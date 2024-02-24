Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2073
Neden ekstremumdan sonra alınır, çünkü düzeltme %50 olabilir, bu da ZZ'nin önceki segmentinden yaklaşık %100 almak gerektiği anlamına gelir.
Oh, yani daha önce rapor şeklinde yayınladığım sistemi neredeyse çizdiniz :) Sadece daha yüksek bir çekim alıyorum ve 3Z'nin son segmentinin oluşumunu beklemiyorum (bu bir ayar meselesi olsa da) .
ne olmuş? Kodu atar mısın Ya da en azından bir seçim.
Örnek bağlantı .
Hedef sütun "Target_100", tarih sütununun sonunda, sonraki sütun ve son iki - eğitimde kullanılmaz.
Örnek 3 bölüme ayrılmıştır, sınav.csv eğitime dahil değildir.
Seçenek olarak, bir ekstremumdan önce bir çıkış (darbe ile),
3 ekstremum üzerine inşa edilmiş kanal ile kesişme noktasında çıkış
Ayrı bir alan var - zaman serilerinin sınıflandırılması ve buna benzer kütüphaneler
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
kimse kullandı mı?
İlginç bir paket kullanmak gerekiyor. Düz yapıcı.
Harika bir özellik dönüştürücü gibi özellikle ROCKET'e bir bağlantı vermesine şaşmamalı. och'u oluşturur. orijinalden pek çok ilişkisiz özellik, sınıflandırmanın kalitesini artırır
doğrusal modellerle kullanmanızı öneririz (çünkü birçok özellik vardır)
basılması gerekecek
Sonuçları daha sonra bize bildirin - çok ilginç bir konu!
och'u oluşturur. orijinal olanlardan pek çok ilişkisiz özellik,
normal RSA? :)
Numara