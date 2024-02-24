Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1448
Entelektüel dürüstlük sorusu üzerine:
amca, hiçbir şeyi karıştırmadın mı? burası traktör sürücü mahalli değil bilimsel bir konuşimdi Rusya'da bilim yok, SSCB'de olanlar uzun zamandır kimsenin ilgisini çekmedi
Buraya, gönderinizin hemen üstüne bir sinir ağının reklam videosu yerleştirildi. Not
Videoyu izledim.Geliştiricinin sitesinde neden olmadığı belli değil. Satıştan kaldırıldı mı?
Gerçekten seninki gibi ekran görüntüleri var.
Görünüşe göre, geliştirici aynı ve aynı motor üzerinde farklı ürünler yaptı, ancak sizinkini başkalarıyla birlikte kendi sitesine yerleştirmedi, bu yüzden bunun bir ikame olduğunu düşündüm. Affınıza sığınırım.
Yine girişte ne servis ediliyor diye bir sorum var. Sadece yüklü alıntı temelinde sihirli bir şekilde oluşturulduğunu anlıyorum. öyle olsa da, en azından bazı ön sonuçların çıkarılabilmesi için tekrarlanan testlere ihtiyaç vardır.
Büyük olasılıkla, kendi tahmincileri var, anladığım kadarıyla, ticaret sinyalleri aynı yazılımdan geçiyor, bu yüzden alıcı içeride neler olduğunu görmüyor. Ancak, bu gizlilik sahtekarlığı da içerebilir, bu yüzden terminalde kesilen alıntıları öğretirdim ve eğitimden sonra alıntılar eklerdim ve ancak o zaman ürünün eğitim sırasında gözetlemediğinden daha emin olabilirim.
Google kurtarmaya.
Ekranda bulundu https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
Ekran sizinkiyle aynı. Ve 24900 rubleye mal oluyor.
O?
Ve neden bu masraflar beyler? Ayrıca NeuroPro yoldaş Tsaregorodtsev var, ancak ödemek istiyorsanız, o zaman eski güzel NeuroShell Trader.
Giriş olarak 8 adet M15 bar alındığı ayarlardan görülebilir.
Yine girişte ne servis ediliyor diye bir sorum var. Sadece yüklü alıntı temelinde sihirli bir şekilde oluşturulduğunu anlıyorum. öyle olsa da, en azından bazı ön sonuçların çıkarılabilmesi için tekrarlanan testlere ihtiyaç vardır.
Şaşırtıcı olan, bir buçuk ay öğretiyor ve 2,5 yıl boyunca test ediyor. Ve test iyi. Korkarım - sanki ileride gözetleme yokmuş gibi.
