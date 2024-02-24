Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1447

Michael Marchukajtes :

Ivan'ı biliyorsun, kadın gibi davranıyorsun, bunu neden söyledin? Sadece övün. Bak ne yaptım ama sana daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ne olmuş? Biliyorsun, burada her zaman çelik bilyeli bir erkek kulübümüz vardı ve kadınlar buraya ait değil. Şunu unutmayın, zaten konuşmaya başladıysanız, sonuna kadar söyleyin, burada insanlar yıllarca aramaktan tasarruf etmeye yardımcı olan deneyimlerini paylaşırlar, ancak sizin durumunuzda değil. Anladım. Teşekkür ederim.

Histeri gerekli değildir. İşte yetişkinler, kendinizi toplayın ve üzerinde çalışın

Hakaret için yasağa uçabilirsin
 

Google kurtarmaya.
Ekranda bulundu https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


Ekran sizinkiyle aynı. Ve 24900 rubleye mal oluyor.

O?

elibrarius :

...
Ve 24900 rubleye mal oluyor.

O?

O?

"Spread ticaret, çift ticaret, arbitraj" yazıyor. bu değil

 
 
Ivan Butko :

"Spread ticaret, çift ticaret, arbitraj" yazıyor. bu değil

Demoyu sizinki gibi 1'de 1 ekranda test ettim (grafik hariç).

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912 gönderisinden ekran görüntüsünüz


MegaTrader demosundan ekran görüntüsü


Tasarım/şablon tamamen aynı! Sekmelerin ve düğmelerin adları. Pencere boyutları, yazı tipi boyutları .

elibrarius :

Demoyu sizinki gibi 1'de 1 ekranda test ettim (grafik hariç).

https://www.mql5.com/en/forum/86386/page1444#comment_11341912 gönderisinden ekran görüntüsünüz


MegaTrader demosundan ekran görüntüsü


Tasarım/şablon tamamen aynı! Sekmelerin ve düğmelerin adları. Pencere boyutları, yazı tipi boyutları .

Ücretli ürünlerin reklamı. Yazar şimdi MQL5 pahasına kendini zenginleştirecek )))

 
Ivan Butko :

Ücretli ürünlerin reklamı. Yazar şimdi MQL5 pahasına kendini zenginleştirecek )))

Ve bana öyle geliyor ki, bizi aldatıyorsunuz. Bir sinir ağı için belirli bir ürünü devretmek.
Ekran görüntülerini duvarlarından kaldırdılar. Bu da benim varsayımımı doğruluyor.

Ve forumdan silin. iz bırakmamak için...

 
elibrarius :

Ve bana öyle geliyor ki, bizi aldatıyorsunuz. Belirli bir ürünü sinir ağı olarak yaymak.

Buraya, gönderinizin hemen üstüne bir sinir ağının reklam videosu yerleştirildi. Not

 
İşte tek kelimeyle şarlatanlar ortaya çıktı. Üzgünüm, verileri zaten gönderdim. Eee anne....
 
Bu arada, vidosik geçerli, ancak çok fazla ayar var, Reshetov'un JPrediction'ını görme alışkanlığımı çoktan kaybetmiş olsam da, ayarlar için tüm özlemimi yendim. Açık, kapalı, yağma. İşte kutudaki programın temel prensibi, bu seriden bile, Taming Çözümü normalde böyle bir pakettir, chastotniki'nin tam olarak kullanıldığı yer burasıdır.
