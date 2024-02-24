Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2074

Maksim Dmitrievski :

Numara

fark ne?

=========

Dinleyin, ileriye doğru bir adım tahmin ettiğinizde böyle bir tahminin adını hatırlamıyorsunuz, sonra daha ilerisini tahmin ediyorsunuz ama zaten bu nokta ile vb.

mytarmailS :

fark ne?

okuyun) matı anlamadım. parçalar

bu daha çok MGUA'ya benzer, ancak polinomlardan ziyade özellik evrişimiyle çalışır
mytarmailS :

Dinleyin, ileriye doğru bir adım tahmin ettiğinizde böyle bir tahminin adını hatırlamıyorsunuz, sonra daha ilerisini tahmin ediyorsunuz ama zaten bu nokta ile vb.

RNN'de çoktan çoğa

Evrişimsel ağlarda kurslara kaydoldum %) 72 saat. işte, ilk kısım piton çalışması, hepsi çöp (ki zaten biliyorum)


 
Maksim Dmitrievski :

Harika bir özellik dönüştürücü gibi özellikle ROCKET'e bir bağlantı vermesine şaşmamalı. och oluşturur. orijinalden pek çok ilişkisiz özellik, sınıflandırmanın kalitesini artırır

doğrusal modellerle kullanmanızı öneririz (çünkü birçok özellik elde edersiniz)

basılması gerekecek

Güzel çizilmiş. Verilerin nasıl hazırlanacağını anlayın. MO için, aynı şekilde, serinin tayınlanması sadece gereksiz olanı değil, çok şeyi ortadan kaldırır.

 
Maksim Dmitrievski :

RNN'de çoktan çoğa

Sadece orada? Nasıl arama yapılır, anahtar ifadeler yapabilirsiniz. tcn ne zaman izleyeceksin

 
Maksim Dmitrievski :

Evrişimsel ağlarda kurslara kaydoldum %) 72 saat. işte, ilk kısım piton çalışması, hepsi çöp (ki zaten biliyorum)


Çok fazla olmayacak)

Ilnur Khasanov :

Sadece orada? Nasıl arama yapılır, anahtar ifadeler yapabilirsiniz. tcn ne zaman izleyeceksin

Ne demek istediğini bilmiyorum, sadece biliyorum

Kursu kıvrımlar üzerine geçtiğimde. Henüz nasıl kullanılacağından emin değilim

 

Bu sakinler için bir sorudur.

Herhangi biri bir ağ ile herhangi bir göstergeyi tanımlamaya çalıştı mı? tahmin etmeyin, yani, bir tür hayalet tanımlayın / kopyalayın / geri yükleyin / yaratın ..

Bu görevden pek uygulamalı bir anlam yoktur, ancak restorasyon sonucunda verileri ne kadar iyi işlediğimizi / normalleştirdiğimizi ve genel olarak hangi kalitede olduklarını yargılayabiliriz ve bu artık kötü değil - şebekenin çalışmadığını bilmek , aptal olduğu için değil, kötü gönderilen veriler olduğumuz için veya tam tersi

 

Birçoğu denedi. Ben dahil. Basit MA mümkündür ve karmaşık bant geçiren filtreler mümkündür.
NS/orman çubuklarından inşa edilebilecek her şey kolayca tekrar edilebilir.

Bu nedenle, çubuklar dışında bunlara dayalı göstergeler sunmak pek mantıklı değildir.


Ancak örneğin ZZ neredeyse hiç yeniden üretilemez. Veya Alexei Nikolaev'in önerdiği gibi, kimsenin 2 ay derinliğe kadar 60 veya daha fazla çubuklu sütun sunması pek olası değildir.

