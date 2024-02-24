Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1448

Oleg otomatı :

Entelektüel dürüstlük sorusu üzerine:

amca, hiçbir şeyi karıştırmadın mı? burası traktör sürücü mahalli değil bilimsel bir konu

şimdi Rusya'da bilim yok, SSCB'de olanlar uzun zamandır kimsenin ilgisini çekmedi
Maksim Dmitrievski :

aptal...

 
Ivan Butko :

Buraya, gönderinizin hemen üstüne bir sinir ağının reklam videosu yerleştirildi. Not

Videoyu izledim.
Gerçekten seninki gibi ekran görüntüleri var.
Görünüşe göre, geliştirici aynı ve aynı motor üzerinde farklı ürünler yaptı, ancak sizinkini başkalarıyla birlikte kendi sitesine yerleştirmedi, bu yüzden bunun bir ikame olduğunu düşündüm. Affınıza sığınırım.

Geliştiricinin sitesinde neden olmadığı belli değil. Satıştan kaldırıldı mı?
 
Yine girişte ne servis ediliyor diye bir sorum var. Sadece yüklü alıntı temelinde sihirli bir şekilde oluşturulduğunu anlıyorum. öyle olsa da, en azından bazı ön sonuçların çıkarılabilmesi için tekrarlanan testlere ihtiyaç vardır.
 
Michael Marchukajtes :
Büyük olasılıkla, kendi tahmincileri var, anladığım kadarıyla, ticaret sinyalleri aynı yazılımdan geçiyor, bu yüzden alıcı içeride neler olduğunu görmüyor. Ancak, bu gizlilik sahtekarlığı da içerebilir, bu yüzden terminalde kesilen alıntıları öğretirdim ve eğitimden sonra alıntılar eklerdim ve ancak o zaman ürünün eğitim sırasında gözetlemediğinden daha emin olabilirim.

 
Alexey Vyazmikin :

Teklifin kendisine dayalı olarak basitçe benzer bir tahminde bulunabilen tahmincilerin olabileceği kesinlikle doğrudur. Sadece iç mimari ile havayı değiştiremezsiniz, bu yüzden böyle iyi bir sonuç son derece şüphelidir. NN'de amaç sadece iyi bir model elde etmek değil, aynı zamanda bu sonucu istikrarlı bir şekilde tekrar etmektir, elde edilen tek iyi eşitlik genellikle bir kazadır ve herhangi bir zeka ile ilgisi yoktur. Girdileri yüklemenin veya en azından seçim yapabilmenin mümkün olmaması garip. Burada çeşitli dönüşümler yaparak borsadan bilgi alıyorsunuz ve sonra özellikle sonuçla övünmüyorsunuz, ama burada kotire'nin kendisi aptalca ve böyle bir sonuç .... İnanmıyorum . ..
 
elibrarius :

Google kurtarmaya.
Ekranda bulundu https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


Ekran sizinkiyle aynı. Ve 24900 rubleye mal oluyor.

O?

Ve neden bu masraflar beyler? Ayrıca NeuroPro yoldaş Tsaregorodtsev var, ancak ödemek istiyorsanız, o zaman eski güzel NeuroShell Trader.

 
Kâse :

Ve neden bu masraflar beyler? Ayrıca NeuroPro yoldaş Tsaregorodtsev var, ancak ödemek istiyorsanız, o zaman eski güzel NeuroShell Trader.

Ödeme yapmayacağım - eğer iyi tahminciler varsa, herhangi bir ağ/orman onları işleyecektir. dahil alglib veya R'den bir şey.

Giriş olarak 8 adet M15 bar alındığı ayarlardan görülebilir.

 
Michael Marchukajtes :
Şaşırtıcı olan, bir buçuk ay öğretiyor ve 2,5 yıl boyunca test ediyor. Ve test iyi. Korkarım - sanki ileride gözetleme yokmuş gibi.


 
elibrarius :

Şaşırtıcı olan, bir buçuk ay öğretiyor ve 2,5 yıl boyunca test ediyor. Ve test iyi.


Peki beyaz kısımda sonuç nedir???? Bir şey görmedim. Bütün bunlar çok garip, bu kadar basit. Ve neroshel pahasına, bildiğim kadarıyla artık desteklenmiyor ve güncellenmiyor, ancak yanılabilirim ve yanılacağım.
