Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2074
fark ne?
Dinleyin, ileriye doğru bir adım tahmin ettiğinizde böyle bir tahminin adını hatırlamıyorsunuz, sonra daha ilerisini tahmin ediyorsunuz ama zaten bu nokta ile vb.
okuyun) matı anlamadım. parçalarbu daha çok MGUA'ya benzer, ancak polinomlardan ziyade özellik evrişimiyle çalışır
RNN'de çoktan çoğa
Evrişimsel ağlarda kurslara kaydoldum %) 72 saat. işte, ilk kısım piton çalışması, hepsi çöp (ki zaten biliyorum)
Harika bir özellik dönüştürücü gibi özellikle ROCKET'e bir bağlantı vermesine şaşmamalı. och oluşturur. orijinalden pek çok ilişkisiz özellik, sınıflandırmanın kalitesini artırır
doğrusal modellerle kullanmanızı öneririz (çünkü birçok özellik elde edersiniz)
basılması gerekecek
Güzel çizilmiş. Verilerin nasıl hazırlanacağını anlayın. MO için, aynı şekilde, serinin tayınlanması sadece gereksiz olanı değil, çok şeyi ortadan kaldırır.
Sadece orada? Nasıl arama yapılır, anahtar ifadeler yapabilirsiniz. tcn ne zaman izleyeceksin
Çok fazla olmayacak)
Ne demek istediğini bilmiyorum, sadece biliyorum
Kursu kıvrımlar üzerine geçtiğimde. Henüz nasıl kullanılacağından emin değilim
Bu sakinler için bir sorudur.
Herhangi biri bir ağ ile herhangi bir göstergeyi tanımlamaya çalıştı mı? tahmin etmeyin, yani, bir tür hayalet tanımlayın / kopyalayın / geri yükleyin / yaratın ..
Bu görevden pek uygulamalı bir anlam yoktur, ancak restorasyon sonucunda verileri ne kadar iyi işlediğimizi / normalleştirdiğimizi ve genel olarak hangi kalitede olduklarını yargılayabiliriz ve bu artık kötü değil - şebekenin çalışmadığını bilmek , aptal olduğu için değil, kötü gönderilen veriler olduğumuz için veya tam tersi
Birçoğu denedi. Ben dahil. Basit MA mümkündür ve karmaşık bant geçiren filtreler mümkündür.
NS/orman çubuklarından inşa edilebilecek her şey kolayca tekrar edilebilir.
Bu nedenle, çubuklar dışında bunlara dayalı göstergeler sunmak pek mantıklı değildir.
Ancak örneğin ZZ neredeyse hiç yeniden üretilemez. Veya Alexei Nikolaev'in önerdiği gibi, kimsenin 2 ay derinliğe kadar 60 veya daha fazla çubuklu sütun sunması pek olası değildir.