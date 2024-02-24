Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1442
Mandelbrot, fiyatların her hareketinin üç olarak gösterildiği (ikincisi maksimum düzeltmedir) fiyatlar hakkında faydalı bir resme sahiptir ve buna dayanarak çok fraktal bir fiyat yapısı inşa edilir. Bu resmi bir gramer kuralı olarak yazılabilir: T -> TCT
Ancak, bu yaklaşımda pek bir nokta görmüyorum. Temel olarak, hepsi aynı durağan olmama nedeniyle. Yani teorisyenlerin dönebileceği bir yer var - stokastik gramerler, vb.)
evet, evet, bu "jeneratörlerin" resimlerini gördüm. Aslında, Elliot dalgalarının genişletilmiş bir temsili (kitap da ortalıkta duruyor). Temel olarak basit bir model oluşturucu alırsak, fark ettiğiniz gibi durağan olmama nedeniyle ölecek olan bir piyasa fraktalını tanımlayabiliriz.
Resmi dilbilgisini bilmiyorum bugün asil yapamam, yarın mb
burada csv'de bazı alfabe veya fiyat hareketlerini veya çubuklar arası dizileri, 4 bağlantı aramak için 2 dosya ve 5'i dışa aktardım
Bunu yapmayı uzun zaman önce bıraktım, ancak gördüğüm şey, çubuklar / fraktallar vb. arasında bilgi arama algoritmasının önemli olmadığı - istatistiksel olarak her zaman benzer sonuçlar olacaktır;)
küme parantezleri içinde, bu istenen alfabedir .... yani. Alfabeyi aramayı uzun zaman önce bıraktım - barlarda yok!
işe yaramaz, zaman PR'yi tanımlamanın en iyi yolu değil - eğer katılımcılar arasında varlığa ilgi yoksa, o zaman PR'de piyasa yapıcıların fiyat oluşum algoritmalarından kaynaklanan bazı dalgalanmalar olacaktır - yani. infa her zaman bozulmaya sahip olacak
sadece diziyi kodlayın - Aradığım, tekrar yok veya daha doğrusu, OHLC'nin yaklaşık %50'si mum kombinasyonlarının tekrarına sahip olacak ve kalan %50'sinde tek tip statik olarak önemsiz sayıda olacak
onlar. rakamlarla: işte 132623 H1 çubuklarının tarihi, betiğim tarihte 4 çubuk kombinasyonunun 14181 tekrarını buluyor, işte bu kalıpların tekrarlarının istatistikleri? fiyat hareketi? :
ve sonra bulunan tekrar sayısında 10-20 parça ve böylece 30-40 parçaya kadar kademeli bir azalma olacak, daha sonra sonunda her biri 1-2 parça olacak - yani. alfabe yok))
ve analiz için kaç mum alırsanız alın - en az 3, en az 5, en az 10 - her zaman bu tür istatistikler olacaktır - ilk başta birçok tanımlanmış kalıp vardır, ardından sayıda tek tip bir azalma, yani. istatistiksel olarak eğimli bir çan olacak;)
Bu, (kene) fiyatını sonlu bir alfabeden sonlu kelimelerle kodlamanın temel olasılığı ile ilgilidir. Bu olasılık, zaman ve fiyatın ayrılığından kaynaklanmaktadır.
Uygulamada - bu belirli dilde, ara sıra keneler serpiştirilmiş, değişiklik olmaksızın uzun an dizileri olacak. Bunun pratik bir anlamı yoktur.
Bunun pratik bir anlamı yoktur.
Evet aynen öyle, H1 için yukarda dosya attım herhangi bir TF için üretebilirsin ama istatistikler bulundu. tekrarlar bilgi taşımaz - belirli bir sırayla değişmezler - yani. onlardan kelime veya bilgi ekleyemezsiniz, sadece istatistiksel olarak varlar!
Bahsettiğimiz şey bu - Güvenlik Konseyi için alfabe, dil, gramer vb. girilebilir. Ancak fiyat ile SB arasındaki farkları bulmaya yardımcı olmazlarsa, bunların bir anlamı yoktur)
Her zaman hak ettiğim 5'ime sahip olmama rağmen, tüm yüksek matematiği hatırlamıyorum (((, ama herhangi bir TF'yi nasıl “çevirirseniz”, hatta alfabeye gelseler bile kenelerden bahsediyorum, ama istatistiksel olarak her zaman bu resim olacak:
tüm bu forum böyle tablolarla dolu ve yöntemlerinin yazarlarının neyi ve nasıl aradıkları önemli değil ve TS için herhangi bir istatistik kullanımı pazarı kazanacak ... iyi, 50'den biraz daha fazla bir yerde/ 50 - test süresine bağlıdır, bir veya iki yıl ..10 yıl - tüm karlı araçlar yalnızca iyi seçilmiş sermaye yönetimi ve bazı uygun koşullar kombinasyonu nedeniyle kar elde eder)))
MT5'teki takvim API'sine baktım - ne yazık ki test cihazında çalışmıyor. Yüzdeyi dikkate alarak çizelgeleri dönüştürmek istedim. oranları ve diğer temel bilgiler. İlginç olmalı.
grafikler kendi başlarına para biriminin değerindeki gerçek değişikliği yansıtmaz, yalnızca bir şeye göredir. Örneğin, başka bir para birimine ve yüzdeye. oran \ diferansiyel yüzde. oranlar, enflasyon .. herhangi bir şey
dönüşümler için fırsatlar - sadece farklılaşma değil, anlamlı bilgiler de dahil olmak üzere deniz
evet, düşündüm, geçen ay ilginç çalıştı - ekonomik takvim çevrimiçi olarak ayrıştırıldı, müşteri uzun süredir analitik kullanıyor ve ödemeye bakılırsa, harcanan para için üzülmedi
onlar. Çıplak teknik analizin (haber analizi olmadan) bir anlam ifade etmemesi mümkündür.
ilk temel
tahvillerle de öncü bir gösterge olarak ilginç
meta alıntı sunucusunun GMT'si nedir?
Bilmiyorum, TimeCurrent() aracılığıyla TimeGMT() görüntülenebilir