ilginç konu bl .. Daha sonra onları modelden çıkarmak için atlamaları nasıl simüle edeceğimi öğrenmek istiyorum
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/
Bazı boşluklar açıkça rastgele olmayan zamanlarda meydana gelir (örneğin oturum açılışı) ve bir tür Poisson süreci tarafından pek modellenemez.
Hepsini gerçek hayatta nasıl kullandıklarını anlayana kadar. Birkaç grafik oluşturduk, memnun görünüyorduk ve sırada ne var? )
Diyelim ki kaudat satırından normal bir satır yapmak istiyorum, orijinalinden benzer bir şey çıkması için bu atlamaları nereye eklemeli/çıkarmalıyım ve gelecekte ne değeri olur?
Olası bir seçenek, sürekli bileşenin bir trende sahip olmasıdır, ancak sıçramalar yoktur, ancak aynı zamanda basit ortalama artışları büyük ölçüde bozarlar. Bu model çerçevesinde, trendin tanımı (mu parametresinin tahmini) üzerindeki etkileri muhtemelen bir şekilde ortadan kaldırılmaya çalışılabilir.
Fiyatların yukarı ve/veya aşağısındaki "atlamalar", diğer herhangi bir hareket türüyle (geri çekme/gerileme/büyüme/geri dönüş vb.) hemen hemen aynı şekilde tanımlanabilir.
en azından bir yerde MO çalışır
Java komut dosyalarını kromda çalıştırıyorum
Zigzag çok iyi tahmin ediliyorsa, nasıl iyi ticaret yapacağımızı bulalım.
https://www.mql5.com/en/articles/1103 yazısını bir kez daha inceledim.
Orada, bir barın başında bir anlaşma açılır ve bir sonraki barın başında ve "gerçek piyasanın yayılması, kayması ve diğer zevkleri dikkate alınmadan" kapatılır.
Denge tablosu (üstte) ve fiyat (altta) birlikte eklendi:
Dengenin tüm büyümesi zikzak 2 dizinde meydana geldi. Ulusal Meclisin böyle bir çözüm bulması mümkündür - fiyat 50-100 puan tek yönde hareket ederse, ZZ aynı yönde tahmin edilir. Onlar. basit arabalarda olduğu gibi iyi bir gecikme ortaya çıkıyor. Millet Meclisi'nin her şeyi tek bir yöne savurduğu gerçeği, bu sırada küçük geri tepme anlarının ve dengenin azalması anlarının tesadüfen görülmesinden anlaşılıyor.
Bu 2 güçlü harekette Millet Meclisi kazandı. Aynı algoritmaya göre hareket eden küçük hareketlerde, ticaretin iyi bir eksi olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu kadar güçlü bir hareketin ne kadar sürede tekrarlanacağı bilinmiyor.
Deneylerimde modeli zikzak üzerinde değil TP/SL üzerinde eğitmeye çalıştım. Sonuç %50/50 idi.
Ancak ZZ ile denemeye değer mi - büyük şüpheler. Vuruşlarla ticarete çok benzer, ancak bildiğiniz gibi kârsızdır.
Zigzag çok iyi tahmin ediliyorsa, nasıl iyi ticaret yapacağımızı bulalım.
Kusura bakmayın ama saçmalıyorsunuz, örneğin özelliklerden birini veya lineer kombinasyonlarını "tahmin edebilirsiniz", her şey "iyi tahmin edilecek", ama ne anlamı var? ZZ ile aynıdır, ZZ yönünün değeri, özelliklerden şu veya bu şekilde büyük bir momentum (hareket) karışımı içerir, bu tahmin edilir, GELECEK DEĞİL, bu %65'in tamamı %65'lik katkıdan kaynaklanmaktadır. Geçmişte, sıradan verilerden kederle yarı yarıya kazınabilecek, ancak bir makale için havalı veya kâseyi bir enayi için satabilecek %2-3 bile yok. ZZ'yi unutsan iyi olur.
Not Bir algotrader'dan ZZ ile çalıştığı iddia edilen bir sapıklık hakkında duydum, ilk bakışta doğru olabilir, ancak Güvenlik Konseyi'nde doğrulanana kadar kesin olarak söylemek imkansız, genel olarak, ZZ'yi almak için bir fikir vardı İLK SONRAKİ Kırılmadan SONRA sonraki noktada hedef için değer. Yani, örneğin, 100 uzunluğunda bir dizi varsa ve örneğin, bir özellik aptalca 10. nokta için 5 gecikmeli fiyatın kendisiyse: özellikler {6,7,8,9,10 olacaktır. }, ve ZZ noktasındaki hedef ise 11'den sonra bir diz ve sonraki yön ayakları ZZ arıyor, yani önceki yön ne kadar uzun olursa olsun geçmişle karışmış durumda. İsterseniz, Güvenlik Konseyi'nde neler olup bittiğini kontrol edebilir ve bana bildirebilirsiniz, eğer yapabilirsem belki ben de kontrol ederim.