Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1443
Her zaman hak ettiğim 5'ime sahip olmama rağmen, tüm yüksek matematiği hatırlamıyorum (((, ama herhangi bir TF'yi nasıl “çevirirseniz”, hatta alfabeye gelseler bile kenelerden bahsediyorum, ama istatistiksel olarak her zaman bu resim olacak:
Bu forumun tamamı bu tür grafiklerle dolu ve yöntemlerinin yazarlarının neyi ve nasıl aradıkları önemli değil ve TS için herhangi bir istatistik kullanımı pazarı kazanacak ... iyi, 50'den biraz daha fazla bir yerde/ 50 - test süresine bağlıdır, bir veya iki yıl ..10 yıl - tüm karlı araçlar yalnızca iyi seçilmiş sermaye yönetimi ve bazı uygun koşullar kombinasyonu nedeniyle kar elde eder)))
Taleb'in benzer bir konu hakkında bazı ilginç düşünceleri var. İnsanların faaliyet alanlarını iki türe ayırır - normal olarak dağıtılmış bir gelir ve şişman bir kuyruk ile. İlginç olan, onu bilimsel olarak değil, basit bir insan bakış açısıyla nasıl tanımladığıdır.
Taleb birkaç kez şanslıydı ve şimdi herkes onun her şeyin ne kadar aptalca olduğuna dair sızlanan anılarını okuyor, Wall Street'te kimse onu ciddiye almıyor, yani, palyaçomuz Maxim Denisenko'nun burada "dopamin"iyle karıştıran adamlarından daha fazla ciddiye almıyor.
Kesha, şu anda iyi ticaret yapıyor musunuz, bir sinyal veya izleme var mı?
İnsanlık dışı bir şekilde ortaya çıktığı gibi, ruh için hiçbir şeye sahip olmamak.Tabii ki, Maxim'in hafifçe söylemek gerekirse, iletişimde "bir meleğin kendisi değil" olduğuna katılıyorum, ancak yine de soru ortaya çıktı.
Evet, "önce onu al", doğruluk gerektiren iki ucu keskin bir silahtır)
Yansıma için bilgi - Yeni bir herbaryum derliyorum, Si vadeli işlemlerine göre satın alınmak üzere 93 sayfa seçildi, bu modellerin diğer biletlerde çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye karar verdim - 2014-2019 dönemi için testler yaptım, 19 sayfa çıktı testlerin sonuçlarına göre, bu süre için ek biletlerden gelir elde eden.
Soru ortaya çıkıyor, eğer levhaların% 20'si enstrümandaki tam bir değişikliğe dirençli olduğu ortaya çıktıysa, o zaman sadece onları bırakmak mı gerekiyor, yoksa burada şanstan bahsedebilir miyiz?
Hiçbir şey satmıyorum ve Maxim'in iletişim tarzını değil, utandığı ve rezil olduğu dolandırıcılık girişimini kınıyorum.
gösterge kodunun yarısında olduğu gibi her zamanki gibi var - "Bunu buraya gönderiyorum, bakın ne yapabilirim, ne diyorsunuz?"
herkes gibi, uh .. peki, tamam, sayılarla dolu bir masa, çocuk konuyu normal bir şekilde ilerletti
Evet, burada önemli olan kod değil, sayfalarda seçilen kuralların herhangi bir değişiklik yapmadan kısmen diğer araçlar üzerinde çalışması önemlidir.
Bu, kalıplarla ilgili yanlış hipotezleri tarama olasılığı sorusuyla ilgilidir - yani. öğrenme çıktılarını izleme olasılığına.
Ne yazık ki, birçok enstrüman üzerinde çalışacak modellerim yok, komplekste çok fazla yeniden eğitilmiş yaprakları olması mantıklı.
peki, bak enstrümanlar ne kadar bağlantılı, neden tesadüfler var
bu sayılarla ne söyleyebiliriz