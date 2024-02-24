Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1447
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ivan'ı biliyorsun, kadın gibi davranıyorsun, bunu neden söyledin? Sadece övün. Bak ne yaptım ama sana daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ne olmuş? Biliyorsun, burada her zaman çelik bilyeli bir erkek kulübümüz vardı ve kadınlar buraya ait değil. Şunu unutmayın, zaten konuşmaya başladıysanız, sonuna kadar söyleyin, burada insanlar yıllarca aramaktan tasarruf etmeye yardımcı olan deneyimlerini paylaşırlar, ancak sizin durumunuzda değil. Anladım. Teşekkür ederim.
Histeri gerekli değildir. İşte yetişkinler, kendinizi toplayın ve üzerinde çalışınHakaret için yasağa uçabilirsin
Google kurtarmaya.
Ekranda bulundu https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
Ekran sizinkiyle aynı. Ve 24900 rubleye mal oluyor.
O?
...
Ve 24900 rubleye mal oluyor.
O?
"Spread ticaret, çift ticaret, arbitraj" yazıyor. bu değil
"Spread ticaret, çift ticaret, arbitraj" yazıyor. bu değil
Demoyu sizinki gibi 1'de 1 ekranda test ettim (grafik hariç).
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912 gönderisinden ekran görüntüsünüz
MegaTrader demosundan ekran görüntüsü
Tasarım/şablon tamamen aynı! Sekmelerin ve düğmelerin adları. Pencere boyutları, yazı tipi boyutları .
Demoyu sizinki gibi 1'de 1 ekranda test ettim (grafik hariç).
https://www.mql5.com/en/forum/86386/page1444#comment_11341912 gönderisinden ekran görüntüsünüz
MegaTrader demosundan ekran görüntüsü
Tasarım/şablon tamamen aynı! Sekmelerin ve düğmelerin adları. Pencere boyutları, yazı tipi boyutları .
Ücretli ürünlerin reklamı. Yazar şimdi MQL5 pahasına kendini zenginleştirecek )))
Ücretli ürünlerin reklamı. Yazar şimdi MQL5 pahasına kendini zenginleştirecek )))
Ve bana öyle geliyor ki, bizi aldatıyorsunuz. Bir sinir ağı için belirli bir ürünü devretmek.
Ekran görüntülerini duvarlarından kaldırdılar. Bu da benim varsayımımı doğruluyor.
Ve forumdan silin. iz bırakmamak için...
Ve bana öyle geliyor ki, bizi aldatıyorsunuz. Belirli bir ürünü sinir ağı olarak yaymak.
Buraya, gönderinizin hemen üstüne bir sinir ağının reklam videosu yerleştirildi. Not