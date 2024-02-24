Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2075
Birçoğu denedi. Ben dahil. Basit MA mümkündür ve karmaşık bant geçiren filtreler mümkündür.
NS/orman barlarından inşa edilebilecek her şey kolayca tekrar edilebilir
NS/orman çubuklarından inşa edilebilecek her şey kolayca tekrar edilebilir.
Belki yanılıyorum, ama mantık, ağaçların hesaplama yapamayacağını, yani sayılardan yeni bir nesne oluşturamayacaklarını, ancak ağ, sayı dizilerini dönüştürebilir ve öğrenme için yeni bir özellik oluşturabilir.
Belki yanılıyorum, ama mantık, ağaçların hesaplama yapamayacağını, yani sayılardan yeni bir nesne oluşturamayacaklarını, ancak ağ, sayı dizilerini dönüştürebilir ve öğrenme için yeni bir özellik oluşturabilir.
Evet, yani ağlar kendi içlerinde enterpolasyon yapabilirler (icat (iyi anlamda da kötü anlamda da))
ve ağaçlar sadece iyi uyum sağlayabilir
Bu görevden pek uygulamalı bir anlam yoktur, ancak restorasyon sonucunda verileri ne kadar iyi işlediğimizi / normalleştirdiğimizi ve genel olarak hangi kalitede olduklarını yargılayabiliriz ve bu artık kötü değil - şebekenin çalışmadığını bilmek , aptal olduğu için değil, kötü gönderilen veriler olduğumuz için veya tam tersi
İşte burada, basit bir deney, ancak anlayış arttı))
Hesaplayamazlar, çok hızlı erişime sahip bir veri tabanı gibidirler - sadece hatırlarlar.
Şu veya bu tür bir girdi kombinasyonuyla, CCİ'nin veya başka herhangi bir göstergenin şu veya bu değere sahip olduğunu hatırlayacaklardır. Böyle bir kombinasyon yoksa, ağaç en yakın kombinasyonu bularak CCİ'de küçük bir hataya neden olur. Orman ise, o zaman birkaç seçeneğin ortalaması alınır, muhtemelen bir ağaçtan daha doğru olacaktır.
"Sinir ağlarına dayalı veritabanları" ifadesini gördüğüm gibi. Bence sinir ağları da sadece hatırlıyor.
Rakamlara veya ayrıntılara giremem. Yaklaşık 2 yıl önce Vladimir Perervenko'nun makalelerinden bant geçiren filtrelerle Darch sinir ağında yaptım.
Zirkon roketleri gibi .. bunun nasıl yapılacağı fikrini ilk kim bulursa krallardadır.
farklı sınıflandırıcıları kesmen gerekiyor, belki bir gün şanslı olacaksın
her şeyle birlikte rastgele bir numaralandırma yazmanız ve bunu öğrenmeniz, öğrendiklerinizi + genetik aramayı kısaltmak için seçmeniz ve bilgisayarı birkaç aylığına bırakmanız gerekir ....
Bana öyle geliyor ki geliştiricilerin kendileri yeni ürünlerini piyasa fiyat tekliflerinde denediler. Eğer önemli bir avantaj olsaydı, bunu kamuya açmazlardı, bir bankaya ya da bir fona satarlardı ya da kendi fonlarını yaratırlardı.
MO'daki hemen hemen tüm yeni başarılar niceller tarafından yakalanır .. anında. Nereye başvurulacağı zaten bir soru var
bu anlamda en az 5 yıl çok gerideyiz)