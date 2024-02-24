Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2073

Alexey Vyazmikin :

Neden ekstremumdan sonra alınır, çünkü düzeltme %50 olabilir, bu da ZZ'nin önceki segmentinden yaklaşık %100 almak gerektiği anlamına gelir.

Evgeny Chumakov :

,

Oh, yani daha önce rapor şeklinde yayınladığım sistemi neredeyse çizdiniz :) Sadece daha yüksek bir çekim alıyorum ve 3Z'nin son segmentinin oluşumunu beklemiyorum (bu bir ayar meselesi olsa da) .

 
Alexander Alekseevich :
ne olmuş? Kodu atar mısın Ya da en azından bir seçim.

Örnek bağlantı .

Hedef sütun "Target_100", tarih sütununun sonunda, sonraki sütun ve son iki - eğitimde kullanılmaz.

Örnek 3 bölüme ayrılmıştır, sınav.csv eğitime dahil değildir.

 
Evgeny Chumakov :

Seçenek olarak, bir ekstremumdan önce bir çıkış (darbe ile),

3 ekstremum üzerine inşa edilmiş kanal ile kesişme noktasında çıkış

Ayrı bir alan var - zaman serilerinin sınıflandırılması ve buna benzer kütüphaneler

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

kimse kullandı mı?

Maksim Dmitrievski :

Ayrı bir alan var - zaman serilerinin sınıflandırılması ve buna benzer kütüphaneler

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

kimse kullandı mı?

İlginç bir paket kullanmak gerekiyor. Düz yapıcı.

Valeriy Yastremskiy :

İlginç bir paket kullanmak gerekiyor. Düz yapıcı.

Harika bir özellik dönüştürücü gibi özellikle ROCKET'e bir bağlantı vermesine şaşmamalı. och'u oluşturur. orijinalden pek çok ilişkisiz özellik, sınıflandırmanın kalitesini artırır

doğrusal modellerle kullanmanızı öneririz (çünkü birçok özellik vardır)

basılması gerekecek

 
Maksim Dmitrievski :

Harika bir özellik dönüştürücü gibi özellikle ROCKET'e bir bağlantı vermesine şaşmamalı. och oluşturur. orijinalden pek çok ilişkisiz özellik, sınıflandırmanın kalitesini artırır

doğrusal modellerle kullanmanızı öneririz (çünkü birçok özellik elde edersiniz)

basılması gerekecek

Sonuçları daha sonra bize bildirin - çok ilginç bir konu!

 
Maksim Dmitrievski :

och'u oluşturur. orijinal olanlardan pek çok ilişkisiz özellik,

normal RSA? :)

mytarmailS :

normal RSA? :)

Numara

