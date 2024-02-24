Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1445

https://habr.com/ru/news/t/448138/
Искусственный интеллект обыграл сильнейших киберспортсменов мира по Dota 2
  • habr.com
Технологии искусственного интеллекта вновь заставили о себе говорить. На это раз причиной стала победа OpenAI над командой профессиональных игроков в Dota 2. Название команды — OG, в 2018 году она получила главный приз киберспорта, заняв первое место в турнире The International по Dota 2. Призовой фонд этого турнира составляет $25 млн. На...
Ivan Butko :

Enstitüdeki bir tür matematikçiden oluşan bir ekip, başarılarını fin'de kullanmaya karar verdi. pazarlar. Pahalı aldı, detayları açıklamayacağım. Şimdi asıl mesele, gerçek hayatta olumlu bir hikayeyi doldurmak, aksi takdirde tarih bir gösterge değil, tarihtir.

iyi şanslar, bazen sonuçlar hakkında yaz

 
Ivan Butko :

NS mi yoksa başka bir şey mi? Giriş için ne sağlıyorsunuz?

 
Maksim Dmitrievski :

Tabii, gösterilecek bir şey varsa) teşekkürler

 
Alexey Vyazmikin :

Giriş için ne sağlıyorsunuz?

Çay için duşta bir uzman bulduk D))) Orada sadece katman ve nöron sayısını belirtirsiniz. Bir şey söyleyebilirim: ne kadar çok katman ve nöron (100 katman, 100 nöron), o kadar işe yaramaz (paradoks). 2-3 katman 2-3 nöron koyarsınız - kar edersiniz. Belki çarpık bir şekilde öğretirim - xs. Yeni başladım tekrar kontrol edeceğim

UPD

Oh, peki, aralarından seçim yapabileceğiniz bir tür "gerileme" veya "sınıflandırma" - ikisinden biri.
 
Keşa Kökü :

***

Kesha, kaç yaşındasın?

 


 
Maksim Dmitrievski :

mb mb, daha sonra bitireceğim ve gereksiz bir şey icat etmeden olanları karşılaştıracağım

Bence, farklılıklara geçerken hafıza kaybı ile ilgili ifade, daha fazla sunum için fazla bir anlam ifade etmiyor. Hafızanın sadece fiyat seviyeleri tarafından belirlendiğini varsaymak gibi bir şey söylenebilir. Ama belki kitap işini anlamıyorum ve bu yüzden ısrar etmeyeceğim)

Bu varsayıma dayanarak, tekdüze olmayan bir fiyat alanında bir yayılma süreci olarak olağan fiyat fikrine ulaşıyoruz. Bununla birlikte, fiziksel difüzyondan önemli bir fark vardır - orada parçacık genellikle uzayın özelliklerini etkilemez. Fiyat onu değiştirir, çünkü yeni bir seviyeye ulaştığında, orada verilen emirler tetiklenir ve diğer seviyelerde yenileri eklenir.

[Silindi]  
Alexey Nikolaev :

Aslında tam olarak böyle diyor :)

 
Maksim Dmitrievski :

Aslında tam olarak böyle diyor :)

tamam) netlik için değiştirelim)

