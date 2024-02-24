Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1449
Peki beyaz kısımda sonuç nedir???? Bir şey görmedim. Bütün bunlar çok garip, bu kadar basit.
beyaz alan - Mart 2017'den itibaren
Ve buna inanıyor musun??? Şaşırtıcı bir şekilde, ama eminim bir yerlerde bir yakalama vardır, çünkü bu gerçeğin bir yansımasıysa, o zaman neden bu kadar saçma bir paraya satarsınız. mantıklı mı? Bu mantıklı ve bu durumda, mt'de bulunan alıntıların daha sonra güncellenmesiyle beyaz alanı mt'den kesmeye kesinlikle katılıyorum, o zaman bu canavarın neye layık olduğu açık olacak. Ancak gerçek ticaret en iyisidir ve birkaç hafta içinde bir şeyler hakkında konuşmak mümkün olacaktır. Ama bu kadar basit olamaz
İnanmıyorum. Uygulamalı deneyimim hiç bu kadar iyi olmamıştı.
Bakalım Ivan Butko'nun sinyali ne gösterecek
Peki beyaz kısımda sonuç nedir???? Bir şey görmedim. Bütün bunlar çok garip, bu kadar basit. Ve neroshel pahasına, bildiğim kadarıyla artık desteklenmiyor ve güncellenmiyor, ancak yanılabilirim ve yanılacağım.
Tabii ki sahte, özellikle de böyle yavaş zaman dilimlerinde.
Kaptan Evidence'ın açıklamalarını burada paylaşmayacağım, ancak bu tür modellerin daha fazla ticareti söz konusu olduğunda, bu tür "pig in a poke" ile çalışmak çok tehlikelidir. Her şey açık olmalı, veri, ML, backtester, kapalı modüller varsa, bu bir risk, ML'de ve göstergelerde ve backtester'da sahte düzenleme için birçok seçenek var, hedeflenen sabotaj hakkında konuşursak, bu, ama sadece hatalar veya hatalı modeller de var. Hepsi satılık ama kişisel kullanım için zehirli.
Birçok kişinin çubuğun rengini tahmin ederek oynadığını biliyorum, Doğruluk açısından hangi sonucun elde edildiğini - Hemen bir tür saçmalık alıyorum 0,52.
Test örneği için kar grafiği, ön verilere göre en iyisidir
Birçok kişinin çubuğun rengini tahmin ederek oynadığını biliyorum, Doğruluk açısından hangi sonucun elde edildiğini - Hemen bir tür saçmalık alıyorum 0,52.
Bu kadar kötü hissetmen garip. Her ne kadar çok şey hala enstrümana ve TF'ye bağlı olsa da.
Vladimir Perervenko och'un makalelerinde çubuğun rengi. yaklaşık 0.8 doğrulukla iyi tanımlanmıştır. Ve tekrar etmesi kolaydır. dahil olmak üzere tekrarladım. çıplak alıntılarda, dijital filtrelerden %2-3 daha kötüydüler.
Bu kadar kötü hissetmen garip. Her ne kadar çok şey hala enstrümana ve TF'ye bağlı olsa da.
Belirli bir makaleye işaret edebilir misiniz?
Eğer durum buysa ve doğruluk bu kadar yüksekse, neden bu veriler üzerinde bir strateji oluşturmuyorsunuz? matım var beklenti 3 puandan biraz fazla ama bu %52'de ve %80 olsaydı, o zaman net bir kâse olurdu.
Belirli bir makaleye işaret edebilir misiniz?
İşte en son https://www.mql5.com/ru/articles/4722
Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1Mumların iyi tahmin edilmiş gece yönlerinin dengede küçük bir artış sağladığına ve büyük bir boyuta sahip olan gündüz yanlış tahminlerin 2-5 gece mumu yediğine inanıyorum.
Bu yüzden orada, hazırlanma yöntemini burada ve orada tarif ettiği, önceden hazırlanmış verilere atıfta bulunur:
"
Şimdi iki veri seti oluşturacağız - data1 ve data2. İlk sette, tahmin ediciler dijital filtreler ve bunların ilk farkları olacak ve hedef, ZigZag'ın birinci farkındaki değişimin işareti olacak. İkinci kümede, öngörücüler Yüksek/Düşük/Kapat tırnakları arasındaki ilk fark ve CO/HO/LO/HL tırnakları arasındaki fark olacak ve hedef olan ZigZag'ın ilk farkı olacaktır . Komut dosyası aşağıda verilmiştir ve Ready.R dosyasında bulunur.
"
Görünüşe göre barlarla ilgili değil...
Ve bence forex MO için pek uygun değil, Moex borsasına gitsen iyi olur.
Birçok kişinin çubuğun rengini tahmin ederek oynadığını biliyorum, Doğruluk açısından hangi sonucun elde edildiğini - Hemen bir tür saçmalık alıyorum 0,52.
Test örneği için kar grafiği, ön verilere göre en iyisidir
%52 saçmalık değil, ama gerçek şu ki rahim ve bu arada, eğer saatlerce o kadar da kötü bir sonuç değilse, yıllık SR ~ 1 ile oldukça takas edilebilir.
%80'i bir tür mizah veya pazara yakın şakalar