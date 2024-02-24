Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1036
R parametresini kullanarak numuneyi bölmek için eğitimin AlgLib modifikasyonu.
AlgLib'deki bitmiş rastgele ormanın yorumu, aynı Spark'tan farklı değildir.Bu ağaçların sayısına göre ağaç tahminlerinin toplamının aynı bölümü.
Fikrin kendisi: farklı göstergelerden birkaç veriyi rastgele bir ormana atın ve bir süper gösterge elde edin.
Kaseyi bulmanın yolları, kutudan çıkan fikirlerin test edilmesini gerektirir.
şüpheli fikir, daha doğrusu ortaya çıkan gösterge şüpheli sonuçlar verecektir
bilgi teorisinde güvenilirlik diye bir kavram vardır: "Güvenilirlik, bilginin gizli hatalara sahip olmama özelliğidir." ve eğer girdi verisi olarak göstergeleriniz varsa (onlara tahmin edici diyorsunuz), o zaman bu veriler her zaman güvenilir bilgi taşımaz. ... ve mat.apparat sonucu ne bulmalı?
peki, strateji test cihazında olumlu bir beklentiye sahip eğitim için göstergeler kullanıyorsanız, o zaman neden tüm süreci karmaşıklaştırıyorsunuz - strateji test cihazı hemen sonucu gösterecektir....
böyle bir kısır döngü
aslında, arabanın gösterge panelinden tüm aletleri almaya, karıştırmaya ve sonra hesaplama için okumalarını almaya çalıştığınız ortaya çıkıyor? ... Neyse, arabanın açısal hızı olsun - bilirsiniz. öyle bir cihaz yok ama şimdi açısal hız ve noktayı bulmak istiyorsunuz!!!
IMHO veya matematiksel olarak sağlam formüller (fizik, matematik, geometriden) ve OHLC kullanın veya tüm bu manipülasyonlar hala kendini aldatmadır
Eğitilen model korelasyon noktaları üzerine kuruludur. Tüm gösterge değerlerini tek bir diziye dökebilirsiniz. Her şey, veri dökümü sırasında seçilecek olan eğitim noktalarına bağlıdır. Öğrenme noktaları belirli bir göstergeyle iyi bir şekilde ilişkiliyse, model o belirli göstergeyi tahmin edecektir.
Strateji test cihazı , bir modeli eğitirken yapıldığı gibi öncelik değerleri veremez.
öncelik değeri sinyal modülünde ayarlanabilir:
Ağırlık parametresinden bahsediyorum https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/ceexpertsignal/cexpertsignalweight
prensipte biraz farklıdır, makine öğreniminde rastgele seçilmiş göstergelerin bir karışımını kullanırsanız, makinenin kendisinin pazarın durumunu açıklayan matematiksel bir model bulacağından şüpheliyim.
Yönteminiz, çok sayıda göstergeye sahip bir Uzman Danışmanın optimizasyonuna biraz benziyor
Bu yöntem, optimizasyondan tamamen farklıdır, çünkü gösterge değerlerinin sıralanmasına ek olarak, birbirleriyle de karşılaştırılır.
Uzun süre bir teori ortaya koyabilirsiniz. Ama neden, tüm bunları pratik olarak kontrol edebiliyorken?
Merhaba!
MT4'ten bir txt veya csv dosyasına akıllı bir teklif ihracatçısı bilen var mı?
gerçek zamanlı modda.
Yalnızca bir enstrümanı dışa aktarmam gerekiyor - eurodol, 5 dakikalık zaman dilimi, 40-50k OHLCV mumları ve her 5 dakikada bir dosya yeni bir mumla güncelleniyor
Her seferinde tüm dosyayı yükleyebilirsiniz,
ya da bir kez boşaltabilir ve ardından her 5 dakikada bir içine bir mum atabilirsiniz.
İkinci yol elbette daha hızlı.
İnternette iki ihracatçı buldum
ilk Çıktı Geçmişi başlamıyor çünkü eskisi zaten
ikinci NZ_ExcelLive çalışıyor ve iyi çalışıyor, ancak yüklemeyi 40k mum olarak ayarladığımda terminal sonsuza kadar donuyor))
Kim yardım edebilir? mkuel zero'nun dolu olduğunu hatırlatmama izin verin
Bilgi teorisi iyi bir şeydir! Ancak AI daha da ileri gitti. Çöp akışında güvenilir bilgi bulmaya çalışırlar. Bunun yerine, her göstergeden yalnızca diğer göstergelerden gelen aynı güvenilir bilgilerle birlikte güvenilir olanı alın. Ne yazık ki, piyasa ile ilgili olarak, bilgi teorisine uygun güvenilir bir gösterge bulmak imkansızdır. Yalnızca güvenilir bilgi taşıyacak bir gösterge. tabii ki IMHO
Yönteminiz, çok sayıda göstergeye sahip bir Uzman Danışmanın optimizasyonuna biraz benziyor
bir şey değil, ama bazen karmaşık, etkili olmayan analog
üstelik neyi, neden batırdığını kendisi de tam olarak açıklayamıyor :)
