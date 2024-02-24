Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2072
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Güzel! harika bir iş çıkardı..
Ama faydası yok, sinir ağları kullanmadım, tarihteki en benzer bölümü aradım, tekrarlanabilirlik 50/50, uyuştuğunda diziler var tabii. Ve kalıplara daha fazla zaman eklerseniz (fiyatlara benzer), o zaman tarihte tekrarlanabilirlik neredeyse sıfırdır. Buradan şu soru çıkar: 100 puanlık fiyatın 20 dakika veya 60 dakikadaki hareketi aynı şey midir, değil midir?
Ayrıca, benzer bir bölüm için arama yaparken sadece bir zaman serisi satırı değil, aynı zamanda olay seçeneklerine sahip iki satır kullanırsanız, doğruluk daha yüksek gibi görünüyor.
Bundan sonra şu soru gelir - 100 puanlık fiyatın 20 dakika veya 60 dakikadaki hareketi aynı mı değil mi?
BZ segmentinin oluşum hızı, modellerimde karar vermeyi büyük ölçüde etkiliyor.
Uzun ve kısa kaldıracı nasıl tanımlarsınız?
Bir öncekinden daha fazla puan varsa, o zaman uzun.
Bir öncekinden daha fazla puan varsa, o zaman uzun.
Anladım teşekkürler. Yani strateji için duraklar için tam olarak bu uzunluğu hesaba katmak gerekiyor...
Anladım teşekkürler. Yani strateji için duraklar için tam olarak bu uzunluğu hesaba katmak gerekiyor...
Sabit bir adımla zikzak çizdim. Durum: yeni bir diz oluştu, tahmin = 'uzun', stop son ekstremumun arkasına yerleştirildi, önceki benzer ekstremumun noktasında alın. (alış için maksimum, satış için minimum.)
Amaç ne
Valla ben öyle olamaz demiştim ;)
Sinir ağları kullanmadım, tarihteki en benzer bölümü arıyordum, tekrarlanabilirlik 50/50
bir sinir ağı ile hiçbir şey bulamazsınız, hepsi hayır olur. her şeyi düzeltti ve deneyim ve anlayış kazandı!
Buradan şu soru çıkar: 100 puanlık fiyatın 20 dakika veya 60 dakikadaki hareketi aynı şey midir, değil midir?
Her şey görecelidir, önce volatiliteden örüntüyü normalleştirmeniz gerekir.
Ayrıca, benzer bir bölüm için arama yaparken sadece bir zaman serisi satırı değil, aynı zamanda olay seçeneklerine sahip iki satır kullanırsanız, doğruluk daha yüksek gibi görünüyor.
Eh, yukarıdaki satırda kendiniz yazdınız, eğer bir koşul (zaman) eklerseniz, o zaman hiç kalıp bulamaz. Aksiyom: örüntüde ne kadar çok koşul varsa, tarihte o kadar az koşul vardır!
Makine öğreniminde buna "boyutluluğun laneti" denir.
10000 yineleme. Beklenti = 0 olduğunu varsayarsak, maksimum sapmalar + -18000'dir. 28280 sonucunuz var, bu gerçekten bir kalıp gibi görünüyor.
En kötü senaryoda, sistem 2300 işlemden sonra kar etmeye başlayacaktır.
Eşik için sadece hesaplar ve 4 sko alırsanız, 7345 işlem için 4 sko = 16120.
Vay canına, ne kadar kızgın - Test cihazında farklı dönemlerde başlatıldılarsa belirli bir noktada farklı bir gösterge veren standart teslimattan göstergeler buldum - nasıl sayıldıklarını bilmiyorum, ancak makine öğrenimi için tehlikeliler !
Bu aynı zamanda iAD()'yi de içerir - belki de bu tür göstergeler tüm geçmişin birikimini kullanır, ancak bildiğiniz gibi, tüm geçmiş test cihazında mevcut değildir. Bir seçenek olarak, göstergeyi çeyrekte bir temizlemek için algoritmayı değiştirin, o zaman öğrenmek mümkün olacaktır. Modelin bu göstergelere uyması ilginç, onlarda sevdiği bir şey...
Sabit bir adımla zikzak çizdim. Durum: yeni bir diz oluşturuldu, tahmin = 'uzun', stop son ekstremumun arkasına yerleştirildi, önceki benzer ekstremumun noktasında alın. (alış için maksimum, satış için minimum.)
Neden ekstremumdan sonra alınır, çünkü düzeltme %50 olabilir, bu da ZZ'nin önceki segmentinden yaklaşık %100 almak gerektiği anlamına gelir.
10000 yineleme. Beklenti = 0 olduğunu varsayarsak, maksimum sapmalar + -18000'dir. 28280 sonucunuz var, bu gerçekten bir kalıp gibi görünüyor.
En kötü senaryoda, sistem 2300 işlemden sonra kar etmeye başlayacaktır.
Eşik için sadece hesaplar ve 4 sko alırsanız, 7345 işlem için 4 sko = 16120.
İlginç hesaplamalar. Böylece bir strateji geliştirebilirsiniz, asıl şey nasıl öğretileceğini anlamaktır ...