olarak kabul ediyoruz, takip eden her şey kalıpla ilgili boşluk olarak kabul ediliyor
1) kalıpları tek bir aralığa getirmeniz gerekiyor, 0-1 deyin
normal tayın
üç kalıbın da aynı olduğunu anlıyoruz
şimdi alanı desene göre normalleştirmemiz gerekiyor
r02 işlevi bunu yapar
burada "y" bir boşluktur ve "x" normalleştirilmiş bir kalıp DEĞİLDİR
Ardından, r01 ve r02 işlevlerinden gelen dönüşümlerin sonuçlarını bir satırda (vektör) birleştiririz.
ve 0-1 aralığında bir normalleştirme modeli elde ederiz ve boşluk bu modele göre normalleştirilir
benzerlikler korelasyon ile değil, Öklid metriği ile aranmalıdır.
değer ne kadar düşükse, desenler birbirine o kadar yakındır
Farklı olduğunu anladım.
Ama formasyonun etrafındaki boşluk, oynaklık nedeniyle doğal olarak farklıdır, ama sanki buna ihtiyacım yok çünkü formalite benim için önemli (bölüm daha kısa, daha uzun).
Farklı olduğunu anladım.
Ve neyin karşılaştırılacağı arasındaki fark nedir?
Ve neyin karşılaştırılacağı arasındaki fark nedir?
Ne boyutu? Açıkça tanımlanmış birkaç modelim var, hepsi farklı, örneğin: 0110 ve 1001
Ne boyutu? Açıkça tanımlanmış birkaç modelim var, hepsi farklı, örneğin: 0110 ve 1001
10 mum - 20 mum -10 mum
yavaşlama)
peki senin kesiklerin
yavaşlama)
Hangi mumlar 10-20-10?