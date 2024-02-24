Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1444
Farklılıklara geçiş sırasında bir dizinin hafızasının kaybolması ile ilgili ifadenin anlamını incelemeye çalıştım. Henüz böyle bir açıklama görmediğim profesör teyzenin kitabına bir bağlantı var.
çok basit çünkü. bellek, oradaki bir şeyin dizisidir ve en yakın 2 değer arasındaki fark değildir
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
paradoksal olarak, ancak görünüşte basit bir kavram olsa bile, bazen daha ayrıntılı çalışmak daha iyidir
çünkü herkes sezgisel olarak çok basit bir anlamda algılar
Siz öğretmenler ikinci aşamada çok komiksiniz))) ölüyorum ...
Dürüst olmak gerekirse, bu durumda "bellek" terimini pek sevmiyorum - çok fazla gereksiz çağrışım var. Aslında, uygulamalarından biri bizim özel serimiz olan rastgele bir sürecin üyeleri arasında stokastik bir bağımlılığın varlığından bahsediyoruz. Bu bağımlılık, rastgele bir sürecin üyelerinin tüm olası ortak dağılımları aracılığıyla belirlenir - aslında, tüm bu dağılımlar (tanım gereği) belirli bir rastgele süreci tanımlar. Gerçekte, tüm bu dağılımları yeniden yapılandırmak için kendi içinde yeterli bilgi sağlamayan sürecin tek bir uygulaması (fiyat serimiz) verilir. Bu nedenle, fiyatlarımızı açıklayan süreç için ayrıca her türlü kısıtlamayı getirmemiz gerekiyor.
Genel olarak, farklılıklara geçiş, doğrusal bir dönüşümün çok özel bir durumudur ve en fazla, doğrusal bir bağımlılıktan kurtulmanızı sağlar. Bağımlılıklardan kurtulmak bu kadar kolay olabilseydi, örneğin doğrusal olmayan PCA'larla uğraşmaya gerek kalmazdı.
Siz öğretmenler ikinci aşamada çok komiksiniz))) ölüyorum ...
Takip edilecek bir örnek olmaktan uzak olsanız da, bu sefer sizinle aynı fikirdeyim, Denisenko çalışkanlara ve öğretmenlere 100-500 dolar tembellik verme yolunu izliyor, bu aşağılık, hatta bunun doğal olduğunu söyleyebilirim. hayvanlık ve hakkaniyeti umursamıyor, ne olduğu açık olduğu için muhtemelen bir daha asla göstermeyecek, ancak sıfır hata hakkında tweet atacak, bu da hiçbir şey ifade etmiyor.
mb mb, daha sonra bitireceğim ve gereksiz bir şey icat etmeden olanları karşılaştıracağım
Forex ticareti için Neurosoft'u satın aldı. Eğitimden sonra, 2018'in eğitim için çekildiği 2018'in başından böyle bir resim veriyor ve son bölüm (1 Ocak'tan bugüne - üç buçuk ay) ileri.
Söylemek istediğim: bu şey işe yarıyor, kazmak mantıklı (hepinize, sinir ağları uzmanlarına). Gerçek hayatta test edeceğim.
Ve bu ne tür bir yazılım, neden aldılar?
Enstitüdeki bir tür matematikçiden oluşan bir ekip, başarılarını fin'de kullanmaya karar verdi. pazarlar. Fiyat için aldım, detayları açıklamayacağım. Şimdi asıl mesele, gerçek hayatta olumlu bir hikaye doldurmaktır, aksi takdirde tarih bir gösterge değil, tarihtir (eminim herkes için).